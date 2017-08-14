Хижина в лесу. Сергею Галицкому — 50 лет

Вы же помните шикарный ответ Железного человека в фильме «Мстители»:



– Парень в бронированном костюме. Убери это — и что останется?

– Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.



Ладно, с плейбоем – мимо, но остальное в тему. Сергей Галицкий – в чём-то противоречивое явление для нашего футбола, но точно позитивное.

Почему все так любят Галицкого? Потому что этот человек обладает миллиардами и легко мог бы тратить на футбол больше «Зенита». Вместо этого «Краснодар» стремится к своей цели на рыночных условиях. И дело тут не в финансовом фэйр-плей. Он просто не работает. Это доказал трансфер Неймара.



С самого начала Галицкий понимал, чего хотел, и шёл к своей цели. Ему не хотелось стать чемпионом с Это’О и Роберто Карлосом. Ему нужно золото со своими воспитанниками. К 50 годам этого не случилось, но это, возможно, вопрос времени. А воспитанники уже забивают. 18-летний Иван Игнатьев на днях отметился победным мячом в ворота «Ахмата». Этот парень занимался в «Краснодаре» с 2012 года. Кажется, этот гол для Галицкого важнее даже мяча, забитого Окриашвили «Зениту». Сейчас можно говорить об этом смело: лучшая футбольная академия страны уже давно не в Тольятти или в Москве, а в Краснодаре.

Ещё один показатель примерной работы Галицкого – посещаемость. Ещё недавно у клуба практически не было поклонников. «Краснодар» лишь седьмой год выступает в РФПЛ. У команды нет такой истории, какая есть у «Спартака», ЦСКА или «Динамо». Нет своего Яшина, чьё имя до сих притягивает людей на трибуны. А между тем по итогам прошлого сезона у «Краснодара» третья посещаемость в лиге (17 500) и наибольший прирост аудитории по сравнению с остальными 15 командами.

Посещаемость РФПЛ в сезоне-2016/17. Кто прибавил, а кто растерял зрителей Текущий рейтинг клубов по домашней посещаемости арен и динамика их посещаемости относительно прошлого года и 10 лет назад.

Конечно, тут ключевой момент – новый стадион. В него Галицкий вложился по полной программе, в отличие от трансферов. Я изрядно прогулялся по Краснодару в марте этого года, когда наша национальная команда проводила там недельный сбор. В городе много побитых дорог, луж и грязи. Стадион «Краснодара» – это оазис жизни. Вот почему именно туда идут гулять мамы с колясками.

Знаю, что многие журналисты, которые не болеют за «Краснодар», хотели, чтобы именно команда Галицкого попала в еврокубки, а не «Ростов» в прошлом сезоне. Дончане славно прогремели в Европе, но ещё большой вопрос, что они показали бы в Лиге Европы без Бердыева.

Галицкий – противоположность тренеру Григоряну. Тот в интервью сказал, что у него проблемы из-за интервью. Прям пациент, который умер от вскрытия. А Галицкий интервью даёт редко. Когда говорит, то чувствуется его обида на Москву и Питер. По мнению Галицкого, им уделяется слишком много внимания. Точнее, мало внимания достаётся регионам.



При желании здесь можно разглядеть патриотизм. Возможно, именно отсюда идёт и огонёк в глазах Галицкого. Он максимально вовлечён в процесс. На этот счёт есть много удивительных историй.

Галицкий присмотрел Перейру, занимаясь на беговой дорожке.

Галицкий у себя на яхте смотрел тренировки «Краснодара» в прямом эфире.

Галицкий знает едва ли не всех воспитанников академии поимённо.

«На Мамаева хорошо повлиял Широков». Секреты тренера «Краснодара» Тренер «Краснодара» по физподготовке рассказывает, почему Смолов не добежал за Бэйлом на Евро и откуда взялась травма Мамаева.

Спорить с Галицким бессмысленно, хотя порой он именно этого и хочет. Он – один из самых успешных бизнесменов в России. Галицкий пробился на самый верх и не потерял голову. Ряду футболистов её сносит после первого миллиона долларов. У Галицкого же миллиарды.

Гений, миллиардер, филантроп. Поздравляем вас!

И это не тот случай, когда главу холдинга поздравляют его же сотрудники. Здесь искренне хочется поблагодарить человека. Сергей Николаевич, продолжайте в том же направлении!