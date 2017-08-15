Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 6-го тура РФПЛ

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 5-го тура РФПЛ
«Спартак», «Ростов», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Урал», «Рубин» — на чьих матчах собираются самые красивые девушки?
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 4-го тура РФПЛ
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 4-го тура РФПЛ.
ЦСКА и «Спартак» жгут в дерби, а лидирует «Зенит» — в мгновениях 6-го тура
Удар Малкина, признание Лунёва, камбэк ЦСКА, поражение «Локомотива», баннер болельщиков «Зенита» и другие яркие моменты 6-го тура РФПЛ.