Символическая сборная 6-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
До последнего дня не было известно, сумеет ли принять участие в дерби со «Спартаком» травмированный Игорь Акинфеев. В итоге многолетний первый номер «армейцев» вышел на поле и помог своей команде одержать важнейшую победу.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Сильный матч против «Спартака» провёл и Марио Фернандес, правый латераль ЦСКА. Его постоянные подключения по бровке доставили огромное количество проблем левому краю обороны «Спартака».
Миха Мевля, «Ростов»
Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля остался в команде, несмотря на большую перестройку, и продолжает приносить ей пользу. В выездном матче с «Уфой» на счету Мевли гол в концовке.
Василий Березуцкий, ЦСКА
На данный момент братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают оставаться лучшими на своей позиции в нашей стране. Один из этого списка – Василий Березуцкий — доказал свой высокий класс, проведя отличный матч против «Спартака».
Георгий Щенников, ЦСКА
Продолжает забивать голы левый защитник ЦСКА Георгий Щенников, вслед за «Рубином» огорчивший «Спартак» в минувшую субботу.
Полузащита
Александр Головин, ЦСКА
Превращающийся в настоящего лидера ЦСКА Александр Головин был одним из лучших на поле в дерби ЦСКА – «Спартак». Именно молодой «армеец» создал гол, забитый Георгием Щенниковым.
Далер Кузяев, «Зенит»
Продолжает оправдывать место в основе «Зенита» молодой Далер Кузяев. Полузащитник удачно действовал в матче с «Ахматом», а его гол стал третьим по счёту для питерцев в той встрече.
Тимофей Калачёвв, «Ростов»
Выйдя на поле лишь на 63-й минуте матча «Уфа» — «Ростов», Тимофей Калачёв успел дважды забить сам и один раз ассистировать партнёру по команде.
Витиньо, ЦСКА
Гол Витиньо стал решающим в дерби ЦСКА – «Спартак». Пусть в том эпизоде имела место ошибка Александра Селихова, которую вратарь признал позже, важность гола бразильца от этого меньше не становится.
Нападение
Кирилл Панченко, «Динамо»
Дубль Кирилла Панченко в ворота «Анжи» помог его «Динамо» одержать вторую победу в РФПЛ после возвращения. Теперь на счету форварда четыре мяча и второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.
Александр Кокорин, «Зенит»
В шестом туре вновь с лучшей стороны проявил себя нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Лучший бомбардир РФПЛ записал на свой счёт гол и результативную передачу в игре с «Ахматом».
Тренер
Роберто Манчини, «Зенит»
Сильный старт «Зенита» в чемпионате лишний раз показывает высокий тренерский класс Роберто Манчини. И, конечно, стоит отметить прогресс многих российских футболистов, только недавно начавших работать с итальянским специалистом. После шестого тура «Зенит» уверенно возглавляет таблицу – таков промежуточный итог работы Манчини в начале сезона.