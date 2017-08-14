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Валерий Карпин
Текст: Максим Саблин
Фото: РИА Новости

«Если сделать в слове Карпин 10 ошибок, то получится слово Скрипченко»

Почему «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов и что Тарасов скажет Кудряшову при личной встрече – знают читатели «Чемпионата».
14 августа 2017, понедельник. 19:20 Футбол

Беллами: у Коутиньо есть реальный шанс победить в Лиге чемпионов с «Барселоной»

maxettefame:
— Нет! Вы что?! «Зенит» же объявил, что собирается выиграть ЛЧ!

Фурсенко убеждён, что Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы

fenixmetla:
— Ганс Христиан Фурсенко.

Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики

blahblahchannel:
— Кудряшов: Как я тебя узнаю?
Бузов: Я буду в майке с Путиным!

babushka-nadvoe:
— Тарасов зовёт Кудряшова в ресторан, чтобы зайти и сказать: «Пойдём выйдем». Выйдут и устроят драку.

Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей

89165799910:
— На трансфер собирают)

Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии

tipson:
— Мастер пикапа)

zazapenal:
— Рибери, завязывай уже.

Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб

wtf777:
— Жена Гарая сказала Гараю, чтобы он сказал тренеру Гарая, что Гарай хочет покинуть клуб.

Иско был забракован скаутом «Манчестер Юнайтед» из-за «слишком большой головы»

gruny:
— У скаутов «МЮ» слишком маленькая голова.

«Спартак» наймёт аналитика под Лигу чемпионов

australopitek:
— Зачем им этот Джероза, когда есть Рейнгольд?

Болельщики «Спартака»: нас никто не любит, но нам плевать

samogonvservante:
— Вас Панов любит, не переживайте!

Серхио Рамос: Роналду не симулировал, а потерял равновесие

wolf95squad:
— Он потерял равновесие, поднял руку и закричал арбитру: «Эээ, я потерял равновесиеее прикиииинь!!!»

«Тосно» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне РФПЛ

manhetten35:
— Конечная, поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны.

Пресс-конференция Бердыева после матча в Хабаровске продлилась 30 секунд

srr:
— Отметим, что на пресс-конференции журналистов не было)))

В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0

Ice:
— Тотал 20.5 прошёл… фууух.

«Барселона» отказалась от варианта с Дибалой из-за его несовместимости с Месси

vanos5b:
— По гороскопу?

Григорян: что на прощание сказал Базелюку? «А теперь, Костя, давай сам»

byba88:
— Базелюк: я не трус, но я боюсь.

Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко

diman19801980:
— Если сделать в слове Карпин 10 ошибок, то получится слово Скрипченко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вадим Скрипченко Валерий Карпин Комментарии читателей
Новости. Футбол
14 августа 2017, понедельник
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