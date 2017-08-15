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«Янг Бойз» — ЦСКА: перед игрой (фото, видео)
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

По следам Бибера, Кличко и профессора Плейшнера. Что ждёт ЦСКА в Берне

Швейцария во всех отношениях тепло встретила вице-чемпионов России, но рассчитывать на гостеприимство сегодня вечером ЦСКА точно не стоит.
15 августа 2017, вторник. 12:24 Футбол

Бернцы – поразительно доброжелательные люди. Но радушие тут особого рода, с примесью немецкой педантичности. Кажется, хлебом людей не корми – дай облегчить участь усталому путнику, беззаботный ли турист он или взмыленный командированный. Иной раз, правда, в высшей степени благородное устремление приобретает комичные – в нашем представлении – формы.

Два примера швейцарского гостеприимства. Хозяин апартаментов в ближнем пригороде Берна – 15 минут пешком от центра фактической столицы государства – в котором мы имели удовольствие арендовать комнату, битый час (клянусь, не меньше!) монотонно расписывал нам с коллегой Денисом прелести места, куда занесла работа. Мы-то, недалёкие, о Берне всё больше по «17 мгновениям весны» наслышаны были (вы же помните, куда Штирлиц отправлял на секретное задание завербованного профессора Плейшнера?). А в результате внезапного ликбеза узнали: как правильно пользоваться холодильником и электрочайником, где в городе выгоднее всего снимать наличку, удобнее всего заниматься спортом и приятнее всего развлекаться, чем один сорт шоколада отличается от другого, кто является федеральным канцлером и министром спорта Швейцарии, за кого болеет пожилая фрау Джосс из-за стены, маменька нашего арендодателя (ясное дело – за «Янг Бойз») – и ещё массу исключительно полезных сведений.

За всю беседу – хотя по формату она больше напоминала монолог – благостная улыбка ни на минуту не покинула чело хозяина. Не снимая её и не меняя интонаций, он проинформировал напоследок о недопустимости курения, употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем, не говоря уже об организации шумных «пати», в стенах его скромной обители – и только после этого удалился, позволив наконец гостям переодеться с дороги и принять душ.

Гончаренко: любой опасный момент у ворот ЦСКА – сразу Васин «виноват»!
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Сильнее удивил эпизод в центре города. На невинный вопрос, где курсирует троллейбус №20 (система общественного транспорта в Берне настолько разветвлённая, что даже местные в обилии маршрутов путаются), мужчина лет 30 начал перебегать от одной остановки к другой, через дорогу и обратно, пока не обнаружил искомую! Такую любезность можно было бы списать на банальное стечение обстоятельств, если бы не восторженные рассказы ребят из других изданий. Им тоже хватило полдня в Берне, чтобы сполна прочувствовать на себе швейцарскую благовоспитанность.

Ощутили её и футболисты «армейского» клуба. Два слова – ЦСКА и футбол – служили безотказным паролем для оперативного прохождения паспортного контроля в аэропорту Цюриха. Не скажу, что явление вице-чемпионов России вызвало дикий ажиотаж в стране банков, сыра, часов и не менее знаменитых перочинных ножей, но несколько охотников за автографами москвичей в терминале поджидали. Популярностью пользовались Марио Фернандес (которого защитник «Янг Бойз» Бенито якобы видел только на фотографиях) и Александр Головин. Молодого хавбека уже узнают не в самой футбольной в мире стране – по-моему, верный признак прогресса в игре. И дополнительная ответственность – куда же без неё.

По прибытии на место дислокации москвичи были тепло встречены генеральным менеджером отеля «Швайцерхоф», симпатичной, приветливой брюнеткой средних лет. С первых минут пребывания в старинной гостинице «армейцы» почувствовали себя действительно дорогими гостями.

Вечером пришло время удивляться снова. За годы журналистской практики я много где бывал, на роскошных, «пятизвёздных» и убогих, полуразваленных объектах. Но стадион Берна – это нечто особенное. Он буквально вмонтирован в многофункциональный торгово-развлекательный центр! От той арены, на которой совершала своё легендарное «бернское чудо» сборная ФРГ в финале ЧМ-1954, не осталось ни следа. В начале нового века старенький «Ванкдорф» был до основания разрушен, и на его месте вырос современный красавец «Стад де Суисс», почти на 32 тысячи персон. А чтобы «свято место» не пустовало большую часть года, его упаковали в привлекательную для равнодушного к футболу обывателя «обёртку» — магазины, рестораны, фитнес-центры.

Этим летом с интервалом в месяц на стадионе пели Джастин Бибер и Селин Дион. Здесь же пятилетку назад украинский супертяж Владимир Кличко защищал свои чемпионские пояса от посягательств американца Томпсона. Удачно защищал – нокаутом в шестом раунде. Вот вам, пожалуйста, и пример эффективного эксплуатирования спортивного объекта, достойный внимания и наших чиновников с управляющими.

Ещё одной особенностью стадиона, на который сегодня вечером предстоит ступить вице-чемпионам России, является его газон. Для концертов и прочих культмассовых мероприятий он, наверное, подходит идеально. Насколько пригоден для игры с мячом, ЦСКА только предстоит выяснить. На ощупь синтетическое покрытие на «Стад де Суисс» немного жестковато, а искусственная трава – на глазок коротковата.

Флагманам украинского футбола бернская поляна едва ли понравилась – что «Шахтёр» (в прошлом году), что «Динамо» уступили здесь с одинаковым счётом – 0:2. «Горняки» через серию пенальти вылетели из Лиги чемпионов, киевляне – напрямую, после трагической ошибки вратаря Коваля. Близкий товарищ Игоря Акинфеева (у них даже игровые номера на свитерах одинаковые – 35) уронил мяч за линию при попытке взять его в руки. В результате второй пропущенный гол, перемещение команды в Лигу Европы и ураган критики на родине.

По признанию Виктора Гончаренко, он обсуждал эти игры с киевским соотечественником и коллегой Александром Хацкевичем. И наверняка – от себя добавлю – скрупулёзнейшим образом изучил противника самостоятельно. Есть надежда, что ЦСКА избежит на «Стад де Суисс» украинских ошибок — ибо тут на тактичность и обходительность швейцарцев уповать точно не стоит. На поле «Янг Бойз» зол и по-спортивному нагл – особенно на своём, пластмассовом.

Гончаренко: любой опасный момент у ворот ЦСКА – сразу Васин «виноват»!
Как Васин воспринимает критику в свой адрес и грозит ли Головину «звёздная болезнь» — в репортаже с пресс-конференции ЦСКА в Берне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Александр Головин Виктор Гончаренко Марио Фернандес
Новости. Футбол
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