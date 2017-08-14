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Виктор Гончаренко
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Гончаренко: любой опасный момент у ворот ЦСКА – сразу Васин «виноват»!

Как Васин воспринимает критику в свой адрес и грозит ли Головину «звёздная болезнь» — в репортаже с пресс-конференции ЦСКА в Берне.
14 августа 2017, понедельник. 21:10 Футбол

Должно быть, не одному игроку ЦСКА по пути из Цюриха в Берн — а это полтора часа автобусом – вспомнилась Австрия. За окном проплывали всё те же пасторальные альпийские пейзажи: горы с аккуратными, словно с открытки, домиками, широкие поля с ухоженными бурёнками и изумрудные реки восхитительной прозрачности. Швейцария внешне практически не отличается от страны-соседки, где «армейцы» трудились в летнее межсезонье. Язык — и тот одинаковый: в Берне тоже в ходу немецкий.

Разница в цели поездки: если тогда результат спаррингов являлся всего лишь вспомогательной информацией для тренеров, то теперь он вышел на первый план. От исхода мид-уика в Берне напрямую будет зависеть оценка всего сезона. Какой бы сладостной для красно-синих ни была сумасшедшая волевая победа в дерби №1, за неё присваивают те же три очка, что и за любую другую. А тут на кону нечто большее — международный престиж и деньги. Хорошие и много. Российский вице-чемпион в них сейчас остро нуждается. Пожалуй, больше кого бы то ни было из наших «европейцев».

Игроки и тренеры ЦСКА отдают себе отчёт в исключительной важности собственной миссии — предматчевая пресс-конференция на «Стад де Суисс» это прямо и косвенно подтвердила. Оба «армейских» Виктора – Гончаренко и Васин – были серьёзны. Но (добрый знак?) отнюдь не скованны.

Первым перед репортёрами отчитался защитник.

— Ваш коллега по амплуа из «Янг Бойз» Лорис Бенито час тому признался, что своего вероятного визави по флангу в завтрашнем матче Марио Фернандеса практически не знает, только на фото видел. Каковы ваши познания о швейцарской команде?
— Выделить кого-то трудно. Особо не смотрел их. Но у нас есть ещё время. Сегодня на предыгровой теории разберём, посмотрим соперника.

— Такие победы, как в дерби, коллектив воодушевляют? Что изменилось после этого успеха?
— Конечно, они добавляют положительных эмоций. А глобально что-то вряд ли изменилось. Любая победа воодушевляет, а над «Спартаком» ещё больше.

— Искусственное поле в Берне и тяжелейший матч со «Спартаком» могут доставить проблемы ЦСКА во вторник?
— Не думаю, мы и в чемпионате России проводим несколько игр на искусственных полях. 12-го числа и мы, и они провели по матчу. Мы в таком режиме проводим несколько игр, так что и это проблемой стать не должно.

— Виктор, вас критикуют все кому не лень. Как воспринимаете это?
— Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее, — взял слово Виктор Гончаренко. – Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина.

— Как себя чувствуете рядом с такими сильными игроками, как Березуцкие? – разрядил обстановку швейцарский коллега.
— Прекрасно себя чувствую!

— Есть для вас разница, играть в центре тройки или правее/левее?
— Разница заключается в нюансах, но в целом играл много и там, и там.

— Как бы охарактеризовали «Янг Бойз»?
— Агрессивная, относительно молодая команда. Чемпионат Швейцарии в России не очень активно освещается, поэтому больше не расскажу.

У старшего Виктора (было бы странно, если бы дело обстояло иначе) сложилось более исчерпывающее представление о «молодых парнях» из Берна.

— Эта команда достаточно хорошо действует в атаке, — отметил Гончаренко. – Команда хорошо знает, как действовать в полузащите и защите. Дома «Янг Бойз» гораздо лучше играет, чем на выезде, но это, как я понимаю, присуще многим. Есть индивидуально сильные исполнители – тот же Сулеймани. Оаро тоже хорошо известен. Так что ЦСКА ждёт тяжёлый матч. Не будем забывать, что «Динамо» Киев и «Шахтёр» в прошлом году вылетели от рук и ног «Янг Бойз».

— В ответном матче «Янг Бойз» с киевлянами бросился в глаза упор швейцарцев на верховые передачи и жёсткая игра против вратаря. Обращаете на эти два аспекта особое внимание игроков?
— Не могу сказать, что в этой игре они использовали только длинные передачи или больше обычного воздействовали на вратаря. Команда у «Янг Бойз» достаточно разноплановая.

— С соотечественником из киевского «Динамо» Александром Хацкевичем обсуждали ближайшего соперника?
— Конечно. Мы в хороших отношениях с Александром и часто общаемся – не только по поводу игры с «Янг Бойз». Разговаривали и сейчас – и после домашнего матча киевлян со швейцарцами, и после выездного. Это вполне естественно.

— Киевляне откровенно тянули время в ответном матче. Чего нам ожидать от ЦСКА? – поинтересовался местный репортёр.
— Они выиграли домашний матч – 3:1, и у них не было необходимости форсировать атаки. Любая команда, начинающая двухматчевое противостояние на выезде, старается забить, и мы не исключение.

— Если не секрет, что сейчас говорите Головину, которого все российские СМИ превозносят?
— Я вижу Головина каждый день и могу сказать, что его не надо никуда особо направлять. Это всё тот же мальчик, который любит футбол и после каждой тренировки приходит: «Дайте мне мячик, я хочу ещё поиграться». Если бы его где-то понесло, мы все вместе поставили бы его на место. Это тот же Головин, которого я знал и год-полтора назад.

— В своё время вы одержали три победы в Лиге чемпионов...
— Да, с БАТЭ.

— Какие остались воспоминания?
— Могу сказать, что гораздо легче играть в группе Лиги чемпионов, чем в плей-офф. БАТЭ тогда проделал длительный путь – сначала отбивались от квалификационных матчей, затем терпели поражения в группе и наконец одержали победу. Команда росла с каждым годом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Виктор Васин Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
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