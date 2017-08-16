300 Березуцкого, победа ЦСКА, MVP Головина

Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»



ЦСКА на выезде вырвал победу над «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 0:1.



В первой половине игры «Янг Бойз» больше владел мячом и чаще бил по воротам, но голевых ситуаций было немного, а ЦСКА уверенно держал оборону. Во втором тайме швейцарцы продолжили владеть инициативой, но единственный гол оказался на счету гостей — на 91-й минуте защитник Касим Нуху отправил мяч в собственные ворота.



Ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойз» пройдёт в Москве 23 августа.

Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.

«Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» — Слуцкий впервые проиграл в Чемпионшипе



В матче 3-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, на своём поле уступил со счётом 2:3 «Вулверхэмптону».

Гости вышли вперёд на 6-й минуте, когда отличился Рубен Невеш. На 27-й минуте «тигры» сумели отыграться — счёт сравнял Майкл Доусон. Тем не менее в конце первого тайма Диогу Жота вывел «волков» вперёд, а на 90-й минуте Нуа Дико сделал счёт 3:1. Уже в компенсированное время Дэвид Мейлер сократил разницу в счёте до минимальной, реализовав пенальти, но большего хозяева сделать уже не успели.



Слуцкий, начавший работу в «Халле» с ничьей и победы, потерпел первое поражение со своей командой в Чемпионшипе.

«Ливерпуль» выиграл у «Хоффенхайма» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ



В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях обыграл со счётом 2:1 «Хоффенхайм».



На 11-й минуте немецкая команда могла повести в счёте, но пенальти в исполнении Андрея Крамарича отразил Симон Миньоле. За 10 минут до конца первого тайма «Ливерпуль» забил — отличился Трент Александер-Арнольд. На 75-й минуте автоголом у «Хоффенхайма» отметился Ховард Нордтвейт. Один мяч хозяева отыграли в конце матча — это сделал Марк Ут.



Что касается остальных результатов, то в Лиссабоне местный «Спортинг» и «Стяуа» выдали нулевую ничью, а АПОЭЛ дома выиграл у пражской «Славии» со счётом 2:0.

«Янг Бойз» — ЦСКА: В. Березуцкий проведёт 500-й матч за «армейцев»



Защитник Василий Березуцкий вышел в стартовом составе московского ЦСКА в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».



Таким образом, 35-летний футболист провёл свой 500-й официальный матч в составе «армейцев».



Только два футболиста ЦСКА смогли преодолеть рубеж в 500 матчей в составе красно-синих — голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.

«Спартак» не стал доплачивать € 2 млн за Гарая и вышел из переговоров



Руководство московского «Спартака» не стало доплачивать € 2 млн и вышло из переговоров с испанской «Валенсией» по трансферу защитника Эсекьеля Гарая.



Как стало известно «Чемпионату», «Валенсия» просила выплатить € 20 млн за трансфер игрока и предоставляла рассрочку на четыре года, в то время как «Спартак» был готов заплатить только € 18 млн.



После переговоров на прошлой неделе в Валенсии заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов взял паузу для консультаций с акционерами, а сегодня красно-белые отказались от дальнейших переговоров.

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Лилля» Эдеру



Нападающий «Лилля» и сборной Португалии Антонио Эдер попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщает L’Equipe.



В прошлом сезоне 29-летний португалец был игроком основного составе «Лилля», приняв участие в 31 матче французской Лиги 1 и забив в них 6 голов, однако в стартовавшем чемпионате Эдер на поле пока не выходил. Новый главный тренер «догов» Марсело Бьельса на игрока не рассчитывает и хочет продать.

Помимо ЦСКА в услугах Эдера заинтересованы «Олимпиакос», «Жирона», «Брайтон энд Хоув Альбион» и Бирмингем Сити», однако все они рассматривают вариант с арендой, в то время как «Лилль» хочет продать форварда за € 6 млн.



Контракт Эдера с французским клубом истекает летом 2020 года.

«Зенит» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора



«Зенит» претендует на форварда дортмундской «Боруссии» Эмре Мора, сообщает интернет-портал Tuttomercatoweb. Более подробной информации об интересе питерской команды к турецкому футболисту нет.



Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласовала переход 20-летнего Мора на правах аренды в «Интер», но в последний момент переговоры были приостановлены, о чём сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.



В прошлом сезоне Бундеслиги Мор принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.

Воспитанник «Зенита» из Швеции. Почему Манчини нужен Ларссон, а не Ригони В поисках нового флангового игрока атаки Роберто Манчини стоило бы переключиться на Нидерланды, где сверкает воспитанник «Зенита».

Названы три претендента на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА



Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду составили финальную тройку претендентов на награду лучшему футболисту Европы по версии УЕФА в сезоне-2016/17. Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов—2017/18.



Шорт-лист был определён по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, которые играли в сезоне-2016/17 на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.



На награду лучшему футболисту Европы претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах, тогда как национальность футболистов значения не имеет.

Головин признан MVP 6-го тура РФПЛ



Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал MVP 6-го тура российской Премьер-Лиги.

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили Головина в свои тройки лучших, что обеспечило ему соответствующее количество баллов. Ещё три очка Головин получил по итогам опроса во «ВКонтакте», где большинство пользователей соцсети поставили его на первое место. На официальной странице проекта MVP он добрал ещё два балла, финишировав на втором месте после Тимофея Калачёва.



Белорусскому хавбеку «Ростова», несмотря на два забитых гола и результативную передачу в матче с «Уфой», не удалось набрать максимум в экспертном голосовании – на его счету 9 баллов. Три дополнительных балла Калачёв получил от читателей на странице проекта MVP, ещё два – от подписчиков во «ВКонтакте».



Третьим в рейтинге самых ценных игроков тура стал зенитовец Александр Кокорин, который не обходится без гола вот уже четвёртый матч подряд. На этот раз его гол и голевой пас огорчили болельщиков грозненского «Ахмата». 11 баллов записал себе в актив форвард в голосовании экспертов и ещё по одному – в опросах во «ВКонтакте» и на странице MVP.



Помимо Головина, Кокорина и Калачёва на звание MVP 6-го тура РФПЛ претендовал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.