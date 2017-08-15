Воспитанник «Зенита» из Швеции. Почему Манчини нужен Ларссон, а не Ригони

Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита» Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

«Зениту» никак не удаётся решить вопрос с приобретением флангового атакующего игрока, а ведь до закрытия летнего трансферного окна остались всего-то чуть больше двух недель. Сперва петербургский клуб отказался от Кристиана Павона из-за завышенной цены, потом отпали иные варианты, а теперь под угрозой срыва находится и покупка Эмильяно Ригони. 24-летний аргентинец вернулся к тренировкам с «Индепендьенте», а агент Ригони говорит уже не о «98 процентах вероятности перехода», а об интересе к полузащитнику со стороны «Наполи» и «Интера».

Возможно, «Зениту» стоит переключиться на другого игрока, чей трансфер сейчас один из самых горячих – Сэма Ларссона из «Херенвена». Кажется, для Роберто Манчини это будет даже лучшее решение вопроса, нежели приход Ригони.

Видео игры Ларссона

Ларссон – воспитанник «Зенита». Да-да, это не опечатка. Только вот Сэм учился футболу не в той футбольной школе, которую посещали Денис Терентьев и Далер Кузяев. В шведском городе Гётеборг есть академия под названием IK Zenith, созданная ещё в 1944 году. Её клуб представлен, по сути, на любительском уровне – в пятом дивизионе местного чемпионата. Главными плодами гётеборгского «Зенита» как раз и являются братья Ларссон: Сэм из «Херенвена» и Даниэль, в чьей карьере были испанские «Вальядолид» с «Гранадой». Сейчас Даниэль Ларссон выступает за турецкий «Акхисар Беледиеспор». Короче говоря, в случае трансфера шведа в составе петербургской команды стало бы на одного воспитанника «Зенита» больше.

«Я учился на стекольщика, но попал в «Зенит» и начал мечтать о карьере футболиста. Мы тренировались четыре раза в неделю, играли каждый день – вся жизнь поменялась. Передо мной был пример брата», – вспоминает Сэм.

Если без шуток, то Ларссон был бы нужен команде Манчини благодаря своим игровым качествам. Молодой вингер – самый ценный актив «Херенвена». В минувшем сезоне он забил 9 голов и сделал 13 голевых передач в Эредивизии. Занял первое место в списке ассистентов турнира. По оценкам Whoscored.com – лучший фланговый игрок лиги наряду с экс-футболистом «Гамбурга», «Вердера» и «Ювентуса» Элджеро Элиа, который стал чемпионом с «Фейеноордом».

Ларссон по типажу отличается от своего ровесника Ригони. Козыри аргентинца по прозвищу Ракета – высокая скорость, большое количество кроссов и поставленный удар, в том числе со штрафных. Однако бросается в глаза, что при дефиците времени и пространства у Ригони возникают проблемы с принятием решений. Нередко он просто плохо распоряжается мячом – теряет его, делает неточную, неуместную передачу. И это в чемпионате Аргентины, где плотность игры менее высока, чем в России. Между тем, в составе «Зенита» на сегодняшний день достаточно и быстрых, и умеющих исполнить передачу в штрафную футболистов – это и Кокорин, и Дриусси, и Шатов, и Кузяев, и Паредес. А вот атакующего флангового полузащитника, способного вскрыть оборону соперника за счёт дриблинга, каких-то креативных индивидуальных ходов, не хватает. Отсюда слова Манчини на пресс-конференции по поводу замены Шатова: итальянский тренер хочет, чтобы Олег чаще обыгрывал один в один.

Ларссон как раз очень хорош один в один. Легко обыгрывает, принимает нестандартные решения, да и пас-конфетку партнёру всегда готов отдать. Поклонники таланта дали Сэму прозвище «шведский бразилец». Оно о многом говорит. Правда, в нынешнем «Зените» было бы проще закрепиться «шведскому аргентинцу».

Статистика Ларссона и Ригони за сезон-2016/17 соответственно в чемпионатах Нидерландов и Аргентины наглядно даёт понять, в чем разница между ними.

Показатель Ригони Ларссон Матчи (минуты) 30 (2343) 31 (2650) Голы 11 9 Голевые передачи 2 13 Ключевые передачи 2,0 2,4 Короткие передачи 20,0 (68% точности) 41,3 (74%) Длинные передачи 1,8 (44%) 3,4 (61%) Кроссы 8,7 (25%) 4,1 (14%) Удары по воротам 2,3 (47% в створ) 3,4 (38%) Дриблинг 3,4 (38% успешного) 5,7 (56%) Заработанные фолы 0,7 1,6 Потери мяча 5,1 4,8 Отборы мяча 1,2 (66% успешных) 1,4 (46%) Перехваты мяча 0,6 1,3

«Инстаграм» Ларссона

Ларссон – победитель молодёжного Евро-2015 в составе сборной Швеции. На том турнире он сыграл в матчах группового турнира с Италией и Англией, а также в полуфинале с Данией. Стал автором голевой передачи против датчан. Правда, в финале с Португалией, выигранном шведами по пенальти, вингер «Херенвена» не принял участия.

Главное же для Ларссона, что он продолжил прогрессировать и в качестве чемпиона Европы, поэтому теперь его вызывают в первую сборную Швеции. Пожалуй, Сэм пока несколько уступает Ригони в выносливости и жёсткости в единоборствах, но эти качества развить всё-таки проще, чем умение принимать решения, способность распоряжаться мячом и сохранять его в сложной ситуации.

Трансфер Ларссона горячий по той причине, что он твёрдо намерен уйти из «Херенвена». Швед просит продажи, а в качестве акции протеста пропустил даже часть предсезонной подготовки. Поэтому в минувший уик-энд его не было в заявке на матч 1-го тура чемпионата Нидерландов с «Гронингеном». По слухам, в Сэме всерьёз заинтересованы «Сельта», «Фиорентина», «Порту» и голландские гранды, но никто пока не готов платить требуемую сумму. Речь идёт примерно о тех же 10 млн евро, которые петербургский клуб согласился отдать за Ригони. Очевидно, Ларссон таких денег стоит. Тем более примеры Понтуса Вернблума, Андреаса Гранквиста и других показывают, что шведы нормально адаптируются к России.

Эти дни «Зенит» проведёт в Утрехте. До Херенвена – чуть более часа езды. Можно одним выстрелом убить двух зайцев: сыграть в Лиге Европы и прямо на месте познакомиться с потенциальным новичком.