Марсело Бьельса снова сошёл с ума

Сделать все замены к перерыву, остаться с полевым в воротах и поменять его на другого полевого – так может только один тренер в мире.

200 вопросов, чтобы понять игроков

«Мы начали предсезонку 19 июня. Первые два дня проходили обычные тесты, а потом начался хардкор, – рассказывает Анвар Эль-Гази, главная звезда «Лилля» Марсело Бьельсы в новом сезоне. – На первую тренировку мы выходили в 10 утра, на вторую – в 6:30 вечера. Мы ели, спали, тренировались на одной территории – в маленьких бунгало, где есть только спальня, кондиционер и электричество. Если нужно принять душ, ты идёшь в раздевалку, если хочешь развлечься – идёшь в комнату с PlayStation и настольным теннисом. Тренер сказал, что мы должны стать семьёй, а это случится, когда мы будем вместе есть и вместе спать. И мы теперь как братья, да».

Первая предсезонка с Марсело Бьельсой – время ныть для всех футболистов: прививая команде дикую интенсивность, Эль Локо напирает на мощнейшие нагрузки. У того же Эль-Гази Бьельса согнал количество жира в организме на 3%. Но Бьельса всё равно меняется и продолжает удивлять. Журналисты аргентинской Ole, выпускающие колонки «Дневник Марсело Бьельсы», пишут, что Марсело «стал ещё более сумасшедшим, чем когда-либо ранее».

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С февраля, когда Бьельса получил контракт с «Лиллем», Эль Локо отсмотрел 250 матчей, в том числе каждую игру основы и «молодёжки» «северных псов», сформировал картину команды… и вышвырнул из неё сразу 11 игроков – в том числе основного вратаря Винсента Эньяма, бывшего защитника «Локомотива» Марко Башу и капитана Рио Мавуба. Им было запрещено и тренироваться с основой, и даже парковаться на клубной базе. Эньяма до сих пор числится в «Лилле», но не заявлен на сезон, лишён игрового номера и по-прежнему тренируется с резервной командой.

Чтобы познакомиться со своими игроками, в том числе с новичками, Бьельса составил список из 200 вопросов. «Я разработал их, чтобы понять игроков. Например: «Что вы думаете о бедности в мире?» или «Какие твои пять любимых книг или фильмов?», – говорит Бьельса. По базе и в раздевалке Эль Локо развесил 250 фраз чилийского священника, в котором Марсело восхищает умение сводить все жизненные ситуации к одной фразе. Ради тренера на базе построили 20 бунгало – тех самых, куда приходишь только спать, – и столовую, чтобы вся команда питалась вместе (странно, что до этого не додумались раньше).

Тактика

Естественно, «Лилль» Бьельсы играет по схеме 3-3-3-1 – ещё один обязательный элемент почерка сумасшедшего. Эль Локо считает, что в футболе существует всего 10 важных тактических расстановок, и по ходу матча «Лилль» перестраивается с одной сразу на несколько из них. Два центральных хавбека – Тиаго Мендес и Яссин Бензия – одинаково часто опускаются за мячом в глубину и поднимаются на одну линию с инсайдами. Центральный защитник Амаду выдвигается вперёд и превращается в лишнего опорника, создавая в атаке численное преимущество. Эль-Гази и правый защитник Малькюи делят свой край, врываясь в разные зоны – если один заполняет фланг, другой должен ворваться в полуфланг. Принципы Бьельсы уже давно знакомы, но удивительно, как быстро «Лилль» смог на них перестроиться.

Систематически схема Бьельсы превращается и в 2-3-5 – сразу пять игроков атаки заполняют различные вертикальные зоны. Среди них – нападающий, верхняя тройка (на старте сезона – Араужо, Бензия, Эль-Гази) и один из латералей. Один из игроков традиционно опускается чуть глубже: на скриншоте это нападающий де Превиль (отдаёт передачу).

Главная звезда «Лилля» Бьельсы – Анвар Эль-Гази, который два года назад ездил на тренировочную базу мадридского «Реала» и болтал с Криштиану Роналду. Его главный конёк – скорость и умение рвануть в свободную зону, и Бьельса активно его использует. Эль-Гази активно комбинирует с латералем, включающимся в атаку, и становится ключевой фигурой перегруза зон. Суть проста – несколько игроков насыщают один фланг, в это время мяч резко переводится на другой, и защита не успевает перестроиться. Фланговый футбол Бьельсы наконец-то сделает Эль-Гази полноценной звездой.

Два полевых в воротах

Франция уже знает, что Марсело Бьельса – сумасшедший, ещё по его работе с «Марселем»: Бенжамен Менди, новичок «Манчестер Сити», вспоминал, как засыпал несколько дней подряд вместо просмотра видео, подготовленного Бьельсой, потом решил посмотреть пару минут, нарвался на похвалу тренера и услышал: «Если бы я заставлял тебя смотреть видео, ты бы не стал». Чтобы доказать своё сумасшествие на новом месте работы, Марсело Бьельсе хватило двух матчей. Первый он выиграл у «Нанта» Клаудио Раньери, а второй – проиграл «Страсбургу» 0:3 в минувшее воскресенье.

Драматургия матча – для фильма о Бьельсе, если когда-нибудь его решат снять. В первые 20 минут сломались сразу два игрока основы «Лилля», Мендес и Малькюи, а затем не выдержал интенсивности матча весь центр поля. «Страсбург» (если вы сыты игрой грандов, запишите в блокнот и эту команду, чтобы последить за ней пристальнее) грамотно накрывал центральных защитников «Лилля», вынуждал их выбивать мячи, а при переходе в контратаку взламывал зону Фоде Туре. Левый латераль настолько неуютно чувствовал себя под прессингом, что Бьельса решил его заменить. На 37-й минуте. Использовал третью замену.

Порой Марсело Бьельса – слишком сумасшедший. Перед сезоном он поменял в воротах «Лилля» Винсента Эньяма на Мика Меньяна, такого же безумного, как он сам: весь первый тайм Меньян выходил из ворот, как Нойер, в конце первого тайма у углового флага отдал пас пяткой под прессингом. В середине второго тайма Меньян кинул мяч в голову игроку «Страсбурга», за что схватил красную карточку – а замен больше не осталось. В рамку встал Николя де Превиль, нападающий «Лилля». «Я сам попросился в ворота, иногда по приколу играю там на тренировках», – пояснил он после матча.

Через 10 минут после красной карточки вратаря он спас «Лилль» при выходе 1 на 1.

Удивительно, насколько Бьельса был готов даже к такому развитию событий. «Лилль» перестроился на что-то схематически похожее на 6-3-0, тройка игроков навязывала прессинг и перекрывала центральную зону, а среди участников тройки возник… центральный защитник Ибрагим Амаду. Его очередь сыграть в рамке настала, когда «Лилль» пропустил после розыгрыша углового: Бьельса решил, что с де Превилем впереди больше шансов отыграться, и поменял в воротах полевого на полевого, чтобы УСИЛИТЬ АТАКУ. Вы когда-нибудь видели такое?

Амаду пропустил ещё два, «Лилль» проиграл 0:3, а Марсело Бьельса остался уверен, что третью замену он сделал правильно: «Через фланг Фоде много атаковали, он уже был с жёлтой карточкой и мог схватить удаление, а мы не могли рисковать».

У Эль Локо так всегда – вместо риска возникает безумный риск.

«Лилль» будет сумасшедшим. Обязательно последите за ним.