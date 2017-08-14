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Ондржей Ванек
Текст: «Чемпионат»
Фото: fcufa.pro

Чудо-банка от уфимского «Вани» и ещё 4 классных гола 6-го тура РФПЛ

Если вы по ходу тура оценили только мячи, забитые в дерби, срочно кликайте этот материал.
14 августа 2017, понедельник. 23:00 Футбол

Продолжаем собирать сливки туров РФПЛ. Коллекция шикарных мячей нового сезона пополнилась чудо-выстрелом из матча «Уфа» — «Ростов».

5. Витиньо, ЦСКА

(ЦСКА – «Спартак» — 2:1, 85-я минута – 2:1)

Да, ошибка Селихова. Но оцените работу Головина в отборе и как стремительно развернулась контратака ЦСКА. К тому же это победный гол в дерби. А это даёт +10 к значимости.

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4. Фатос Бечирай, «Динамо»

(«Анжи» — «Динамо» — 1:3, 34-я минута – 1:1)

Классический гол классического центрфорварда. Фатос Бечирай оторвался от опекуна и по красивой дуге головой запустил мяч в дальний угол.

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3. Георгий Щенников, ЦСКА

(ЦСКА – «Спартак» — 2:1, 83-я минута – 1:1)

Здесь все лавры — Головину. Много ли вы помните россиян, кто мог рвануть с места, раскачать пару защитников серией финтов и выложить идеальный пас на дальний угол? Головин прогрессирует с каждым матчем. Ну и отметим второй гол Щенникова в карьере… во второй игре подряд.

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2. Кирилл Панченко, «Динамо»

(«Анжи» — «Динамо» — 1:3, 34-я минута – 1:2)

Панченко продолжает регулярно забивать и в РФПЛ (уже 4 мяча!). И забивать красиво. Луценко отлично прошёл по центру, собрал на себя нескольких защитников и затем выполнил «черпачок» вперёд на Панченко, тот вышел почти один на один и красиво перебросил голкипера!

1. Ондржей Ванек, «Уфа»

(«Уфа» — «Ростов» — 1:4, 56-я минута – 1:0)

«Ростов» накидал четыре мяча «Уфе» и добыл уверенную победу. Хозяева ответили одним, но каким! Стоцкий классно подал с углового на линию штрафной, откуда Ондржей Ванек в касание зарядил свою пушку в «девятку». Это гол тура.

Лидеры среди футболистов:

Далер Кузяев, «Зенит» – 9

Ондржей Ванек, «Уфа» – 5

Кантемир Берхамов, «Арсенал» – 5

Антон Заболотный, «Тосно» – 5

Фернандо, «Спартак» – 5
Лидеры среди клубов:

«Зенит» — 15

«Арсенал» — 12

«Динамо» — 12

ЦСКА – 9

«Краснодар» — 9
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Витиньо Георгий Щенников Кирилл Панченко Ондржей Ванек Фатос Бечирай Видео Лучшие голы тура
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