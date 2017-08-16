«Акинфеев был очень хорош!» Что говорили после матча ЦСКА — «Янг Бойз»

Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.

Виктор Гончаренко хранил невозмутимость – словно и не было минутами раньше валидольной концовки и внезапной, а оттого сладкой вдвойне для ЦСКА развязки матча. Главный тренер вице-чемпионов России спокойно и обстоятельно подвёл итог матча на «Стад де Суисс».

— Довольны сегодня победой, — начал с очевидного Виктор Михайлович. — Тем не менее понимаем, что ещё есть ответный, домашний матч, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии. Сегодня в силу объективных причин ЦСКА пришлось очень тяжело во втором тайме. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник. К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и к ответной встрече с «Янг Бойз».

— Почему не получилась атака?

— Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойз», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нём играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, не столько даже физических, сколько моральных. Много факторов цепляются один за другой.



— Какими словами встретили футболистов в раздевалке?

— Да очень спокойно всё. Мы понимаем, что это только 50% от двухматчевого противостояния, что впереди ещё 90 минут.

— Если бы всё-таки матч завершился вничью – остались бы довольны результатом?

— Это рассуждения как в песочнице. Он завершился так, как завершился.



— Замена Дзагоева носила тактический характер или он пока не готов на 90 минут?

— Почему не готов? Не забывайте, какой объём работы он проделал совсем недавно.

— Судя по вашим попыткам докричаться до Оланаре и обратной замене, Аарон вас не услышал?

— Он должен был больше помогать, ближе к полузащите располагаться. А учитывая то, как эмоционально себя вёл стадион, до него сложно было докричаться. Плюс в концовке нам потребовался дополнительный полузащитник между нападением и защитой.



— За счёт чего всё-таки удалось добиться позитивного результата в столь непростых условиях?

— Первое – это характер нашей команды. Они вместе сыграли много матчей, притёрлись друг к другу и понимают: даже если что-то идёт не так, ситуацию можно развернуть. Если играешь хорошо, не факт, что победишь.

У местного тренера, понятно, кошки на душе скребли. Но он, молодец, даже шутить ухитрялся.



— После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведём менее темпераментно, — заявил Адольф Хюттер. — Результат не соответствует качеству игры, показанной нами. Я считаю, что мы показали хороший футбол. У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош. Я как тренер горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.



— Атаковали весь матч и пропустили на последней минуте автогол. Как такое объяснить?

— Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Ещё раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Но если бы между нашим защитником и вратарём была лучше коммуникация, этой неприятности не произошло бы. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали «Янг Бойз» от всего сердца.