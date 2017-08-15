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Георгий Щенников, Александр Головин Игорь Акинфеев
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Символическая сборная 6-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Главные герои тура — много «армейцев», в том числе один бывший.
15 августа 2017, вторник. 08:30 Футбол

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

До последнего дня не было известно, сумеет ли принять участие в дерби со «Спартаком» травмированный Игорь Акинфеев. В итоге многолетний первый номер «армейцев» вышел на поле и помог своей команде одержать важнейшую победу.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Сильный матч против «Спартака» провёл и Марио Фернандес, правый латераль ЦСКА. Его постоянные подключения по бровке доставили огромное количество проблем левому краю обороны «Спартака».

Миха Мевля, «Ростов»

Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля остался в команде, несмотря на большую перестройку, и продолжает приносить ей пользу. В выездном матче с «Уфой» на счету Мевли гол в концовке.

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Василий Березуцкий, ЦСКА

На данный момент братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают оставаться лучшими на своей позиции в нашей стране. Один из этого списка – Василий Березуцкий — доказал свой высокий класс, проведя отличный матч против «Спартака».

Георгий Щенников, ЦСКА

Продолжает забивать голы левый защитник ЦСКА Георгий Щенников, вслед за «Рубином» огорчивший «Спартак» в минувшую субботу.

Полузащита

Александр Головин, ЦСКА

Превращающийся в настоящего лидера ЦСКА Александр Головин был одним из лучших на поле в дерби ЦСКА – «Спартак». Именно молодой «армеец» создал гол, забитый Георгием Щенниковым.

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Если вы по ходу тура оценили только мячи, забитые в дерби, срочно кликайте этот материал.

Далер Кузяев, «Зенит»

Продолжает оправдывать место в основе «Зенита» молодой Далер Кузяев. Полузащитник удачно действовал в матче с «Ахматом», а его гол стал третьим по счёту для питерцев в той встрече.

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Тимофей Калачёвв, «Ростов»

Выйдя на поле лишь на 63-й минуте матча «Уфа» — «Ростов», Тимофей Калачёв успел дважды забить сам и один раз ассистировать партнёру по команде.

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Витиньо, ЦСКА

Гол Витиньо стал решающим в дерби ЦСКА – «Спартак». Пусть в том эпизоде имела место ошибка Александра Селихова, которую вратарь признал позже, важность гола бразильца от этого меньше не становится.

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Витиньо признался, что забил за ЦСКА самый важный в карьере гол, а Глушаков дал крайне ёмкую оценку пропущенным мячам.

Нападение

Кирилл Панченко, «Динамо»

Дубль Кирилла Панченко в ворота «Анжи» помог его «Динамо» одержать вторую победу в РФПЛ после возвращения. Теперь на счету форварда четыре мяча и второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.

Александр Кокорин, «Зенит»

В шестом туре вновь с лучшей стороны проявил себя нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Лучший бомбардир РФПЛ записал на свой счёт гол и результативную передачу в игре с «Ахматом».

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Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

Тренер

Роберто Манчини, «Зенит»

Сильный старт «Зенита» в чемпионате лишний раз показывает высокий тренерский класс Роберто Манчини. И, конечно, стоит отметить прогресс многих российских футболистов, только недавно начавших работать с итальянским специалистом. После шестого тура «Зенит» уверенно возглавляет таблицу – таков промежуточный итог работы Манчини в начале сезона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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