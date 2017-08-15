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Валерий Газзаев – о победе ЦСКА в дерби и шансах красно-синих в ЛЧ
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Газзаев: ЦСКА пройдёт «Янг Бойз», в этом нет сомнений

Также прославленный тренер рассуждает о лидерах ЦСКА, вспоминает субботнее дерби и отдельно останавливается на проблемах «Спартака».
15 августа 2017, вторник. 20:15 Футбол

1. Как вам ЦСКА Гончаренко?

— Прежде чем понять, что собой представляет команда в новом сезоне, должна пройти минимум треть чемпионата. Хотя и сейчас нет сомнений — ЦСКА будет бороться за призовые места в России. Однако для игры – не участия, а именно игры — в Лиге чемпионов «армейцам» необходимо усиление. Это не проходной турнир, и слабых команд там нет.

2. ЦСКА пройдёт «Янг Бойз»?

— К этому сопернику нужно относиться с уважением. «Янг Бойз» прошли «Динамо» Киев в прошлом раунде, потому просто «армейцам» не будет. Но я верю, что ЦСКА пройдёт «Янг Бойз». В этом нет сомнений.

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3. Кто лидер сегодняшнего состава «армейцев»?

— Александр Головин с каждым матчем играет всё сильнее. Он – точно один из лидеров ЦСКА. И что особенно приятно, Александр – воспитанник клуба. Пора ли Головину в Европу? Скажу так: чем больше наших игроков выступает в сильнейших чемпионатах, тем лучше. Но указывать никому не хочу.

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4. Не пора ли ЦСКА искать замену Игнашевичу и Березуцким?

— В России нет защитников сильнее и мастеровитее, чем Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Как только появятся – скажу об этом. Но сейчас именно старожилы ЦСКА сильнее всех. Конечно, в нашем чемпионате есть молодые защитники с неплохим потенциалом, однако братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – самое опытное и мастеровитое сочетание игроков обороны в нашей стране.

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5. Как ЦСКА удался камбэк в субботнем дерби?

— «Спартак» забил гол, не казавшийся мне логичным по игре – преимущество ведь было за ЦСКА. Мяч Пашалича случился в результате нелепого рикошета. У красно-белых не было большого количества моментов, а «армейцы» свои шансы в конце матча использовали за счёт характера победителей. Уже не одно поколение футболистов ЦСКА воспитано на победах, потому характера красно-синим не занимать.

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6. Почему «Спартак» проигрывает конкурентам?

— ЦСКА владел преимуществом и победил по делу. «Зенит» в матче со «Спартаком» вообще продемонстрировал феерический футбол и был сильнее действующего чемпиона на голову. В прошлом сезоне красно-белые показывали себя как чемпионский коллектив, тогда это проявлялось буквально в каждом игровом микроэпизоде. Сегодня этого нет.

7. «Спартак» может стать сильнее без трансферов?

— Нет. Руководству «Спартака» пора задуматься об укреплении состава. Причём, на мой взгляд, в усилении нуждается пять-шесть позиций. Это просто необходимо для успешных выступлений в Европе. «Спартак» — наш действующий чемпион, и именно по его игре в Лиге чемпионов остальные страны будут оценивать уровень российского футбола. А красно-белые тем временем идут на девятом месте в РФПЛ. Это как «Лестер», который чуть не вылетел на следующий год после чемпионства.

8. Что делать Каррере, если руководство не покупает нужных игроков?

— Если Каррера видит проблему «Спартака» только в этом, значит, он и дальше будет проигрывать под предлогом отсутствия трансферов. Тренеру остаётся либо добиваться результата с теми, кто есть, либо подавать в отставку. Да, «Спартак» нуждается в усилении, но и с этим составом непозволительно чемпиону опускаться на девятую строчку. Команда не может пройти длинную дистанцию вообще без спадов. Именно в такие моменты и проявляется квалификация наставника. Сможет «Спартак» с достоинством пройти через эти проблемы, значит, тренер работает правильно.

9. Как вам уже состоявшиеся трансферы красно-белых?

— Пашалич произвёл неплохое впечатление, но смущает, что он в аренде без права выкупа. Видно, что это квалифицированный игрок, однако, находясь в аренде, он будет решать в «Спартаке» лишь свои задачи, а не общие, командные. Такому игроку неважно, что будет с клубом на следующий сезон, ведь ему там не играть. Считаю, что таким амбициозным большим клубам, как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», вообще нельзя брать футболистов в аренду. Это бьёт по имиджу команды.

10. Кто должен стоять в воротах «Спартака»?

— Это выбор тренера. Но если он продолжит тасовать вратарей, то оба голкипера потеряют уверенность. Любой вратарь ошибается время от времени и пропускает голы, но тренеру надо остановиться на одной кандидатуре. Вратарь должен чувствовать доверие. Отличный пример – Игорь Акинфеев, которому в своё время доверили, несмотря на возраст.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Валерий Газзаев Виктор Гончаренко Пабло Каррера
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