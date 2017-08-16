«Нам срочно нужны новые игроки». Слуцкий терпит первое фиаско в Англии

После победы над «Бёртоном» «Халл» ничего не смог поделать с наглой португальской бандой из «Вулверхэмптона».

О сопернике

После разгрома «Бёртона» у многих могла начаться лёгкая эйфория по поводу работы Слуцкого в Англии. Его любят болельщики, он делает результат, под его руководством игроки бегут вперёд. Однако прошло всего два матча – в первом «Халл» во многом чудом зацепил очко в гостях у «Астон Виллы», во втором разбил заведомого аутсайдера. Настоящая проверка ждала Слуцкого в третьем туре – на «Кингстон Коммуникейшн» пожаловал «Вулверхэмптон», крепкая банда под руководством Нуну Эспириту Санту. Того самого тренера, который в своё время рулил «Порту» и «Валенсией», а в 2005-м был участником португализации московского «Динамо» (правда, за бело-голубых провёл всего 11 матчей).

Леонид Слуцкий и Нуну Эспириту Санту Фото: Reuters

«We all love sluts!» Как фанаты «Халла» отметили первый успех Слуцкого «Халл» в клочья разорвал «Бёртон Альбион» в первом матче сезона при родных трибунах. Слуцкого уже называют тигром.

За собой в «Вулверхэмптон» Нуну перетащил ряд португальцев – перспективных Ивана Кавалейру, Рубена Невеша и Диогу Жоту. Все они сыграли решающую роль в матче…

Об антураже

Фанаты «Халла», как и команда, были настроены на очередной успех. Клубный «твиттер» предлагал болельщикам использовать эмодзи или GIF, чтобы описать свои эмоции перед матчем.

Большинство использовало нарезки со Слуцким из КВН.

На стадионе вновь устроили неплохой перформанс. Правда, арена вновь была полупустой.

Слуцкий тем временем огласил стартовый состав (никаких изменений по сравнению с предыдущими играми), дал небольшое флеш-интервью и занял своё место в технической зоне.

О матче

И по этой зоне тренер носился на протяжении всей игры, стараясь достучаться до своих футболистов. С первых минут игра у «Халла» не задалась. Гости быстро прибрали инициативу к своим ногам и открыли счёт уже на пятой минуте – Рубен Невеш шикарным ударом издали не оставил шансов Макгрегору.

«Вулверхэмптон» не сбавлял оборотов и пытался взламывать оборону за счёт перемещений по флангам (старая проблема «Халла» со свободными зонами) и подач в штрафную. Гектор, подобно герою Иллиады, вместе с партнёрами отбивался как мог, в то время как нападающие «Халла» ночевали за линией офсайда.

«Тигры» подловили соперника на угловом – ветеран Майкл Доусон вспомнил лучшие годы в составе «Тоттенхэма» и сравнял счёт. Это первый пропущенный «волками» гол в этом сезоне. Однако после ответного мяча характер игры не поменялся. Рубен Невеш продолжал царить в центре поля, выпиливая прекрасные диагонали на фланги, в то время как защитники «Халла» вяло катали мяч, не зная, как организовать атаку. И когда под конец тайма хозяева начали брать игру под контроль… случился второй мяч в их ворота. Один из самых активных игроков встречи, Брайт Энобахаре, в который раз прошёл по флангу и прострелил в штрафную – португалец Жота замкнул на дальней штанге.

Слуцкий вновь постарался внести коррективы в игру команды, и в первой половине второго тайма «Халл» задвигался – Гросицки обострял с фланга, Абель Эрнандес искал свободные пространства в штрафной, Эйна и Кларк активно подключались по флангам. На 70-й минуте Эрнандес чудом не сравнял счёт.

Но «Вулверхэмптон» стоял жёстко и вновь взял своё под конец встречи. После ошибки полузащитников «Халла» в центре поля третий португалец, Кавалейру, подхватил мяч и выкатил его на Нуа Дико. Тот не оплошал. «Халл» хватило на второй гол – Мейлер реализовал пенальти, который сам же и заработал. Но этого было недостаточно.

О перспективах

Первая шишка Слуцкого в Англии официально набита. О проблемах «Халла» перед сезоном было написано достаточно, и все они нашли отражение в последнем матче. Лучше всего их описывают твиты болельщиков «тигров».

«У «волков» этим летом были качественные трансферы, у них сильная «скамейка», в то время как у нас в наличии Диоманде и бесполезный Ларссон».

«Нам очень нужны новые игроки. Есть доверие к тем, кто есть, но не хватает глубины. Плюс беспокоят края защиты».

«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл» С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.

Несмотря на поражение, кредит доверия Слуцкому в фанатской среде всё ещё велик. Через три дня его ждёт ещё более жёсткая проверка – визит к «КПР». И тут ему предстоит провести серьёзную работу. Скорее всего, с исключительно имеющимися под рукой средствами.