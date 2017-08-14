От любви до ненависти. За что Диего Коста «наехал» на Конте и «Челси»

Конте и Коста: конфетно-букетный период

Конфетно-букетный период в отношениях главного тренера «Челси» и ведущего форварда команды Диего Косты длился недолго. Всем памятна их перепалка прямо во время матча ещё в первой половине прошлого сезона. Но результаты синих шли в гору, и ни у наставника, ни у игрока не было желания заниматься дальнейшей эскалацией конфликта. Напротив, в СМИ то и дело попадали их слова, которые подчёркивали доверительные отношения. То Конте хвалит Косту за то, что тот держит свои эмоции в узде и забивает важные мячи. То уже испанский бразилец перехватывает инициативу и рассказывает, что «алленаторе» становится ближе к футболистам, шутит вместе с ними. Конте идёт дальше и заявляет, что Коста стал одним из лучших нападающих на планете.

Диего Коста: Конте всё чаще шутит при общении с игроками «Челси»

Во всём виноваты китайцы

Чёрная и в то же время очень крупная кошка пробежала между Конте и Костой в канун 2017 года. Тогда тренеру стало известно, что игрок всерьёз намерен бросить команду в разгар сезона и согласиться на предложение «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Китайский клуб предлагал за звезду английской Премьер-лиги 95 млн евро, но Роман Абрамович отклонил запрос о трансфере. Косте китайцы готовы были платить 35 млн евро в год. В Лондоне его зарплата почти в три раза меньше. Естественно, запах таких денег вскружил голову Диего. Он размышлял, просчитывал ситуацию с агентом. Конте, конечно же, был в курсе истории, и его это злило.

Всё это быстренько всплыло в прессе, от английских коллег вообще ничего скрыть нельзя. Косту отстранили от тренировок и игр под благовидным предлогом. Конте заявил, что у Диего боли в спине, а о трансферном запросе из Китая он и слыхом не слыхивал. Футболисты «Челси» подписались под этой сказочной версией наставника. Корпоративная этика — штука серьёзная.

Конте: Коста закончил тренировку из-за боли в спине, я не лгу

Коста думал-думал, но всё-таки решил отказаться от поездки в Азию. Достоверную мотивацию этого поступка знает ограниченный круг лиц. Вероятно, испанец решил, что пока ещё может попылить в Европе, а предложения из Китая ещё придут. Пропустив один тур, Диего вышел и сразу же забил «Халлу». Правда, в то же время таблоиды написали, что клуб оштрафовал Косту почти на 200 тыс. фунтов за конфликт с Конте. Но в «Челси» заявили, что не берут денег с игроков, когда те травмированы. То есть вроде бы никаких неурядиц между тренером и игроком не было.

В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за Косту 95 млн евро, но Роман Абрамович отклонил запрос о трансфере.

Переговоры о новом контракте Косты

Как только история с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перестала быть актуальной, «Челси» и Коста начали переговоры о новом контракте, хотя текущий истекает только летом 2019 года. Явно, что одному из лидеров «пенсионеров» захотелось прибавки, раз уж не удалось обогатиться за счёт китайцев. В феврале появилась новость, что стороны практически договорились. Но в тот же миг выступил Конте, сказав, что не время думать о контрактах в разгар сезона. Тогда показалось, что тренер просто радеет за результат, но на самом деле подтекст у фразы итальянца имелся.

Лето 2017-го

В июне Конте объявил Диего Косте, что не видит его в своих планах и хочет, чтобы тот покинул клуб. Ещё в январе тренер затаил обиду. Уже в тот момент главный тренер «Челси» для себя решил, что с этим пассажиром ему дальше не по пути, ведь он может сойти на любой остановке, не добравшись до пункта назначения.

В Испании привели точные слова Конте из его сообщения Диего Косте

Вскоре «Челси» практически официально объявил, что готов продать Косту за 49 млн евро. Вот только здесь уже форвард встал в позу и заявил, что готов перейти только в любимый мадридский «Атлетико». Остальные предложения он будет отвергать. «Матрасники» так «матрасники», но проблема в том, что клубу из испанской столицы до января 2018 года запрещено регистрировать новых футболистов.

В июне Конте объявил Диего Косте, что не видит его в своих планах и хочет, чтобы тот покинул клуб.

Что происходит сейчас?

Коста продолжает находиться в родном бразильском городке Лагарто, где самостоятельно поддерживает форму. В Лондоне его ждут, но не в основной команде, а во второй. Контракт действует, игрок продолжает получать зарплату. В этой связи «Челси» уже начал штрафовать Косту за прогулы.

Диего Коста самостоятельно поддерживает форму в тренажёрном зале

На днях проходила информация, что Диего может отправиться на полгода в аренду в «Милан», а затем перейти в «Атлетико», но подтверждения она не нашла. Хотя Коста высказался в том духе, что «Милан» — великий клуб с историей.



Пока суть да дело, испанский бразилец разразился интервью британским СМИ, в котором заявил, что в «Челси» с ним обращаются как с преступником, и он этого не заслужил. Коста рассказал, что был счастлив в клубе и не хотел уходить. Его слова могут подтвердить партнёры, которые шлют ему сообщения и говорят, что скучают. Далее Диего подчеркнул, что история началась в январе, в тот момент, когда шли переговоры о новом контракте. «Челси» неожиданно ударил по тормозам, и Коста понял, что за этим стоит Антонио Конте. И он подтвердил догадки, что в январе имел место быть именно конфликт, а не травма спины.



«Я уважаю Конте как великого тренера, он проделал хорошую работу, и я это вижу, но не уважаю его как человека, нет. Он не тот тренер, который близок со своими игроками. Он очень далёк от них», — так отзывается форвард о своём бывшем боссе.

Коста не устаёт подчёркивать, что он хочет играть только за «Атлетико» и намерен наилучшим образом подготовиться к чемпионату мира. Если же вернуться в Мадрид не получится, то Диего готов оставаться в Бразилии в течение всего следующего года даже при условии, что «Челси» не выплатит ему зарплату и будет продолжать штрафовать.



«Челси» хочет, чтобы я тренировался с резервистами. Мне закрыли доступ в раздевалку первой команды, я не могу общаться с товарищами. Но я не преступник! Не думаю, что после всего, что я сделал для команды, обращаться со мной подобным образом – это честно. Мне дали дополнительную неделю отпуска, а после этого постоянно штрафуют. Но я не собираюсь тренироваться в дубле. Я не сделал ничего плохого. Но если они хотят штрафовать меня, пусть штрафуют. Деньги для меня не главное.



Я в Бразилии со своими родными и друзьями, которые уважают меня. Если придётся, останусь здесь. Готов провести в Бразилии год, не играя, даже если «Челси» не заплатит мне зарплату и будет штрафовать», — сказал Коста в интервью Daily Mail.



Что дальше? Адвокат игрока Рикардо Кардосо отметил, что попытается запустить все легальные механизмы, чтобы «Челси» согласился продать его клиента. Кардосо заметил, что они готовы обратиться в суд, раз «Челси» дискриминирует своего игрока, не давая тому отрабатывать контракт. Правда, если брать юридическую сторону вопроса, то лондонцы пока ничего не нарушили. Коста же при этом сам отказался от нескольких вариантов трансфера.

Я уважаю Конте как великого тренера, он проделал хорошую работу, и я это вижу, но не уважаю его как человека, нет. Он не тот тренер, который близок со своими игроками.

В ближайшие дни история получит развитие. Наверняка компромисс всё же будет найден. «Челси» ведь тоже хотелось бы получить деньги за трансфер Косты — сумма немалая. Ясно одно — вряд ли мы снова увидим испанского бразильца в футболке синих. Разве что Роман Абрамович неожиданно уволит Антонио Конте. Но одного поражения от «Бёрнли» для этого маловато. Пока же Коста даже трансляцию в «Инстаграме» проводит, будучи одетым в футболку мадридского «Атлетико».