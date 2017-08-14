— Если сделать в слове Карпин 10 ошибок, то получится слово Скрипченко.

Беллами: у Коутиньо есть реальный шанс победить в Лиге чемпионов с «Барселоной»
maxettefame:
— Нет! Вы что?! «Зенит» же объявил, что собирается выиграть ЛЧ!
Фурсенко убеждён, что Кокорин способен стать лучшим футболистом Европы
fenixmetla:
— Ганс Христиан Фурсенко.
Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики
blahblahchannel:
— Кудряшов: Как я тебя узнаю?
Бузов: Я буду в майке с Путиным!
babushka-nadvoe:
— Тарасов зовёт Кудряшова в ресторан, чтобы зайти и сказать: «Пойдём выйдем». Выйдут и устроят драку.
Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Спартак» стоит 2,5 тыс. рублей
89165799910:
— На трансфер собирают)
Рибери развязал шнурок женщине-арбитру во время матча Кубка Германии
tipson:
— Мастер пикапа)
zazapenal:
— Рибери, завязывай уже.
Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб
wtf777:
— Жена Гарая сказала Гараю, чтобы он сказал тренеру Гарая, что Гарай хочет покинуть клуб.
Иско был забракован скаутом «Манчестер Юнайтед» из-за «слишком большой головы»
gruny:
— У скаутов «МЮ» слишком маленькая голова.
«Спартак» наймёт аналитика под Лигу чемпионов
australopitek:
— Зачем им этот Джероза, когда есть Рейнгольд?
Болельщики «Спартака»: нас никто не любит, но нам плевать
samogonvservante:
— Вас Панов любит, не переживайте!
Серхио Рамос: Роналду не симулировал, а потерял равновесие
wolf95squad:
— Он потерял равновесие, поднял руку и закричал арбитру: «Эээ, я потерял равновесиеее прикиииинь!!!»
«Тосно» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне РФПЛ
manhetten35:
— Конечная, поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны.
Пресс-конференция Бердыева после матча в Хабаровске продлилась 30 секунд
srr:
— Отметим, что на пресс-конференции журналистов не было)))
В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0
Ice:
— Тотал 20.5 прошёл… фууух.
«Барселона» отказалась от варианта с Дибалой из-за его несовместимости с Месси
vanos5b:
— По гороскопу?
Григорян: что на прощание сказал Базелюку? «А теперь, Костя, давай сам»
byba88:
— Базелюк: я не трус, но я боюсь.
Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко
diman19801980:
— Если сделать в слове Карпин 10 ошибок, то получится слово Скрипченко.