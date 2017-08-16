175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гончаренко и Хюттер – о победе ЦСКА над «Янг Бойз»
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

«Акинфеев был очень хорош!» Что говорили после матча ЦСКА — «Янг Бойз»

Трагикомичная развязка матча в Берне — глазами главных тренеров «Янг Бойз» и ЦСКА.
16 августа 2017, среда. 01:00 Футбол
Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне
Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.

Виктор Гончаренко хранил невозмутимость – словно и не было минутами раньше валидольной концовки и внезапной, а оттого сладкой вдвойне для ЦСКА развязки матча. Главный тренер вице-чемпионов России спокойно и обстоятельно подвёл итог матча на «Стад де Суисс».

— Довольны сегодня победой, — начал с очевидного Виктор Михайлович. — Тем не менее понимаем, что ещё есть ответный, домашний матч, к которому надо подойти в максимально оптимальном состоянии. Сегодня в силу объективных причин ЦСКА пришлось очень тяжело во втором тайме. Но у нас опытная защита – выдержала давление, которое оказывал соперник. К сожалению, не получилось игры на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовились как к «Уралу», так и к ответной встрече с «Янг Бойз».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
0 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Касим – 90+1 (автогол)

— Почему не получилась атака?
— Масса причин. Я думаю, они на поверхности – и хороший контрпрессинг «Янг Бойз», и искусственное поле, которое швейцарцам более привычно. Они часто на нём играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, не столько даже физических, сколько моральных. Много факторов цепляются один за другой.

— Какими словами встретили футболистов в раздевалке?
— Да очень спокойно всё. Мы понимаем, что это только 50% от двухматчевого противостояния, что впереди ещё 90 минут.

— Если бы всё-таки матч завершился вничью – остались бы довольны результатом?
— Это рассуждения как в песочнице. Он завершился так, как завершился.

— Замена Дзагоева носила тактический характер или он пока не готов на 90 минут?
— Почему не готов? Не забывайте, какой объём работы он проделал совсем недавно.

— Судя по вашим попыткам докричаться до Оланаре и обратной замене, Аарон вас не услышал?
— Он должен был больше помогать, ближе к полузащите располагаться. А учитывая то, как эмоционально себя вёл стадион, до него сложно было докричаться. Плюс в концовке нам потребовался дополнительный полузащитник между нападением и защитой.

— За счёт чего всё-таки удалось добиться позитивного результата в столь непростых условиях?
— Первое – это характер нашей команды. Они вместе сыграли много матчей, притёрлись друг к другу и понимают: даже если что-то идёт не так, ситуацию можно развернуть. Если играешь хорошо, не факт, что победишь.

У местного тренера, понятно, кошки на душе скребли. Но он, молодец, даже шутить ухитрялся.

— После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведём менее темпераментно, — заявил Адольф Хюттер. — Результат не соответствует качеству игры, показанной нами. Я считаю, что мы показали хороший футбол. У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош. Я как тренер горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.

— Атаковали весь матч и пропустили на последней минуте автогол. Как такое объяснить?
— Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Ещё раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Но если бы между нашим защитником и вратарём была лучше коммуникация, этой неприятности не произошло бы. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали «Янг Бойз» от всего сердца.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
01:51 Представители ЦСКА прибыли в Бразилию на переговоры с «Флуминенсе» по Венделу
01:23 Александер-Арнольд: дебютировать в Европе за клуб детства и забить гол — мечта
01:12 Клопп: жду еврокубкового вечера на «Энфилде»
00:59 Слуцкий: разочарован результатом, но «Халл» играл с лучшей командой Чемпионшипа
00:49 В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга
00:39 Геркус: есть уверенность в положительном результате матча со «Спартаком»
00:33 Бубнов: не назвал бы результат матча «Янг Бойз» — ЦСКА закономерным
00:29 Фурсенко: в ближайшее время будем сообщать о тех, кто будет покидать «Зенит»
00:19 Алдонин: у «Янг Бойз» было больше моментов и подходов, но ЦСКА повезло
00:15 Гончаренко: Оланаре должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите
00:14 Тренер «Янг Бойз»: результат не соответствует качеству игры, которое мы показали
00:08 Корнаухов: ЦСКА контролировал матч и играл исключительно на результат
00:02 Гончаренко: ЦСКА пришлось очень тяжело во втором тайме матча с «Янг Бойз»
15 августа 2017, вторник
23:58 Созин: непонятно, за какие заслуги Миланова держат в ЦСКА
23:56 А. Кержаков: Касим Нуху показал нападающим ЦСКА, как нужно действовать с мячом
23:47 «Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» — Слуцкий впервые проиграл в Чемпионшипе
23:39 «Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
23:38 Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»
23:09 Глава «Спорт Ресифи» рассказал, почему отклонил предложение «Спартака» по Фелипе
22:55 «Рома» не смогла приобрести Мареза и переключит внимание на Промеса
22:52 Олег Шишкин: «Если проиграете, все ставите мне пиво», — говорил Горлукович
22:45 Родич: для «Црвены Звезды» хорошо, что у «Краснодара» травмирован Смолов
22:43 «Эвертон» договорился с «Суонси» о переходе Сигурдссона за £ 45 млн
22:29 «Вест Бромвич» объявил о переходе Гарета Барри
22:13 Иньеста пропустит ответный матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона»
22:12 Олег Шишкин: Ярцев меня неприятно удивлял, в вопросах тактики он вообще не силён
22:10 Экс-советница Фурсенко: на Кокорина, несомненно, повлиял феномен Фурсенко
21:56 Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»
21:55 Иньеста не тренировался в общей группе в преддверии матча «Реал» — «Барселона»
21:51 Фанаты ЦСКА наклеили стикеры на спину швейцарскому полицейскому. Фоторепортаж
21:37 Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» € 7,5 млн вместо «Барселоны»
21:34 Бузакка: VAR необходимо время, чтобы технология стала по-настоящему хорошей
21:30 Газзаев: находясь в аренде, Пашалич будет решать в «Спартаке» лишь свои задачи
21:08 «Манчестер Сити» уступил «Жироне» в товарищеском матче
21:07 Бутенко: «СКА-Хабаровск» забил «Рубину» чистый гол, игры рукой не было
21:00 Газзаев: и с этим составом чемпиону непозволительно опускаться на девятое место
20:55 «Карабах» минимально обыграл «Копенгаген» в первом матче плей-офф отбора ЛЧ
20:49 Болельщики проводили ЦСКА на матч с «Янг Бойз»
20:48 Бутенко: арбитр «класико» просто сдулся, спровоцировал Роналду на толчок
20:45 «Янг Бойз» определился со стартовым составом на первый матч с ЦСКА
20:30 Бутенко: арбитр спровоцировал Уциева на получение второй жёлтой карточки
20:27 «Янг Бойз» — ЦСКА: В. Березуцкий проведёт 500-й матч за «армейцев»
20:20 Бускетс: «Барселона» не сдалась, мы уже забивали три гола на «Сантьяго Бернабеу»
20:10 Газзаев: c «Янг Бойз» не будет просто, но я верю, что ЦСКА пройдёт
20:05 ЦСКА объявил стартовый состав на первый матч с «Янг Бойз»
Все новости RSS
Партнерский контент