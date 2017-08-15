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Разбор «Янг Бойз»: тренер, игроки, тактика
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Young and beautiful. Кто сегодня сыграет против ЦСКА в Лиге чемпионов

Как играет «Янг Бойз» и кого из швейцарцев стоит особенно опасаться.
15 августа 2017, вторник. 11:30 Футбол

Тренер

Ади Хюттер гордится тем фактом, что он один из трёх австрийских тренеров, востребованных в серьёзных клубах за рубежом. Петер Штёгер шаг за шагом выстраивает «Кёльн», Ральф Хазенхюттль делает восхитительный «Лейпциг», а Хюттер пока далековато от Бундеслиги, хотя два года назад отказался от работы во второй лиге Германии. Он мог уехать после конфликта с «Ред Булл Зальцбург», где тренировал до 2015-го: австрийский клуб-энергетик стал игрушкой, а лучшие футболисты стали переезжать из Зальцбурга в Лейпциг без лишних разговоров. Хюттер психанул, а в сентябре 2015-го возглавил «Янг Бойз».

Ади – специалист новой формации. Предпочитает выиграть 4:3, а не 1:0. «Я оцениваю риск. Мне не нравится пассивность, моя команда должна быть активной и зрелищной. Если счёт 1:0, она должна сделать 2:0», – говорит Хюттер. Восхищается Хосепом Гвардиолой и его умением делать команды лучше за счёт революционных идей. Атака, прессинг, интенсивность – три главных слова футбола Хюттера.

При этом Ади понимает, насколько сложно бороться за чемпионство в Швейцарии, где обладатель титула известен перед каждым сезоном на 95%. «Базель» – суперклуб с топ-инфраструктурой. Наша цель – максимально подтянуться к «Базелю» и сократить разрыв в классе», – откровенно говорит Хюттер. Прямое попадание в Лигу чемпионов станет доказательством класса: в групповой турнир ЛЧ «Янг Бойз» не попадал никогда.

3 важнейших игрока

Стив фон Берген

На старте карьеры фон Берген был одним из главных участников традиционной акции тренера-психа Люсьена Фавра: поднять середняка с непонятными игроками, уйти на волне успеха, потащить новых непонятных игроков и взять с собой парочку старых. Фон Берген засветился в «Цюрихе» Фавра, а потом поехал с тренером в берлинскую «Герту», где пережил все стадии безумия коуча – подъём на четвёртое место, заваленный старт следующего сезона, психоз, требование отставки, резкое падение на дно и вылет. После Берлина и Сицилии Берн – идиллическое место во всех отношениях: здесь фон Берген незаменим уже четвёртый год, капитанит и заводит раздевалку.

По всем статистическим показателям Стив – средний защитник: в прошлом сезоне он выиграл 57,8% верховых единоборств (27-й в швейцарской лиге – учитывая минимум конкуренции в рейтингах лиги, где играет всего 10 команд, это очень низкий результат), не попал в топ-30 по количеству успешных единоборств, зато сделал больше всех перехватов в «Янг Бойз» (190 за прошлый сезон). Он и раньше не был быстрым защитником, что делает Витиньо фаворитом в противостоянии с фон Бергеном.

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Секу Саного

Год назад, когда «Янг Бойз» по пенальти выбил из Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр», Саного заплакал прямо на поле, а после игры вышел к журналистам и сказал: «Сегодня я сильно сыграл медведя». Амплуа медведя-шатуна, сбивающего всех подряд вокруг себя, принадлежит Саного уже четвёртый сезон – Секу мощен, техничен и очень хорош в отборе. Африканец накачивает центр поля «Янг Бойз» интенсивностью, навязывает прессинг (4,1 перехвата за матч) и безупречен в оборонительных единоборствах (61% выигранных за прошлый сезон).
По своим характеристикам Секу Саного – идеальный игрок для Бундеслиги, но дважды его трансфер в Германию срывался. «Гамбург» прокатило руководство «Янг Бойз», свернув переговоры перед заключением контракта, а со «Штутгартом» уже ударили по рукам, когда у Саного обнаружили боль в колене. Решили не рисковать. «Теперь я движим мыслью доказать, что «Штутгарт» ошибся, отказавшись от меня», – говорит Саного. В Бундеслигу рано или поздно он всё-таки переедет – приехав в Швейцарию в 2011-м, Секу был уверен, что заходит на трамплин перед дальнейшим подъёмом. На «Янг Бойз» он не остановится.

Гийом Оаро

Оаро поиграл таранным нападающим «ПСЖ» на стыке эпох парижского клуба, между Педру Паулетой и безумными катарскими деньгами, а покинул Париж, когда у Карло Анчелотти были Ибрагимович, Гамейро и Лавесси – из-за таких спин не протиснуться. Таранный форвард уезжал в Китай, а в «Янг Бойз» приехал, чтобы набрать форму и вернуться во французскую Лигу 1. И задержался уже на четвёртый сезон.

«Я вернул форму и уверенность в себе, – говорит Оаро. – Конечно, иногда ко мне подходят попросить автограф, но стресса здесь намного меньше, чем в Париже. Здесь я могу жить в полной мере, не ограничивать себя». Обожающий музыку, Гийом успел выступить на сцене вместе с группой Open Season – во Франции его выход на концертную площадку обсуждали бы неделю.

Оаро – очень полезный игрок «Янг Бойз», и дело не только в голах. По ситуации Гийом исполняет роль чистого таргетмена, цепляющегося за верх и скидывающего мячи грамотно открывающимся вингерам и Рожеру Ассале, второму нападающему. В матче с «Базелем», стартовом в сезоне, такая стратегия построения атаки стала ключевой: вратарь «пчёл» 5 раз выносил мяч в сторону Оаро, в каждом из случаев Гийом выигрывал верх, а из 23 воздушных единоборств выиграл 16.

Тактика и стиль

«Янг Бойз» играет по системе 4-4-2, другие игровые модули Ади Хюттер пробует нечасто. «Команда должна быть гибкой, но не в плане расстановки, это важно – говорит Хюттер. – Решающий игровой компонент – мы хотим идти в высокий прессинг и отбирать мяч сразу после потери. Это вопрос системы и взаимодействия игроков, помощи друг другу. В тактике команде нужен чёткий план, а не метания между 4-4-2, 4-2-3-1 и 4-1-4-1». Забавно, но в дуэли с киевским «Динамо» схема 4-1-4-1 даже использовалась, но это скорее разовый случай.

Опорные пункты тактики «Янг Бойз»

1. Сочетание нападающих – обязательно «большой – маленький». За габариты отвечает Гийом Оаро, эпизодически используемый как таргетмен, цепляющийся за все воздушные мячи – даже при аутах Оаро уходит в глубину, чтобы принять мяч. Итальянская Corriere Dello Sport отправляет в стартовый состав «Янг Бойз» на матч с ЦСКА Жан-Пьера Нсаме, полтора года назад попавшего в скандальные хроники из-за избиения собственного сына – представить выход Нсаме в старте очень сложно, но по габаритам он соответствует идеологии Хюттера (188 см, 94 кг). Под ним – юркий ивуариец Роже Ассале (167 см).

2. Отработано взаимодействие фланговых игроков. Крайние полузащитники становятся инсайдами, постоянно смещаясь в центр, а крайние защитники забегают по всему флангу. Используется перегруз зон с забеганием – то есть сразу несколько игроков могут заполнить один край, в это время по противоположному флангу сделает забегание крайний защитник, и мяч в два паса будет переведён на него. При переходе в атаку крайние полузащитники тоже смещаются в центр, а крайние защитники – глубоко во фланг: тем самым создаётся вариативность развития атаки.

На скриншоте мяч получает Миралем Сулеймани – один из самых переоценённых талантов голландской Эредивизии, не раскрывшийся из-за характера и болячек. По Сулеймани тактический стиль «Янг Бойз» особенно заметен: Сулеймани гораздо чаще, чем в «Аяксе», смещается в центр, заполняет штрафную как чистый нападающий. Йорик Раве выполняет схожие функции.

3. Обороняется команда традиционно для схемы 4-4-2. Один из центральных полузащитников – Саного или Джибриль Соу, купленный у гладбахской «Боруссии» – в зависимости от ситуации выше встречает соперника, другой остаётся ниже и страхует. Так же и с защитниками: Нуху копирует движение Соу, фон Берген – движение Саного. Оба защитника могут высоко атаковать соперника, в схеме «Янг Бойз» нет деления на ведущего и ведомого.

4. Сильно отлажен прессинг. Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед игрой не зря говорил об агрессивности швейцарцев: они могут прессинговать 4-5 игроками, в том числе на чужой половине поля. При этом интенсивное давление включается не всегда – чаще после потери мяча или неудачного заброса. В матче с «Базелем» игроки «Янг Бойз» давили на вратаря и защитников после проигранного подбора или неточной передачи, но если прессинг не удавался – отходили за линию мяча и не давили до центральной линии.

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Стандарты

ЦСКА Виктора Гончаренко прошёл предыдущего соперника по Лиге чемпионов, забив все три гола со стандартов, но и «Янг Бойз» выбил киевское «Динамо» с помощью углового – именно с корнера швейцарцы забили решающий мяч. Ади Хюттер делает всё, чтобы заставить соперника паниковать. У углового флага неизменно стоят сразу два игрока «Янг Бойз», тем самым дестабилизируется стратегия обороны противника – у вратаря нет понимания, как именно нужно расставить защитников в штрафной. Используются ложные открывания, а также классные натренированные розыгрыши. Вот лишь пара из них:

1. Защитник Бенито возникает в «бутерброде» в штрафной площадке, где 5 игроков киевского «Динамо» опекают пятерых швейцарцев, а перед подачей убегает из толчеи, даже не обращая внимания на мяч…

…чтобы поймать мяч на дальней штанге и пробить в касание.

2. Раве и Сулеймани разыгрывают мяч низом, в это время от опеки освобождается Леонардо Бертоне (№6)…

…а дальше – классика жанра. Защитник, державший Бертоне, не успевает накрыть полузащитника, а двух игроков «Лозанны», способных заблокировать удар, баскетбольными заслонами убирают самые мощные игроки «ЯБ» – Саного и Оаро.

Швейцарский чемпионат – дико помешанный на отработке стандартных положений: например, в последнем туре Суперлиги голами кончились 10,8% угловых (4 из 37). Ади Хюттер помогает продвигать тренд, побеждая со своими угловыми на международном уровне. При этом и «Янг Бойз» уязвимы к продвинутым розыгрышам с заслонами и обманными манёврами – в предыдущем туре чемпионата Швейцарии «ЯБ» проиграли «Туну» 0:4, а один из мячей прилетел после схожего приёма: пас низом, один блокирует, второй вырывается на свободное пространство и бьёт. Так что придумки Гончаренко будут очень кстати и могут решить многое в двухматчевом противостоянии.

Что ещё важно понимать

Первое: «Янг Бойз» – типично домашняя команда, что на пресс-конференциях отмечал Виктор Гончаренко. Дома команда играет интенсивнее, острее и создаёт больше моментов. Парадоксально выглядит дуэль с киевским «Динамо» в предыдущем раунде Лиги чемпионов: в Киеве «Янг Бойз» создали моментов на 1,44 гола по модели 11tegen11, а допустили – на 3,38, а на родном стадионе в Берне – создали на 3,27 и допустили на 0,54. Из-за этого фактор своего поля в ответном матче играет на руку ЦСКА: в последних четырёх противостояниях «Янг Бойз» в плей-офф Лиги чемпионов неизменно проходит дальше команда, начинающая в гостях.

Второе: на швейцарцев давят кошмары прошлых лет. В двух предыдущих сезонах «Янг Бойз» оступался на последней ступеньке перед Лигой чемпионов, причём терпел мощнейшее фиаско – 1:7 по сумме двух матчей от «Монако» и 2:9 от гладбахской «Боруссии». В психологическом плане это может оказать серьёзное давление, тем более что ключевые игроки прошлогодних команд – фон Берген, Саного, Оаро – никуда не делись.
Говорят, что бог любит троицу. Но не в этот раз, «Янг Бойз».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз Виктор Гончаренко
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