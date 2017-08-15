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Виктория Лопырёва
Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/lopyrevavika

В Манчестере обнимают Лопырёву, в Мадриде дисквалифицируют Роналду

Роналду дали 5 матчей, Скрипченко возглавил «Урал», Паулиньо перешёл в «Барселону», а Хави Гарсия — в «Бетис». День выдался насыщенным.
15 августа 2017, вторник. 00:00 Футбол

Тульский «Арсенал» забил два гола к 10-й минуте, но упустил победу над «Уралом»

Тульский «Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.

На пятой минуте Стопилла Сунзу ушёл от противника в чужой штрафной и головой мощно пробил в дальний угол. Пять минут спустя Кирилл Комбаров увидел подключение Сергей Ткачёва и сделал прострельную передачу, а тот подал на Илью Максимова, удачно сыгравшего на опережение.

В концовке первого тайма Юрий Бавин протащил мяч к лицевой линии поля, откуда прострелил на открывшегося Эрика Бикфалви, который в касание переправил его в сетку. На 69-й минуте Алексей Евсеев на скорости ворвался в чужую штрафную, получил передачу и в касание катнул мяч в дальний нижний угол.

«Урал» (8 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (4 балла) — 13-е.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
14 августа 2017, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
2 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 – Сунзу – 5, 2:0 – Максимов – 10, 2:1 – Бикфалви – 42, 2:2 – Евсеев – 69

«Спартак» лишился Зе Луиша ориентировочно на две недели

Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил травму в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с ЦСКА, завершившемся поражением красно-белых со счётом 1:2. После углублённого медобследования выяснилось, что у форварда микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра. Ориентировочный срок восстановления игрока — две недели.

После матча с ЦСКА Массимо Каррера дал команде выходной. В понедельник спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к игре с «Локомотивом». В 11:00 началось занятие на поле подмосковной базы в Тарасовке. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику.

Матч с «Локомотивом» состоится 19 августа на «Открытие Арене». Начало игры в 17:30.

Вопрос дня. Что Каррера делает не так?
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«Анжи» объявил о назначении Скрипченко

На пост наставника «Анжи» официально назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко.

Будучи футболистом, Скрипченко выступал с 1992 по 2007 год в чемпионатах Беларуси и России. В нашей стране он играл за ЦСКА и «Уралан». Кроме того, Вадим Викторович имеет в активе матчи в составе национальной сборной Беларуси.

В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в клубах «БАТЭ», «Минск» (Беларусь), «Кубань», «Урал» и «Крылья Советов», — информирует официальный сайт «Анжи».

После поражения в матче шестого тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» Александр Григорян в прямом эфире телеканала «Наш футбол» объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи». 50-летний специалист возглавлял «Анжи» с января 2017 года. На данный момент «Анжи» (три очка) занимает 14-ю строчку в таблице РФПЛ.

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«Зенит» объявил о переходе Хави Гарсии в «Бетис»

Футбольные клубы «Зенит» и «Бетис» достигли соглашения о переходе опорного полузащитника Хави Гарсии в состав испанской команды.

«Хави Гарсия присоединился к сине-бело-голубым в августе 2014 года. Полузащитник провёл 108 матчей и забил семь мячей. Вместе с «Зенитом» испанец стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

«Зенит» благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает успехов в составе новой команды!» — информирует официальный сайт «Зенита».

Роналду дисквалифицирован на пять матчей

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной», которая состоялась 13 августа на «Камп Ноу» и завершилась победой «сливочных» со счётом 3:1. На официальном сайте федерации футбола Испании говорится, что португалец дисквалифицирован на четыре матча за толчок арбитра и на один за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.

Таким образом, Криштиану Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», а также в четырёх встречах Ла Лиги с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

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«Барселона» объявила о переходе Паулиньо из «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн

Полузащитник сборной Бразилии и «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо продолжит карьеру в Испании. Руководство каталонского клуба достигло договорённости с «Гуанчжоу Эвергранд» о трансфере футболиста за € 40 млн.

17 августа 29-летний Паулиньо пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт и будет представлен официально. В договоре футболиста прописана сумма отступных в размере € 120 млн.

В текущем сезоне китайской Суперлиги Паулиньо принял участие в 20 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Лопырёва: фанаты «МЮ» обнимали меня и просили не уезжать

Посол чемпионата мира — 2018 Виктория Лопырёва, присутствовавшая на матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), рассказала, с какой целью посетила игру чемпионата Англии.

«Я приехала на матч с «Вест Хэмом» по официальному приглашению «Манчестер Юнайтед» как посол чемпионата мира — 2018. Менеджмент клуба пригласил меня — видимо, остались приятные впечатления после их визита в Ростов-на-Дону. Наш город очень гостеприимно встретил тогда команду. Специально для болельщиков «МЮ» я организовала горячую линию с юридической консультацией на английском у сотрудников «Европейской юридической службы». Поддержала акцию «Warm welcome», мы раздавали болельщикам гостей тёплые пледы перед игрой. Также провела медиатур для журналистов перед матчем — показала им наш красивый город и провела экскурсию по строящемуся стадиону.

Теперь я сама поехала в Манчестер, это был ответный визит для поддержания отношений между нашими странами. Менеджеры клуба пригласили меня, я просто не могла отказаться. Я очень рада, что спорт вне политики, а футбол как социальное явление помогает людям находить общий язык. Теперь фанаты со всего мира зовут меня посетить их домашние матчи, считают, что я приношу удачу. Вчера меня обнимали фанаты «МЮ» и просили не уезжать.

Я в восторге от увиденной игры! Невозможно описать словами те эмоции, которые царили на стадионе. Я была на матчах разных команд, на финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов, на чемпионате Европы прошлым летом ходила на все игры. Но теперь я точно знаю, за что фанаты так любят английский футбол: скорость, динамика, зрелищность и результат. 4:0 в первом матче сезона — это хороший знак!

Я люблю Россию и продолжу ходить на игры российского чемпионата, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь и у нас футбол был на таком высоком уровне. Кого бы посоветовала натурализовать из «МЮ»? Думаю, что если мы натурализуем Поля Погба, то скучно не будет, это точно», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Виктория Лопырёва

Виктория Лопырёва

Фото: instagram.com/lopyrevavika
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Урал Вадим Скрипченко Зе Луиш Криштиану Роналду Паулиньо Хави Гарсия Обзор главных событий дня
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