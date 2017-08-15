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«Янг Бойз» — ЦСКА — 0:1. 15 августа 2017 года
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне

Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.
15 августа 2017, вторник. 23:46 Футбол

Даже в чудовищно дорогой для среднестатистического российского болельщика Швейцарии ЦСКА не остался в одиночестве. За два часа до начала встречи на «Стад де Суисс» у старинного отеля «Швейцерхоф» собралась группа людей в красно-синем, человек 20 – взрослые, дети. Они пришли в центр Берна, чтобы пожелать удачи своим любимцам – тёплым словом или участливым хлопком по плечу. Футболисты, показалось, даже опешили от появления гостей. Но то было самое приятное удивление. Знойным бернским вечером красно-синие особенно остро нуждались в поддержке. И, кстати, на арене они тоже её получили – от сотни фанатов, увешавших клубными знамёнами перила гостевого сектора и временами уверенно вклинивающихся в мощный рёв «молодых парней» в чёрно-жёлтом. Голосовые связки местные ребята промочили хорошенько – пиво окрест арены перед матчем лилось рекой. Кричали громко, пели слаженно. «Сигнал Идуна Парк» в миниатюре, ни дать ни взять!

Главный «армеец» накануне чётко сформулировал локальную задачу своей команды – забить на выезде. Сообразно ей и сформировал состав. Против «Янг Бойз» ЦСКА вышел с двумя нападающими – только на этот раз, в отличие от субботнего дерби, компанию Витиньо на передней линии составил Чалов. Оланаре, соответственно, присел на лавочку. Творческое трио в центре поля составили Вернблум, Головин и Дзагоев. По мере сил поддерживали атаку края Фернандес с Щенниковым, но не зарывались – «дома» дел невпроворот было. Швейцарские фланги тоже чертовски опасны, в чём совсем недавно имели неудовольствие убедиться киевские динамовцы. «Армейцам» жёлто-чёрные бровочники тоже доставили массу проблем.

Помимо агрессивно настроенного противника, подзуживаемого своим зрителем, гостям надлежало решить ещё одну проблему. Полевую. В новом сезоне на искусственном газоне красно-синие ещё не играли – только тренировались. Пришлось приноравливаться. Какое-то время на то, чтобы разбегаться, отрегулировать сцепление с непривычным, к тому же обильно политым перед матчем покрытием, им потребовалось. За эти 10-15 минут хозяева и провернули несколько крайне противных для москвичей атак. Хорошо, Акинфеев был сама невозмутимость – чётко прерывал прострелы и намертво взял первый (он же и последний) до перерыва прицельный удар авторства Раве.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Касим – 90+1 (автогол)

Было бы странно, если бы, имея впереди такого верзилу, как Оаре, хозяева пренебрегали вертикальной игрой. Естественно, они грузили мяч в направлении своего 99-го номера при первом же удобном случае. Но ЦСКА с пользой для дела накануне вечером провёл часовую теорию. Во время таких налётов на подмогу стопперам приходил Вернблум. Вчетвером они в первом тайме выиграли практически весь «верх» в своей штрафной площади. Не углядели только за Сулеймани. Ну да бог с ним – не забил и ладно.

У ЦСКА вся или почти вся острота в атаке так или иначе была связана с Витиньо. Курчавый бразилец и с партнёрами умело взаимодействовал (в первую очередь с земляком Фернандесом), и самостоятельно по воротам постреливал. Одна беда – попасть никак не мог. Из трёх первотаймовых попыток Виктора все три вышли неудачными. У него хоть какие-то моменты были – напарник по атаке Чалов 45 минут пробегал фактически вхолостую. Нет, помехи защитникам обозначал и реально создавал, боролся, открывался, но продуктивность нападающего результативными ударами да передачами измеряется, а у Фёдора до перерыва предпосылок ни к тому, ни к другому не было. Защитники «Янг Бойз» зорко стерегли молодого форварда. И вообще защита в первой половине матча выглядела убедительнее атаки: один удар в створ на две команды говорит сам за себя. Гостей, разумеется, такой расклад в стратегическом плане устраивал больше, чем хозяев. На выезде эти «мальчики», как правило, ведут себя не так дерзко, как дома…

Как бы то ни было, надежд на столь ценный в еврокубках выездной гол Гончаренко не терял. И первая замена вечера это прямо и косвенно подтвердила. После того как Чалов второй раз за матч не решился взять инициативу на себя перед чужой штрафной и фактически отдал мяч сопернику, тренер моментально отдал команду на лавку: «Оланаре сюда!» Спустя пару минут игра для Фёдора закончилась – для Аарона, соответственно, началась.

При участии нигерийца ЦСКА провернул первую действительно опасную акцию второй 45-минутки. Головин после скидки Оланаре влепил мячом в защитника, после чего Васин внезапно для всех пальнул метров с 30. Местный вратарь такого подвоха от защитника точно не ожидал – даже не шевельнулся. Попади в створ – быть бы красавцу-голу. Не попал, совсем чуть-чуть…

Бернцы тоже не оставляли надолго Акинфеева без дела. Вешали, били. Игорь держался молодцом – всё снимал, парировал. Тем не менее характер игры главного тренера ЦСКА по-прежнему не устраивал. Слишком вольготно, недопустимо свободно чувствовали себя швейцарцы на своей правой бровке. Миланов номинально вышел в опорную зону, но при набегах неугомонного Мбабу должен был страховать Щенникова. Георгий в Берне «наелся» так, как давно не приходилось. Даже в дерби со «Спартаком».

Чем дольше на табло горели нули, тем яростнее трибуны гнали своих вперёд и тем сильнее кипятился в технической зоне Виктор Гончаренко, пытаясь докричаться до Оланаре сквозь рёв десятков тысяч глоток (судя по обратной замене на 90-й минуте на Натхо, тренера форвард не расслышал). Концовка и в самом деле вышла «валидольной». Не соверши абсолютно гениальный сейв Акинфеев после убойного удара Оаро, одну из задач-минимум на этот выезд ЦСКА не выполнил бы. А так выполнил обе! Уже в компенсированное время «армейцам» воздалось за фатальное невезение в проигранных домашних матчах. Победу российскому вице-чемпиону принёс анекдотичный автогол Нуху.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз
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