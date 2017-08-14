10 вещей, которые нужно знать о шестом туре РФПЛ

Всё как обычно: только закончился последний матч очередного тура чемпионата России, и вас уже ждёт материал о его главных событиях. Читайте неторопливо, проходите по ссылкам – вы ведь наверняка что-то пропустили за эти насыщенные три дня.

1. «Ростов» — это машина

Год выпуска: 1930-й

Марка: «Ростов» (ранее известен как «Ростсельмаш»)

Движок: Тимофей Калачёв (также известен как Вечный Двигатель)

Текущее состояние: рвут всех



«Ростов» хорош и без Курбана Бердыева. Ну признайтесь, разве вы верили в это до старта сезона? Разгром «Уфы» не стоит недооценивать: гости отгрузили четыре гола команде, которая до этого пропустила три в пяти матчах. В «Ростове» хватает молодых: Шомуродов, Зуев, Могилевец, Думбия. Так что у команды есть перспективы. Но, главное, что творит Тимофей Калачёв? Вечный. Как говорят в таких случаях, «кто-нибудь, остановите эту машину». Хотя, нет. Не останавливайте.

2. Щенников как бомбардир

В то время как Витиньо вписал своё имя в историю (он так сказал), хочется отметить статистику одного флангового защитника: два гола в пяти матчах чемпионата. У Головина, Натхо Витиньо по два гола в шести матчах, так что по времени на гол Щенников сейчас – лучший в ЦСКА. Виктор Гончаренко объясняет аномалию тем, что защитник сейчас закрывает всю бровку и «глубоко подключается к атакам». Хорошая попытка, но мы догадываемся о настоящей причине: это магия.

«Кони» — с яйцами! Как ЦСКА сломил «Спартак» ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».

3. Подайте чемпиону на трансферы

«Какая плохая шутка», — подумали сейчас болельщики «Спартака». Самое грустное, что это даже не шутка. Зе Луиш получил небольшой надрыв задней поверхности бедра и выбыл на две недели. Неприятная традиция — каждый матч с травмой – продолжается. На этом фоне Массимо Каррера на вопросы о трансферах говорит: «Спрашивайте у руководства», подчёркивая, что ему не в чем упрекнуть команду. «Ребята максимально отдавались игре, просто этого не хватает».

Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл Глушакову, Фернандо и Пашаличу срочно нужен свой Зобнин.

Давайте честно: дело не только в короткой «скамейке». Денис Глушаков не похож на себя уж точно не из-за этого. И не из-за отсутствия страхующего его Романа Зобнина, ведь качество игры капитана упало не только в защите, но и в атаке. Но пока команда с трудом набирает форму и вкатывается в сезон, у тренера почти нет возможности влиять на игру заменами. Каррера отчаянно ротирует свою маленькую обойму – без успеха. Ещё интересно, кто из вратарей «Спартака» сейчас увереннее в себе…



С другой стороны, пока ещё во всём можно обвинить тяжёлый календарь. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА в первых шести турах – труднее быть не могло. Да, давайте спишем на календарь. Дождёмся следующего матча… Стоп, там «Локомотив». Ещё одна команда с кадровыми проблемами. Пусть выяснят, у кого проблемы серьёзнее. Тем временем в трансферном списке «Спартака» по-прежнему фигурирует Роман Нойштедтер. А как же Луан и Гарай?

4. «Фратрия» — за Карреру

Пока растёт смутное ощущение каких-то противоречий между тренером и руководством, фанаты «Спартака» выбрали сторону и не скрывают своей позиции. В соцсетях размещено заявление болельщиков. Эмоциональный текст заканчивается словами Forza Massimo!

5. Панченко забивает, как будто он до сих пор в ФНЛ

Говорят, забивать в ФНЛ — это одно, а в РФПЛ всё намного сложнее. В ФНЛ Панченко забивал в среднем 0,7 гола за игру. В РФПЛ после шести матчей – 0,65 гола за матч. Правда, этой стабильности можно найти и грустное объяснение: игра «Динамо» до слёз однообразна. Панченко, по привычке из ФНЛ, бьёт из любых позиций. Партнёр в более выгодной позиции или дальний удар? Ответ очевиден. Коллега Сергей Титов в тактическом разборе объясняет, почему постоянные удары издали – неверное решение. Хотя это установка тренера. Из пределов штрафной Кирилл бьёт эффективнее. Смотрите сами.

6. Первая отставка: кто теперь будет цитировать русских классиков?

Неделю назад Александр Григорян намекнул на уход из клуба. Тогда в обзоре пятого тура я выразил робкую надежду, что руководство «Анжи» не уволит его. Всё оказалось проще: тренер ушёл сам. Теперь в РФПЛ некому говорить фразами из Лермонтова. Хотя если перейти от литературы к футболу, то отставка напрашивалась. В интервью «Чемпионату» Григорян откровенно рассказал о своих ошибках, но добавил, что «построить коллектив с великолепным микроклиматом» ему удалось. Нормальная точка отсчёта для Виктора Скрипченко. Кстати, как вам выбор «Анжи»?

Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал» Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».

7. Геркус и Сёмин: всё сложно

«Локомотив» умудрился пропустить от «Тосно» два мяча, хотя гости создали у ворот Гилерме всего один момент – на 95-й минуте. Можно обвинять рикошет, но даже без неудачного стечения обстоятельств лидер заработал бы только одно очко. Свои пять-шесть моментов «Локо» не реализовал, а по ударам по воротам в итоге тоже проиграл «Тосно». В атаку этот поезд не пошёл.

Лидер проигрывает дебютанту. Что не так с «Локомотивом» Пока все говорят о дерби ЦСКА – «Спартак», другая московская команда позволила «Зениту» возглавить турнирную таблицу.

Интереснее всего сравнить реакцию тренера и президента на поражение. Юрий Сёмин: «То, что усиление команде необходимо, видно невооружённым глазом. Это ясно всем». Илья Геркус: «Я бы не стал списывать поражение от «Тосно» на отсутствие нападающего. Всё-таки мы «Локомотив» и с командой уровня «Тосно» должны успешно играть и с нынешним составом, привлекая воспитанников академии».



Да, Сёмин также рассказал о неправильной тактике команды, а Геркус уверил, что клуб ищет форварда. Но зачем тренеру и президенту намекать на работу друг друга? Вам это не кажется странным?

8. «Амкар» забил!

Медленно.



Ещё медленнее…



…«Амкар» ищет свою игру. Вот и первый гол – в шестом матче. Второй тайм с «Краснодаром» — это было уже неплохо. Гаджи Гаджиев назвал игру «лучшей по содержанию в сезоне». И добавил, что «команда притирается». Знаете, как это проверить? Только Дарко Бодул не сделал ни одного отбора и перехвата. Остальные девять полевых отрабатывали в обороне и набрали минимум по два результативных действия. Может, Гаджиеву нужно было раньше спеть с болельщиками Окуджаву? Или, действительно, сырой команде нужно немного времени, чтобы повариться вместе и стать готовой? Предположим, что и то, и другое. Правда, календарь у Перми страшный. Сейчас начнётся.

9. Леандро Паредес вообще в порядке

Обратите внимание на эту фразу: «Х вообще в порядке». Она будет в этой рубрике постоянной. Сейчас её герой – Леандро Паредес, и труднее всего было выбрать в «Зените» кого-то одного. Аргентинец заслужил по совокупности. Через него идут все атаки. Он делает в среднем 75 пасов за игру, на втором месте — Доменко Кришито (57 пасов). Ничего разница, да? Точность паса Паредеса — 89%, лучшая в команде среди всех футболистов, которые провели на поле больше 90 минут (после Луиша Нету). А сейчас Паредес ещё и забил. В общем, в порядке.



Хотя в порядке и Далер Кузяев: он много работает без мяча, а в свободное от работы время забивает. Ну и Кокорин: 5+3 в шести матчах. Лучший бомбардир и просто лучший игрок чемпионата на данный момент по средней оценке Whoscored. Не в порядке только Андрей Лунёв, о чём он честно и сказал. Но это не мешает набирать очки. «Зенит» — одна из двух команд, идущая без поражений в чемпионате.

«Меня надо было удалять». Зенитовцы — о разгроме «Ахмата» Манчини не испытывал проблем с лимитом, Кокорин счастлив от голов, Лунёв не доволен своей игрой, а Жирков спешил на Суперкубок.

10. «Урал» идёт без поражений

А вот и вторая. Самая дружелюбная команда России сыграла вничью пять раз из шести. Звучит скучновато, но… «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» позади, три команды из первой пятёрки – а «Урал» без поражений. Теперь звучит солиднее, не правда ли?



Характер, нацеленность на ворота, бережливое отношение к моментам – всё это обязательно надо перечислить. Но есть у команды Тарханова ещё одно качество — везучесть. Везло с «Зенитом». Повезло и сейчас. «Арсенал» не только вёл (2:0) к 10-й минуте, но и забил третий в начале второго тайма. Арбитр в спорной ситуации гол не засчитал. А потом и сравнял. Ну нельзя же такие зоны оставлять у своей штрафной, когда ведёшь в счёте.

Что ещё произошло

«Локомотив» пригласил болельщиков на барбекю с футболистами

Вот новость. Если так пойдёт дальше, «Локомотив» обгонит по посещаемости ЦСКА. Забавная цель, но ведь выполнимая. На «Тосно» пришли посмотреть 8 тысяч зрителей. У ЦСКА на «Рубин» — 11 тысяч. Разница – как один бизнес-центр. Выйдите из офиса и идите на стадион.

«Зенит» чистит состав

Турецкий агент рассказывает интересные подробности. По его словам, в списке «Зенита» не только Жулиано, но и Артём Дзюба. Верите?