Голова в порядке. MVP 6-го тура РФПЛ

После дерби со «Спартаком» только ленивый не назвал Александра Головина одним из будущих лидеров ЦСКА. Молодой «армеец» взял на себя инициативу в концовке второго тайма. Мастерски исполненный проход Александра с финтами в спартаковской штрафной увенчался точной передачей на Георгия Щенникова, который и переправил мяч в ворота. На волне успеха буквально через минуту ЦСКА удалось забить и второй гол, что обеспечило такую неожиданную победу – 2:1 в пользу ЦСКА.

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили Александра Головина в свои тройки лучших, что обеспечило ему соответствующее количество баллов. Ещё три очка Головин получил по итогам опроса во «ВКонтакте», где большинство пользователей соцсети поставили его на первое место. На официальной странице проекта MVP РФПЛ он добрал ещё два балла, финишировав на втором месте после Тимофея Калачёва.

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А вот белорусскому хавбеку «Ростова», несмотря на два забитых гола и результативную передачу в матче с «Уфой», не удалось набрать максимум в экспертном голосовании – на его счету 9 баллов. Три дополнительных балла Калачёв получил от читателей на странице проекта MVP, ещё два – от подписчиков нашей страницы во «ВКонтакте».

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Третьим в рейтинге самых ценных игроков тура стал зенитовец Александр Кокорин, который не обходится без гола вот уже четвёртый матч подряд. На сей раз его гол и голевой пас огорчили грозненский «Ахмат». 11 баллов записал себе в актив форвард в голосовании экспертов и ещё по одному – в опросах во «ВКонтакте» и на странице MVP.



Судьба награды лучшему игроку августа в РФПЛ будет решаться вплоть до 8-го тура, так что у конкурентов есть ещё два матча, чтобы предъявить свои амбиции. На данный момент лидерскую позицию уверенно удерживает Александр Кокорин, у которого в активе 36 баллов, а Калачёв (18) и победитель тура Головин (17) расположились следом за ним.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Калачёв, Головин, Панченко.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Головин, Кокорин, Панченко.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Головин, Кокорин, Калачёв.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Головин, Кокорин, Калачёв.

РФПЛ

Головин, Кокорин, Панченко.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Головин, Кокорин, Калачёв.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Головин, Кокорин, Калачёв.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Головин, Калачёв, Кокорин.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Головин, Калачёв, Кокорин.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Головин, Кокорин, Панченко.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кокорин, Головин, Калачёв.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Головин, Кокорин, Калачёв.

Читатели

Тимофей Калачёв («Ростов») – 695 – 3 дополнительных балла.

Александр Головин (ЦСКА) – 649 – 2.

Александр Кокорин («Зенит») – 617 – 1.

«ВКонтакте»

Александр Головин (ЦСКА) — 5 946 (40,7%) – 3 дополнительных балла.

Тимофей Калачёв (Ростов) — 5 261 (36%) – 2.

Александр Кокорин (Зенит) — 2 637 (18%) – 1.



Итоги 6-го тура РФПЛ:

Александр Головин (ЦСКА) – 17;

Тимофей Калачёв («Ростов») – 14;

Александр Кокорин («Зенит») – 13;

Кирилл Панченко («Динамо») – 4.

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