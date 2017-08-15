«Янг Бойз» может оставить ЦСКА без ЛЧ. Вячеслав Грозный объясняет, почему

Вячеслав Грозный запомнился в России по работе в «Спартаке», где помогал Олегу Романцеву, и «Тереке» (где исполнял зажигательную лезгинку. После работы в городе Грозном (удивительное совпадение) тренер вернулся на Украину и продолжил работу в киевском «Арсенале», а затем в «Говерле». Он пристально следил за тем, как «Янг Бойз» год назад бодался с «Шахтёром» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов и совершил камбек в ответном матче, отыграв два мяча и победив в серии пенальти. Совсем недавно швейцарцы провернули похожий трюк с киевским «Динамо» на этой же стадии ЛЧ — проиграли в Киеве 1:3, но победили дома 2:0 и прошли дальше. Это событие тоже не прошло мимо Вячеслава Грозного, который теперь на пальцах объясняет, на что ЦСКА надо обратить особое внимание.

Что из себя представляет «Янг Бойз»

— Это команда, у которой есть характер. На протяжении двух лет они играли с донецким «Шахтёром» и с киевским «Динамо». Я был уверен, что «Шахтёр» и «Динамо Киев» пройдут дальше. Особенно, когда смотрел первые матчи. Но обе команды потерпели фиаско. Одни и те же ситуации: «Янг Бойз» проигрывали в два мяча, и им удавалось отыграть этот гандикап. Хотя это казалось невозможным! И это оправдывать только тем, что у них искусственное поле – неправильно. Тренерский штаб швейцарцев очень серьёзно готовится к каждому поединку, особенно к ответному. Они находят такие ходы, которые нейтрализуют сильные козыри соперника: берут под персональный контроль лидеров, не давая им играть так, как в первом матче.

«Олд бойз» Березуцкие и Игнашевич VS «Янг Бойз». Соперники наших в ЛЧ и ЛЕ За выход в группу Лиги чемпионов ЦСКА сразится с «Янг Бойз». В Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались «Утрехт» и «Црвена Звезда».

Главный козырь

— Делает это «Янг Бойз» за счёт высокой агрессивности. Они играют на грани, даже за гранью фола. Выигрывают практически весь воздух. А в ответных матчах дома выигрывали и практически все подборы. Это говорит о том, что они стараются оставить соперника без мяча, а «Динамо» и «Шахтёр» как раз неплохи в этом аспекте. «Янг Бойз» значительно лучше играют дома, это домашняя команда. В гостях они побаиваются, не могут раскрыть свои козыри, а может и сами хотят сыграть с удобным счётом. В конечном итоге, в первых поединках для них всё заканчивалось не очень хорошо. А вот в ответках швейцарцы брали своё.

Ещё одна деталь для Акинфеева. «Янг Бойз» агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже где-то за гранью. Они на идут на голкипера, чтобы психологически его подавить.

На кого обратить внимание

— У «Янг Бойз» великолепные фланги, приличные крайние защитники. Есть Мбабу, 22-хлетний крайний защитник, очень перспективный. Он активно участвует во всех атаках, как и Бенито, который немножко постарше. В центральной зоне – опытный 34-летний фон Берген, который умеет регулировать направление атак. Команда играет очень плотно и здорово исполняет стандарты, каждый раз по-разному. Обратите внимание на 17-го номера – Ассале – он просто реактивный. Невысокий, но очень быстрый, за ним часто не успевают защитники. Также у них есть французы Раве и Оаро. Оаро имеет большой опыт выступлений во Франции, опытный и толковый форвард, пусть и в возрасте. Раве в отсутствие Сулеймани исполняет все стандарты, с этим парнем также надо быть аккуратнее.

Young and beautiful. Кто сегодня сыграет против ЦСКА в Лиге чемпионов Как играет «Янг Бойз» и кого из швейцарцев стоит особенно опасаться.

Стиль игры

— Игра «Янг Бойз» построена на флангах и передачах в центр штрафной. Но это не банальные навесы наобум. Подачи очень острые и точные, с пониманием динамики влетающих в штрафную игроков. Мало того, у них атакующие игроки никогда не приклеиваются к сопернику, они играют между защитниками. Основная заслуга главного тренера Адольфа Хюттера в том, что он чётко и профессионально готовится к ответному поединку. Он очень детально изучает нюансы первой игры. Было видно, какая системная работа была проведена перед вторым матчем.

Гончаренко необходимо посмотреть на те коррективы, которые Адольф Хюттер делает перед ответными матчами. Я в футболе очень много лет, но редко вижу умение так перестраивать команду и игроков.

Ещё одна деталь для Акинфеева. «Янг Бойз» агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже где-то за гранью. Они на идут на голкипера, чтобы психологически его подавить. Вдруг судья пропустит, мяч где-то отскочит. С этим надо быть внимательнее.

Как играть с «Янг Бойз»

— Если с ними глубоко сесть – будут большие проблемы. Есть смысл делать то, что делало «Динамо» в первом матче — использовать жёсткий высокий прессинг. Киевляне не дали сопернику возможности владеть мячом и выходить из обороны. Этот вариант – образцовый. Плюс нужно страховать партнёров –форварды «Янг Бойз» неплохо обыгрывают один в один. Когда их нападающим даётся возможность выйти один на один, они достигают численного преимущества за счёт индивидуальных действий игроков и взаимопонимания. Плюс ЦСКА надо постараться меньше фолить в опасной близости от ворот – стандарты соперник исполняет здорово.

Чем поражает тренер

— Гончаренко необходимо посмотреть на те коррективы, которые Адольф Хюттер делает перед ответными матчами. Я в футболе очень много лет, но редко вижу умение так перестраивать команду и игроков, которые могут чётко выполнять все требования, которые ставит тренерский штаб. ЦСКА нужно быть готовым к тому, что их максимально изучат. Игроки «Янг Бойз» будут знать, за кем нужен дополнительный присмотр, кто принимает мяч спиной к воротам, кого надо накрывать в момент приёма. Команда максимально использует микровозможности, дорожит каждым моментом и эпизодом. Повторюсь: если не закрыть фланги будут большие проблемы.

По следам Бибера, Кличко и профессора Плейшнера. Что ждёт ЦСКА в Берне Швейцария во всех отношениях тепло встретила вице-чемпионов России, но рассчитывать на гостеприимство сегодня вечером ЦСКА точно не стоит.

На какие слабые места давить ЦСКА

— Нужно обязательно забивать как можно больше дома! Но это и так понятно. Из деталей – необходимо не давать сопернику выходить со своей половины поля. Применять активный прессинг у чужой штрафной. Есть ещё один аспект. Футболисты «Янг Бойз» контролируют мяч за счёт одного из опорников. Киевское «Динамо» за это их наказывало. Они опережали и накрывали этого опорного когда тот принимал мяч.

Если не дать швейцарцам возможности выходить через центральных полузащитников при прессинге – это даст определённые преимущества. Это не команда, которая будет просто так выбивать мяч, многие игроки играли в хороших клубах: «Бордо», «Палермо», «Бенфика». Они привыкли к тотальному контролю мяча. А если действовать полупоперечными или полудиагональными передачами, то их можно наказать. Прессинг нужно использовать всегда и в обязательном порядке. Нужно быстрее двигаться и анализировать, опережать.

Итог

ЦСКА помогут высокий прессинг и маленькие расстояния между линиями. Разрывы – большая проблема для любой команды. Нужно быть готовыми к тому, что во втором матче будет совершенно другая команда, не похожая на ту, что была в первой игре. В тех же футболках, с теми же номерами выйдут футболисты играющие совершенно по-другому. «Янг Бойз» — играющая команда, но вполне проходимая.