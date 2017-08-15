ЦСКА и «Спартак» жгут в дерби, а лидирует «Зенит» — в мгновениях 6-го тура

Удар Малкина, признание Лунёва, камбэк ЦСКА, поражение «Локомотива», баннер болельщиков «Зенита» и другие яркие моменты 6-го тура РФПЛ.

10 вещей, которые нужно знать о 6-м туре РФПЛ Серия «Зенита» и «Урала», трансферные мечты «Спартака», машина из Ростова. А Кокорин – просто лучший. Ваш гид по туру.

Камбэк тура

Главным событием этого тура стала победа ЦСКА в дерби со «Спартаком» — красно-синие сумели отыграться за две минуты в концовке второго тайма.

«Кони» — с яйцами! Как ЦСКА сломил «Спартак» ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».

Серпантин тура

Болельщики ЦСКА забросали поле чековыми лентами после того, как полузащитник «Спартака» Марио Пашалич открыл счёт в матче.

Баннеры тура

Центральный матч тура не мог обойтись без ярких перформансов: болельщики ЦСКА посвятили баннер новому домашнему стадиону, а фанаты «Спартака» признались, что их совершенно не волнует, что они никому не нравятся.

Гость тура

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом дерби.

Евгений Малкин Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Драка тура

Накануне матча со «Спартаком» полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил дерби с дракой. В итоге матч закончился потасовской с участием самого Вернблума.

Остановка тура

«Тосно» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», одержав победу со счётом 2:0. Защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия, который был признан MVP 5-го тура российской Премьер-Лиги, стал автором автогола.

Кровь тура

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил рассечение от удара локтем.

Лидерство тура

«Зенит» разгромил «Ахмат» со счётом 4:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата.

Бомбардир тура

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 5 голов в 6 матчах, и это является лучшим показателем текущего сезона.

Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита» Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

Память тура

Болельщики «Зенита» почтили память погибших в затонувшей атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году. На баннере изображена предсмертная записка капитана Дмитрия Колесникова.

Баннер болельщиков «Зенита» Фото : РИА Новости

Честность тура

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв указал на ошибку судьи в матче с “Ахматом” и признался, что его надо было удалять после игры рукой за пределами штрафной.

Андрей Лунёв Фото: fc-zenit.ru

«Меня надо было удалять». Зенитовцы — о разгроме «Ахмата» Манчини не испытывал проблем с лимитом, Кокорин счастлив от голов, Лунёв не доволен своей игрой, а Жирков спешил на Суперкубок.

Посещаемость тура

«Зенит» вновь стал самой посещаемой командой тура.

Имидж тура

Перед матчем с «Ахматом» болельщики «Зенита» могли сделать причёску в клубных цветах в специально открытом барбершопе на территории стадиона.

Отставка тура

Сразу после поражения от «Динамо» со счётом 1:3 главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил, что покидает свой пост.

Александр Григорян Фото: fcdynamo.ru

Григорян: один человек сказал: «Большую часть Премьер-Лиги ты проболтал» Самый эпатажный тренер Премьер-Лиги (теперь уже бывший) – о своей отставке, шутках и прощании с «трусом Базелюком».

Воспитанники тура

На матч с «Амкаром» впервые в истории в стартовом составе «Краснодара» вышли два воспитанника клубной академии — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев.

Матвей Сафонов Фото: fckrasnodar.ru

Хижина в лесу. Сергею Галицкому — 50 лет Сегодня юбилей у владельца «Краснодара». К чему пришёл Галицкий к 50 годам.

Цвета тура

Взгляд на болельщиков «Локомотива» от нашего фотокорреспондента Александра Сафонова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемппионат»

Дети тура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»