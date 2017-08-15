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Лучшие фото 6-го тура РФПЛ
Текст: Алёна Сахарова
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

ЦСКА и «Спартак» жгут в дерби, а лидирует «Зенит» — в мгновениях 6-го тура

Удар Малкина, признание Лунёва, камбэк ЦСКА, поражение «Локомотива», баннер болельщиков «Зенита» и другие яркие моменты 6-го тура РФПЛ.
15 августа 2017, вторник. 10:00 Футбол
10 вещей, которые нужно знать о 6-м туре РФПЛ
Серия «Зенита» и «Урала», трансферные мечты «Спартака», машина из Ростова. А Кокорин – просто лучший. Ваш гид по туру.

Камбэк тура

Главным событием этого тура стала победа ЦСКА в дерби со «Спартаком» — красно-синие сумели отыграться за две минуты в концовке второго тайма.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
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Серпантин тура

Болельщики ЦСКА забросали поле чековыми лентами после того, как полузащитник «Спартака» Марио Пашалич открыл счёт в матче.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Баннеры тура

Центральный матч тура не мог обойтись без ярких перформансов: болельщики ЦСКА посвятили баннер новому домашнему стадиону, а фанаты «Спартака» признались, что их совершенно не волнует, что они никому не нравятся.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гость тура

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин нанёс символический удар по мячу перед началом дерби.

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Драка тура

Накануне матча со «Спартаком» полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил дерби с дракой. В итоге матч закончился потасовской с участием самого Вернблума.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Остановка тура

«Тосно» прервал беспроигрышную серию «Локомотива», одержав победу со счётом 2:0. Защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия, который был признан MVP 5-го тура российской Премьер-Лиги, стал автором автогола.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кровь тура

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил рассечение от удара локтем.

Лидерство тура

«Зенит» разгромил «Ахмат» со счётом 4:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата.

Фото: РИА Новости

Бомбардир тура

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил 5 голов в 6 матчах, и это является лучшим показателем текущего сезона.

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Память тура

Болельщики «Зенита» почтили память погибших в затонувшей атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году. На баннере изображена предсмертная записка капитана Дмитрия Колесникова.

Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков «Зенита»

Фото: РИА Новости

Честность тура

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв указал на ошибку судьи в матче с “Ахматом” и признался, что его надо было удалять после игры рукой за пределами штрафной.

Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: fc-zenit.ru
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Посещаемость тура

«Зенит» вновь стал самой посещаемой командой тура.

Имидж тура

Перед матчем с «Ахматом» болельщики «Зенита» могли сделать причёску в клубных цветах в специально открытом барбершопе на территории стадиона.

Отставка тура

Сразу после поражения от «Динамо» со счётом 1:3 главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил, что покидает свой пост.

Александр Григорян

Александр Григорян

Фото: fcdynamo.ru
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Воспитанники тура

На матч с «Амкаром» впервые в истории в стартовом составе «Краснодара» вышли два воспитанника клубной академии — голкипер Матвей Сафонов и нападающий Иван Игнатьев.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: fckrasnodar.ru
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Цвета тура

Взгляд на болельщиков «Локомотива» от нашего фотокорреспондента Александра Сафонова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемппионат»

Дети тура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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