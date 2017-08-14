Роналду грозит дисквалификация на 12 матчей. Всё, что надо знать об этом

Что произошло

Роналду вышел на поле в «класико» на 58-й минуте и перевернул игру. Вместо немного аморфного Бензема появился заряженный на борьбу и нацеленный на ворота форвард, который всеми силами пытался показать превосходство над Месси в очном противостоянии. Спустя несколько минут после того, как Лео сравнял счёт с пенальти, Роналду раскачал Пике и уложил мяч в дальнюю девятку ворот тер Штегена. Сняв футболку и продемонстрировав её трибунам «Камп Ноу», Криштиану передразнил Месси, который провернул тот же трюк в «класико» в конце прошлого сезона на «Бернабеу». И заодно заработал первый «горчичник» — за снятую футболку.

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Прошло две минуты, и Роналду снова вывалился на ворота «Барсы», но упал в районе одиннадцатиметровой отметки после контакта с Самуэлем Юмтити. Арбитр Рикардо Бенгоэчеа уверенно побежал к месту происшествия, и когда все думали, что сейчас в ворота каталонцев будет назначен пенальти… показал Роналду вторую жёлтую – за симуляцию. На этом всё не закончилось. Кри Ро был настолько возмущён решением судьи, что толкнул его в спину.



Что грозит Роналду

Все действия Роналду Бенгоэчеа внёс в итоговый протокол, который будет рассматриваться в Королевской испанской футбольной федерации 16 августа. Само удаление после второй жёлтой означало бы, что Криштиану пропустит следующий матч Суперкубка (дисквалификации в этих матчах распространяются только на этот турнир). Однако эпизод с толчком арбитра может создать Роналду и «Реалу» много проблем. Сейчас речь идёт о возможной дисквалификации на срок от 4 до 12 игр.

«Толчок, встряска или хватание за футболку обслуживающего матч лица вне зависимости от степени агрессии наказываются дисквалификацией сроком от 4 до 12 игр», — гласит 96-я статья дисциплинарного регламента Королевской испанской футбольной федерации.

Когда и гений бессилен. «Реал» разорвал «Барсу» в первом матче Суперкубка Пока Неймар забивал за «ПСЖ», «Барселона» по всем статьям уступила «Реалу». Не помогли ни родные трибуны, ни гениальность Месси.

Есть один интересный эпизод. По регламенту Испанской футбольной федерации если Криштиану получит дисквалификацию менее четырёх матчей, то она будет касаться только Суперкубка, но если наказание составит более четырёх встреч, то оно будет распространяться на все матчи под эгидой RFEF – то есть на Ла Лигу и Кубок Испании. Таким образом, «Реал» рискует потерять лидера почти на треть сезона. Само собой, в клубе намерены оспорить удаление Роналду. Причём если Роналду в ответ психанёт и решит, например, сменить клуб и чемпионат, то это его не спасёт: дисквалификации в рамках УЕФА переносятся.

Кто такой арбитр, удаливший Роналду

31-летний Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа – баск родом Бильбао, чей судейский путь начался в далёком 2006 году. Уже в юном возрасте он стал получать назначения на матчи Терсеры (четвёртого по рангу дивизиона Испании) и проработал там три года. В 2009-м Бенгоэчеа перевели в Сегунду В, а спустя несколько лет – в Сегунду (вторую лигу Испании). Проведя там четыре сезона, Рикардо заслужил уважение судейского комитета Испании и в раннем возрасте сумел получить право судить матчи Ла Лиги.

Серхио Рамос Фото: Reuters

В период с 2015 по 2017 год Бенгоэчеа был назначен на матчи Примеры 37 раз. Баск имеет отличную репутацию в национальной лиге. Ярким примером является мадридское дерби, состоявшееся в апреле нынешнего года. В этой игре Рикардо отработал настолько безупречно, что о его работе даже вышел отдельный материал в Marca. Возможно, этот матч во многом поспособствовал его назначению на вчерашнее «класико».

Реакция игроков

«Вторую жёлтую карточку Роналду не должны были показывать. Он упал, так как был контакт. Если уж назначаешь пенальти, то по крайней мере не показываешь жёлтую карточку. Но судьи также простые смертные», — Марко Асенсио.

«Возможно, это не пенальти, но в любом случае судья принял чересчур строгое решение. Мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы Криштиану смог сыграть в ответном матче», — Зинедин Зидан.

«Думаю, это был игровой момент, он не симулировал, а просто потерял равновесие. Мы на 10 минут остались без чрезвычайно важного игрока, поэтому, возможно, подадим апелляцию», — Серхио Рамос.

«Что касается работы арбитра, то на поле у меня нет таких возможностей, как у вас. Вы смотрите повторы с разных точек», — Серхио Бускетс.

Реакция прессы

Прокаталонская Mundo Deportivo вынесла на главную материал, в котором рассказывается, что в прошлом сезоне нападающий «Лас-Пальмаса» Марко Ливайя (тот самый, который не смог закрепиться в «Рубине») в игре с «Алавесом» после удаления толкнул судью Хуана Мунуэру, за что получил пять матчей дисквалификации.

Мадридская AS наоборот припоминает эпизод девятилетней давности, когда в «класико» на «Бернабеу», в котором «Барса» разорвала «Реал» 6:2, Месси так же толкнул арбитра Ундиано Мальенко, но его действия в итоговом протоколе отображены не были. А также инцидент в 2014 году, когда после лёгкого хлопка резервного арбитра по голове Диего Симеоне получил дисквалификацию на восемь матчей. Тренер «Атлетико» был дисквалифицирован на два матча за удаление, на четыре — за похлопывание по голове арбитра, и ещё на два — за саркастическое аплодирование решению судьи и нахождение на трибунах вместо возвращения в раздевалку.

А вот промадридское издание Marca в открытую возмущается работой арбитра. «Такого мы ещё не видели» — гласит заголовок на главной сайта. Здесь упоминается, что в четырёх из пяти последних «класико» «Реал» заканчивал матчи в меньшинстве, потому команда не чувствует себя защищённой в вопросе судейства.

А вот каталонская газета L’Esportiu не стала делать упор на судейских решениях, сосредоточившись на самой игре. Вывод простой – «Катастрофа».

Реакция в соцсетях

«Они смеются над нами», — написал экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа после удаления Криштиану.

Виктор Мозес немного потроллил Роналду, отметив, что троллинг португальца в сторону Месси не очень удался.

Кто-то даже вспомнил Сычёва.

После спорных решений Бенгоэчеа многие заподозрили арбитра в ангажированности. Кстати пришёлся баг из компьютерной игры.

Вряд ли Криштиану можно заподозрить в CopyPast, но некоторые углядели в его вчерашних действиях плагиат.

Вчера было два галактических противостояния. Возможно, Роналду хотел успеть посмотреть «класико» русского рэп-баттла.

А может, Криштиану просто показал, что «Реал» может разобраться с «Барсой» и с 10 игроками на поле.

P.S.

Несмотря на всё, у Роналду сегодня есть лишний повод собрать близких людей за столом по приятному поводу. Ровно 15 лет назад, 14 августа 2002 года, он дебютировал в профессиональном футболе в матче против «Интера». И вчерашний эпизод точно не будет в списке самых запоминающихся в его карьере.