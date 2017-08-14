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Сергей Галицкий
Текст: Григорий Телингатер
Фото: fckrasnodar.ru

Хижина в лесу. Сергею Галицкому — 50 лет

Сегодня юбилей у владельца «Краснодара». К чему пришёл Галицкий к 50 годам.
14 августа 2017, понедельник. 16:00 Футбол

Вы же помните шикарный ответ Железного человека в фильме «Мстители»:

– Парень в бронированном костюме. Убери это — и что останется?
– Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.

Ладно, с плейбоем – мимо, но остальное в тему. Сергей Галицкий – в чём-то противоречивое явление для нашего футбола, но точно позитивное.

Почему все так любят Галицкого? Потому что этот человек обладает миллиардами и легко мог бы тратить на футбол больше «Зенита». Вместо этого «Краснодар» стремится к своей цели на рыночных условиях. И дело тут не в финансовом фэйр-плей. Он просто не работает. Это доказал трансфер Неймара.

С самого начала Галицкий понимал, чего хотел, и шёл к своей цели. Ему не хотелось стать чемпионом с Это’О и Роберто Карлосом. Ему нужно золото со своими воспитанниками. К 50 годам этого не случилось, но это, возможно, вопрос времени. А воспитанники уже забивают. 18-летний Иван Игнатьев на днях отметился победным мячом в ворота «Ахмата». Этот парень занимался в «Краснодаре» с 2012 года. Кажется, этот гол для Галицкого важнее даже мяча, забитого Окриашвили «Зениту». Сейчас можно говорить об этом смело: лучшая футбольная академия страны уже давно не в Тольятти или в Москве, а в Краснодаре.

Ещё один показатель примерной работы Галицкого – посещаемость. Ещё недавно у клуба практически не было поклонников. «Краснодар» лишь седьмой год выступает в РФПЛ. У команды нет такой истории, какая есть у «Спартака», ЦСКА или «Динамо». Нет своего Яшина, чьё имя до сих притягивает людей на трибуны. А между тем по итогам прошлого сезона у «Краснодара» третья посещаемость в лиге (17 500) и наибольший прирост аудитории по сравнению с остальными 15 командами.

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Конечно, тут ключевой момент – новый стадион. В него Галицкий вложился по полной программе, в отличие от трансферов. Я изрядно прогулялся по Краснодару в марте этого года, когда наша национальная команда проводила там недельный сбор. В городе много побитых дорог, луж и грязи. Стадион «Краснодара» – это оазис жизни. Вот почему именно туда идут гулять мамы с колясками.

Знаю, что многие журналисты, которые не болеют за «Краснодар», хотели, чтобы именно команда Галицкого попала в еврокубки, а не «Ростов» в прошлом сезоне. Дончане славно прогремели в Европе, но ещё большой вопрос, что они показали бы в Лиге Европы без Бердыева.

Галицкий – противоположность тренеру Григоряну. Тот в интервью сказал, что у него проблемы из-за интервью. Прям пациент, который умер от вскрытия. А Галицкий интервью даёт редко. Когда говорит, то чувствуется его обида на Москву и Питер. По мнению Галицкого, им уделяется слишком много внимания. Точнее, мало внимания достаётся регионам.

При желании здесь можно разглядеть патриотизм. Возможно, именно отсюда идёт и огонёк в глазах Галицкого. Он максимально вовлечён в процесс. На этот счёт есть много удивительных историй.

Галицкий присмотрел Перейру, занимаясь на беговой дорожке.

Галицкий у себя на яхте смотрел тренировки «Краснодара» в прямом эфире.

Галицкий знает едва ли не всех воспитанников академии поимённо.

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Спорить с Галицким бессмысленно, хотя порой он именно этого и хочет. Он – один из самых успешных бизнесменов в России. Галицкий пробился на самый верх и не потерял голову. Ряду футболистов её сносит после первого миллиона долларов. У Галицкого же миллиарды.

Гений, миллиардер, филантроп. Поздравляем вас!

И это не тот случай, когда главу холдинга поздравляют его же сотрудники. Здесь искренне хочется поблагодарить человека. Сергей Николаевич, продолжайте в том же направлении!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Сергей Галицкий
Новости. Футбол
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