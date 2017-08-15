ЦСКА и «Спартак» жгут в дерби, а лидирует «Зенит» — в мгновениях 6-го тура

Камбэк тура
Главным событием этого тура стала победа ЦСКА в дерби со «Спартаком» — красно-синие сумели отыграться за две минуты в концовке второго тайма.
Серпантин тура
Болельщики ЦСКА забросали поле чековыми лентами после того, как полузащитник «Спартака» Марио Пашалич открыл счёт в матче.
Баннеры тура
Центральный матч тура не мог обойтись без ярких перформансов: болельщики ЦСКА посвятили баннер новому домашнему стадиону, а фанаты «Спартака» признались, что их совершенно не волнует, что они никому не нравятся.
Гость тура
Трёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом дерби.
Евгений Малкин
Драка тура
Накануне матча со «Спартаком» полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил дерби с дракой. В итоге матч закончился потасовской с участием самого Вернблума.
Остановка тура
«Тосно» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», одержав победу со счётом 2:0. Защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия, который был признан MVP 5-го тура российской Премьер-Лиги, стал автором автогола.
Кровь тура
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил рассечение от удара локтем.
Лидерство тура
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счётом 4:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата.
Бомбардир тура
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 5 голов в 6 матчах, и это является лучшим показателем текущего сезона.
Память тура
Болельщики «Зенита» почтили память погибших в затонувшей атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году. На баннере изображена предсмертная записка капитана Дмитрия Колесникова.
Баннер болельщиков «Зенита»
Честность тура
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв указал на ошибку судьи в матче с “Ахматом” и признался, что его надо было удалять после игры рукой за пределами штрафной.
Андрей Лунёв
Посещаемость тура
«Зенит» вновь стал самой посещаемой командой тура.
Имидж тура
Перед матчем с «Ахматом» болельщики «Зенита» могли сделать причёску в клубных цветах в специально открытом барбершопе на территории стадиона.
Отставка тура
Сразу после поражения от «Динамо» со счётом 1:3 главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил, что покидает свой пост.
Александр Григорян
Воспитанники тура
На матч с «Амкаром» впервые в истории в стартовом составе «Краснодара» вышли два воспитанника клубной академии — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев.
Матвей Сафонов
Цвета тура
Взгляд на болельщиков «Локомотива» от нашего фотокорреспондента Александра Сафонова.