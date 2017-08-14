Чудо-банка от уфимского «Вани» и ещё 4 классных гола 6-го тура РФПЛ

Если вы по ходу тура оценили только мячи, забитые в дерби, срочно кликайте этот материал.

Продолжаем собирать сливки туров РФПЛ. Коллекция шикарных мячей нового сезона пополнилась чудо-выстрелом из матча «Уфа» — «Ростов».

5. Витиньо, ЦСКА

(ЦСКА – «Спартак» — 2:1, 85-я минута – 2:1)



Да, ошибка Селихова. Но оцените работу Головина в отборе и как стремительно развернулась контратака ЦСКА. К тому же это победный гол в дерби. А это даёт +10 к значимости.

Витиньо: теперь я вписал своё имя в историю ЦСКА Витиньо признался, что забил за ЦСКА самый важный в карьере гол, а Глушаков дал крайне ёмкую оценку пропущенным мячам.

(«Анжи» — «Динамо» — 1:3, 34-я минута – 1:1)



Классический гол классического центрфорварда. Фатос Бечирай оторвался от опекуна и по красивой дуге головой запустил мяч в дальний угол.

Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал» Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».

3. Георгий Щенников, ЦСКА

(ЦСКА – «Спартак» — 2:1, 83-я минута – 1:1)



Здесь все лавры — Головину. Много ли вы помните россиян, кто мог рвануть с места, раскачать пару защитников серией финтов и выложить идеальный пас на дальний угол? Головин прогрессирует с каждым матчем. Ну и отметим второй гол Щенникова в карьере… во второй игре подряд.

Камбэки всея Руси. 7 самых крутых спасений в дерби Вы не поверите, но все они на счету одной команды.

(«Анжи» — «Динамо» — 1:3, 34-я минута – 1:2)



Панченко продолжает регулярно забивать и в РФПЛ (уже 4 мяча!). И забивать красиво. Луценко отлично прошёл по центру, собрал на себя нескольких защитников и затем выполнил «черпачок» вперёд на Панченко, тот вышел почти один на один и красиво перебросил голкипера!

1. Ондржей Ванек, «Уфа»

(«Уфа» — «Ростов» — 1:4, 56-я минута – 1:0)



«Ростов» накидал четыре мяча «Уфе» и добыл уверенную победу. Хозяева ответили одним, но каким! Стоцкий классно подал с углового на линию штрафной, откуда Ондржей Ванек в касание зарядил свою пушку в «девятку». Это гол тура.

Лидеры среди футболистов:



Далер Кузяев, «Зенит» – 9



, «Уфа» – 5



Кантемир Берхамов, «Арсенал» – 5



Антон Заболотный, «Тосно» – 5



Фернандо, «Спартак» – 5 Далер Кузяев, «Зенит» – 9 Ондржей Ванек , «Уфа» – 5Кантемир Берхамов, «Арсенал» – 5Антон Заболотный, «Тосно» – 5Фернандо, «Спартак» – 5

Лидеры среди клубов:



«Зенит» — 15



«Арсенал» — 12



«Динамо» — 12



ЦСКА – 9



«Краснодар» — 9