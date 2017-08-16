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ПФК ЦСКА
Текст: Анатолий Романов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА в Швейцарии

Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке».
16 августа 2017, среда. 10:00 Футбол
Ну и Нуху! Как ЦСКА убил двух зайцев в Берне
Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.

В сентябре 2014 года ганский защитник Касим Нуху дебютировал на профессиональном уровне за «Мальорку» Валерия Карпина. Российский тренер поставил 19-летнего футболиста в основу в матче 6-го тура Сегунды против второй команды «Барселоны». Премьера у Нуху получилась яркой: он забил два гола и спас «Мальорку» от поражения (3:3). Спустя почти три года ученик Карпина своеобразно отблагодарил Россию за тот шанс – его смешной автогол, как будто вмонтированный в этот матч отдельной сценой из какой-нибудь комедии Чарли Чаплина, принёс ЦСКА гостевую победу над «Янг Бойз». Поблагодарим Касима за нежданный подарок и отметим ключевые моменты из игры команды Виктора Гончаренко.

Акинфеев начал новую серию

Перед матчем известный тренер Вячеслав Грозный здорово разобрал «Янг Бойз» в интервью для «Чемпионата». В частности, он предостерёг голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева. «Швейцарцы агрессивно атакуют вратаря, это их манера. Она даже где-то за гранью. Идут на голкипера, чтобы психологически его подавить. Вдруг судья пропустит, мяч где-то отскочит. С этим надо быть внимательнее», – сказал Грозный.

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За Акинфеева было тревожно ещё и потому, что он только-только вернулся на поле, залечив травму. Но на деле всё оказалось не так страшно. Никто не прыгал в голкипера «армейцев» а-ля Веллитон, никто не пытался выбить из него душу. Сам Игорь сыграл очень спокойно, словно речь шла о рядовом матче чемпионата. Его сейв в концовке, когда он помешал состояться красивому победному голу экс-форварда «ПСЖ» Гийома Оаро, стал украшением игры. Шесть парированных ударов в створ – превосходная статистика для вратаря. У Акинфеева началась новая серия в Лиге чемпионов: три матча подряд он сыграл на ноль. Это не случайно. ЦСКА Гончаренко настолько качественно обороняется, что мяч до Акинфеева долетает, как правило, «окровавленным».

Вернблум – король

Три центральных защитника ЦСКА сделали своё дело. Встреча в Берне показала, что не поплыл под прессом критики и Виктор Васин, которому в последнее время здорово доставалось. Если бы Васин забил, пробив с подбора, вообще мог бы стать первой звездой матча вместо Касима Нуху. Но если искать главного героя в группе обороны «армейцев», то стоит обратить особое внимание на эти слова главного тренера: «К сожалению, не получилась игра на встречных атаках. А так большой объём работы в который раз проделали опорные полузащитники». Очевидно, Гончаренко прежде всего мысленно аплодирует Понтусу Вернблуму. Можно сколько угодно рассуждать о том, что присутствие шведа в середине ограничивает атакующий потенциал красно-синих, но такие матчи напоминают, насколько велик Вернблум в своей роли. Во многом благодаря ему «Янг Бойз» долго не удавалось поддавливать ЦСКА за счёт привычной агрессии, собирать подборы и атаковать из-за штрафной. Король центра поля Понтус несколькими жёсткими стыками, где-то даже грубыми фолами и разбитой бровью Миралема Сулеймани отбил у хозяев желание лишний раз появляться в его зоне. Пока центрхавы «армейцев» не «подсели» во втором тайме, «Янг Бойз» не удавалось бомбардировать штрафную Акинфеева мячами.

Доказательство класса Гончаренко

Усталость игроков вице-чемпионов России, которая ближе к концу матча стала создавать всё больше и больше проблем, легко объяснима. Всего три дня назад ЦСКА победил в тяжелейшем дерби со «Спартаком». Наверное, специалисты не удивились бы, если бы функционально «армейцы» выглядели в Берне ещё хуже. Кто-то, чувствовалось, держался совсем уж из последних сил, как, например, Георгий Щенников. Тем не менее красно-синие в целом погасили скорость «Янг Бойз» на флангах – ещё одну сильную сторону соперника. «Искусственное поле швейцарцам привычнее. Они часто на нём играют, в отличие от нас. Можно сослаться и на то, что со «Спартаком» мы больше сил отдали, даже не физических, а моральных», – сказал на пресс-конференции Гончаренко. Как бы то ни было, мы увидели, что главный тренер ЦСКА умеет хорошо подготовить и восстановить команду всего за два-три дня. Две победы в топовых матчах – доказательство класса Гончаренко, как тренера.

Нападающие ЦСКА – из другой лиги

К сожалению, отсутствие внятной контригры у «армейцев» – это не только история про несвежие ноги. Когда смотришь на игру команды нынешним летом, создаётся впечатление, что нападающие ЦСКА пришли откуда-то из другой лиги. Фёдор Чалов сбавил после яркого начала карьеры в РФПЛ в прошлом сезоне, а пропустивший много месяцев из-за тяжёлой травмы Аарон Оланаре никак не наберёт оптимальную форму. Состояние форвардов сказывается на всём – работе с мячом, принятии решений, реализации моментов. Неделю назад против «Тосно» на «Петровском» они сыграли в паре, но даже несмотря на то что нигериец зацепился за большое количество «длинных» мячей и забил гол, игра Оланаре с Чаловым, мягко говоря, не потрясла ни уровнем индивидуальных действий, ни качеством взаимодействия двух форвардов.

Со «Спартаком» в основе вышел Оланаре: 18 касаний и ноль ударов по воротам за час матча. В Берне Гончаренко поставил с первых минут Чалова, однако вкус «армейской» атаки от этого не оказался слаще. Фёдора уже на 54-й минуте заменил Аарон. Гончаренко вынужден был убрать и его с поля. Нигериец потерялся впереди, вдобавок он и тактическое задание тренера при обороне плохо выполнял. Кстати, статистика потерь мяча нападающими ЦСКА в РФПЛ – полезная информация: если у Чалова в среднем за 90 минут игры 6,2 потери, то у Оланаре вообще 8,7. Может, Гончаренко окончательно перейти на игру без номинальных форвардов, раз не купить новичка? Хуже-то не будет.

«Янг Бойз» отнял козырь у красно-синих

В двух матчах с греческим АЕК на предыдущей стадии Лиги чемпионов ЦСКА все три своих мяча забил со стандартных положений. Угловые «армейцы» обучены разыгрывать по-разному, зато результат один – опасный момент у ворот соперника. Подали на дальний угол вратарской: Васин сделал скидку, а Алан Дзагоев забил головой. Подали чуть ближе по центру к линии вратарский – со «второго этажа» поразил цель Вернблум. Подали на ближнюю штангу, и Бибрас Натхо занёс мяч в сетку после скидки уже от Алексея Березуцкого. Вне всяких сомнений, на это грозное оружие Гончаренко очень надеялся и в Швейцарии. Но о стандартах ЦСКА прекрасно знал и главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер. Опасался розыгрышей. Конечно же, Хюттер просил своих игроков действовать максимально аккуратно в ситуациях, когда «армейцы» имели бы возможность заработать угловой. Игроки хозяев даже перевыполнили план наставника: счёт по угловым – 11:0 в пользу швейцарцев! Без нападающих и стандартов ЦСКА, наверное, и мог забить лишь при доле удачи. Повезло с автоголом бывшего ученика Карпина. Будем надеяться, козырь команды Гончаренко всё-таки сыграет в ответной игре.

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Также прославленный тренер рассуждает о лидерах ЦСКА, вспоминает субботнее дерби и отдельно останавливается на проблемах «Спартака».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Янг Бойз Виктор Гончаренко
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