Символическая сборная 6-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Главные герои тура — много «армейцев», в том числе один бывший.

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

До последнего дня не было известно, сумеет ли принять участие в дерби со «Спартаком» травмированный Игорь Акинфеев. В итоге многолетний первый номер «армейцев» вышел на поле и помог своей команде одержать важнейшую победу.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Сильный матч против «Спартака» провёл и Марио Фернандес, правый латераль ЦСКА. Его постоянные подключения по бровке доставили огромное количество проблем левому краю обороны «Спартака».

Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля остался в команде, несмотря на большую перестройку, и продолжает приносить ей пользу. В выездном матче с «Уфой» на счету Мевли гол в концовке.

Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл Глушакову, Фернандо и Пашаличу срочно нужен свой Зобнин.

Василий Березуцкий, ЦСКА

На данный момент братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают оставаться лучшими на своей позиции в нашей стране. Один из этого списка – Василий Березуцкий — доказал свой высокий класс, проведя отличный матч против «Спартака».

Георгий Щенников, ЦСКА

Продолжает забивать голы левый защитник ЦСКА Георгий Щенников, вслед за «Рубином» огорчивший «Спартак» в минувшую субботу.

Полузащита

Александр Головин, ЦСКА

Превращающийся в настоящего лидера ЦСКА Александр Головин был одним из лучших на поле в дерби ЦСКА – «Спартак». Именно молодой «армеец» создал гол, забитый Георгием Щенниковым.

Чудо-выстрел от уфимского «Вани» и ещё 4 классных гола 6-го тура РФПЛ Если вы по ходу тура оценили только мячи, забитые в дерби, срочно кликайте этот материал.

Продолжает оправдывать место в основе «Зенита» молодой Далер Кузяев. Полузащитник удачно действовал в матче с «Ахматом», а его гол стал третьим по счёту для питерцев в той встрече.

Кузя, друг Манчини. Кто олицетворяет игру нового «Зенита» Нет, даже не Александр Кокорин.

Тимофей Калачёвв, «Ростов»

Выйдя на поле лишь на 63-й минуте матча «Уфа» — «Ростов», Тимофей Калачёв успел дважды забить сам и один раз ассистировать партнёру по команде.

10 вещей, которые нужно знать о 6-м туре РФПЛ Серия «Зенита» и «Урала», трансферные мечты «Спартака», машина из Ростова. А Кокорин – просто лучший. Ваш гид по туру.

Витиньо, ЦСКА

Гол Витиньо стал решающим в дерби ЦСКА – «Спартак». Пусть в том эпизоде имела место ошибка Александра Селихова, которую вратарь признал позже, важность гола бразильца от этого меньше не становится.

Витиньо: теперь я вписал своё имя в историю ЦСКА Витиньо признался, что забил за ЦСКА самый важный в карьере гол, а Глушаков дал крайне ёмкую оценку пропущенным мячам.

Нападение

Дубль Кирилла Панченко в ворота «Анжи» помог его «Динамо» одержать вторую победу в РФПЛ после возвращения. Теперь на счету форварда четыре мяча и второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.

Александр Кокорин, «Зенит»

В шестом туре вновь с лучшей стороны проявил себя нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Лучший бомбардир РФПЛ записал на свой счёт гол и результативную передачу в игре с «Ахматом».

Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита» Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

Тренер

Роберто Манчини, «Зенит»

Сильный старт «Зенита» в чемпионате лишний раз показывает высокий тренерский класс Роберто Манчини. И, конечно, стоит отметить прогресс многих российских футболистов, только недавно начавших работать с итальянским специалистом. После шестого тура «Зенит» уверенно возглавляет таблицу – таков промежуточный итог работы Манчини в начале сезона.