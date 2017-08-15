Газзаев: ЦСКА пройдёт «Янг Бойз», в этом нет сомнений

1. Как вам ЦСКА Гончаренко?

— Прежде чем понять, что собой представляет команда в новом сезоне, должна пройти минимум треть чемпионата. Хотя и сейчас нет сомнений — ЦСКА будет бороться за призовые места в России. Однако для игры – не участия, а именно игры — в Лиге чемпионов «армейцам» необходимо усиление. Это не проходной турнир, и слабых команд там нет.

2. ЦСКА пройдёт «Янг Бойз»?

— К этому сопернику нужно относиться с уважением. «Янг Бойз» прошли «Динамо» Киев в прошлом раунде, потому просто «армейцам» не будет. Но я верю, что ЦСКА пройдёт «Янг Бойз». В этом нет сомнений.

«Янг Бойз» может оставить ЦСКА без ЛЧ. Вячеслав Грозный объясняет почему Бывший тренер «Спартака» и «Терека», долго работавший на Украине, даёт ценные советы «армейцам».

3. Кто лидер сегодняшнего состава «армейцев»?

— Александр Головин с каждым матчем играет всё сильнее. Он – точно один из лидеров ЦСКА. И что особенно приятно, Александр – воспитанник клуба. Пора ли Головину в Европу? Скажу так: чем больше наших игроков выступает в сильнейших чемпионатах, тем лучше. Но указывать никому не хочу.

Голова в порядке. MVP 6-го тура РФПЛ Полузащитник «армейцев» блестяще провёл дерби со «Спартаком» и стал любимцем болельщиков по итогам тура чемпионата России.

4. Не пора ли ЦСКА искать замену Игнашевичу и Березуцким?

— В России нет защитников сильнее и мастеровитее, чем Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Как только появятся – скажу об этом. Но сейчас именно старожилы ЦСКА сильнее всех. Конечно, в нашем чемпионате есть молодые защитники с неплохим потенциалом, однако братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – самое опытное и мастеровитое сочетание игроков обороны в нашей стране.

Гончаренко: любой опасный момент у ворот ЦСКА – сразу Васин «виноват»! Как Васин воспринимает критику в свой адрес и грозит ли Головину «звёздная болезнь» — в репортаже с пресс-конференции ЦСКА в Берне.

5. Как ЦСКА удался камбэк в субботнем дерби?

— «Спартак» забил гол, не казавшийся мне логичным по игре – преимущество ведь было за ЦСКА. Мяч Пашалича случился в результате нелепого рикошета. У красно-белых не было большого количества моментов, а «армейцы» свои шансы в конце матча использовали за счёт характера победителей. Уже не одно поколение футболистов ЦСКА воспитано на победах, потому характера красно-синим не занимать.

«Кони» — с яйцами! Как ЦСКА сломил «Спартак» ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».

6. Почему «Спартак» проигрывает конкурентам?

— ЦСКА владел преимуществом и победил по делу. «Зенит» в матче со «Спартаком» вообще продемонстрировал феерический футбол и был сильнее действующего чемпиона на голову. В прошлом сезоне красно-белые показывали себя как чемпионский коллектив, тогда это проявлялось буквально в каждом игровом микроэпизоде. Сегодня этого нет.

7. «Спартак» может стать сильнее без трансферов?

— Нет. Руководству «Спартака» пора задуматься об укреплении состава. Причём, на мой взгляд, в усилении нуждается пять-шесть позиций. Это просто необходимо для успешных выступлений в Европе. «Спартак» — наш действующий чемпион, и именно по его игре в Лиге чемпионов остальные страны будут оценивать уровень российского футбола. А красно-белые тем временем идут на девятом месте в РФПЛ. Это как «Лестер», который чуть не вылетел на следующий год после чемпионства.

8. Что делать Каррере, если руководство не покупает нужных игроков?

— Если Каррера видит проблему «Спартака» только в этом, значит, он и дальше будет проигрывать под предлогом отсутствия трансферов. Тренеру остаётся либо добиваться результата с теми, кто есть, либо подавать в отставку. Да, «Спартак» нуждается в усилении, но и с этим составом непозволительно чемпиону опускаться на девятую строчку. Команда не может пройти длинную дистанцию вообще без спадов. Именно в такие моменты и проявляется квалификация наставника. Сможет «Спартак» с достоинством пройти через эти проблемы, значит, тренер работает правильно.

9. Как вам уже состоявшиеся трансферы красно-белых?

— Пашалич произвёл неплохое впечатление, но смущает, что он в аренде без права выкупа. Видно, что это квалифицированный игрок, однако, находясь в аренде, он будет решать в «Спартаке» лишь свои задачи, а не общие, командные. Такому игроку неважно, что будет с клубом на следующий сезон, ведь ему там не играть. Считаю, что таким амбициозным большим клубам, как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», вообще нельзя брать футболистов в аренду. Это бьёт по имиджу команды.

10. Кто должен стоять в воротах «Спартака»?

— Это выбор тренера. Но если он продолжит тасовать вратарей, то оба голкипера потеряют уверенность. Любой вратарь ошибается время от времени и пропускает голы, но тренеру надо остановиться на одной кандидатуре. Вратарь должен чувствовать доверие. Отличный пример – Игорь Акинфеев, которому в своё время доверили, несмотря на возраст.