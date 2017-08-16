5 позиций, которые топ-клубам трудно усилить этим летом

Некоторые события так значительны, что заслоняют всё остальное и искажают восприятие мира. Например, трансфер Неймара за 222 млн – как раз из таких событий. Вот и самая популярная футбольная фраза этого лета – «рынок сошёл с ума». Её использовали Конте, Бенитес, Гвардиола, Моуринью, не говоря об экспертах, вроде Невилла и Каррагера. Неймар возвышается над рынком, как Одинокая гора над Средиземьем, а мы напряжённо ждём, достигнут ли сопоставимой высоты новые пики: Мбаппе, Коутиньо… Между тем, главное происходит на другой высоте. И остаётся незамеченным.

Всё, что нужно знать о переходе Неймара в «ПСЖ» Хитрый план «ПСЖ», принципиальность «Барселоны» и много-много денег. Сериал о Неймаре подходит к концу.

Инсайды и вингеры – самый модный товар на рынке этим летом. Все топ-клубы в теме: кому-то достался Дуглас Коста, кому-то Бернарду Силва, кому-то Мохамед Салах. Некоторые наглецы уже усилили один фланг Неймаром и теперь делают предложение Алексису Санчесу. Огромное количество футболистов на этой позиции обеспечивает постоянный информационный шум, движение, ощущение жизни. А что с другими позициями? На некоторых – острый дефицит качественных футболистов. Такой, что даже большие клубы не решают свои хронические проблемы.

Правый защитник

«Тоттенхэм» заменяет Кайла Уокера Кайлом Уокер-Питерсом из собственной академии. «Милан» делает ставку на Андреа Конти, который провёл один хороший сезон в артхаусной команде Джан Пьеро Гасперини. «Ювентус» устраивает Маттиа де Шильо, который так и не стал звездой в «Милане». «Интер» устраивает игра Данило Д’Амброзио. «Ман Юнайтед» устраивают 32-летний Антонио Валенсия, который стал защитником в том возрасте, когда другие переезжают в Китай, и Маттео Дармиан, которого освистывали на «Олд Траффорд». Карло Анчелотти сообщает, что вместо Филиппа Лама на правом фланге защиты «Баварии» будет играть центральный полузащитник Джошуа Киммих (28 игр в центре в прошлом сезоне, 7 на бровке). Что объединяет все эти клубы? У них есть деньги.

Но нет достаточно хороших игроков на рынке. Трансфер Дани Алвеса в «ПСЖ» — про то же самое. Парижский клуб имеет все деньги мира и может выбирать лучших. Дани Алвесу 34 года, но он всё ещё лучший. А болельщики «Барсы» всё ещё ворчат на руководство из-за его ухода (если только из-за этого!). Это здорово для Алвеса, но не для футбола.

В продаже в данный момент есть ещё два игрока, которые могут заинтересовать топ-клубы. Это Жоау Канселу из «Валенсии» и Серж Орье из «ПСЖ». И оба с небольшим браком. Проблема Орье – сам Орье. Он сложный парень, бро. Проблема Канселу более футбольного свойства. Это типичный португальский фулбек, который любит атаковать и не умеет защищаться. Такой не всем подойдёт. Но и на Орье и Канселу есть спрос. Потому что молодые-перспективные защитники без явных недостатков уже ушли в «Ман Сити» и Барселону».

Левый защитник

Чтобы сэкономить время, можете просто взять предыдущий пункт и умножить на два. Или просто посмотрите на «Ливерпуль», который творчески пытается закрыть позицию. У Клоппа теперь есть целых три варианта: Альберто Морено (тут у некоторых болельщиков «Ливерпуля» могут начаться судороги), старый-добрый Джеймс Милнер. Не то чтобы он был фланговым защитником, просто он умеет всё. Но есть и третий вариант: надежда, что Эндрю Робертсон заиграет. Хорошо, что вариантов так много. Плохо, что ни один не гарантирует усиления позицию по сравнению с прошлым годом.

Фланговых защитников для больших клубов меньше, чем больших клубов. Поэтому «ПСЖ» рассчитывает на Левена Курзава, который в прошлом сезоне так и не выиграл конкуренцию у 35-летнего Максвелла. Максвелл закончил карьеру, Курзава теперь основной, а на подмене Юри Берчиче. «ПСЖ» стал сильнее? Всё относительно, и учитывая дефицит позиции, «не слабее» — уже неплохо.

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По-настоящему удалось усилить эту позицию только одной команде. «Ман Сити» решил вопрос радикально: Бенжамен Менди обошёлся в 57 млн евро. Но дело не в деньгах, а в том, что 23-летний Менди играет на высоком уровне два года (по сезону в «Марселе» и в «Монако») и за это время дважды серьёзно травмировался и ещё дважды пропускал месяц из-за небольших повреждений. Хотя в теории молодой и атлетичный футболист с отличными кроссами – то, что нужно. Правда, он пропустил первый тур, так как не успел восстановиться от мышечного повреждения.

Центральный полузащитник

Звучит неожиданно? Да, тут нужно небольшое уточнение. Речь о классической «восьмёрке». Возможно, эта позиция стала дефицитом после того, как с лёгкой руки Жозе Моуринью европейский футбол подсел на 4-2-3-1 (на самом деле, она вошла в моду чуть раньше благодаря Рафе Бенитесу, но об этом не принято говорить). Тогда функции «восьмёрки» были разделены между разными игроками. Возможно, есть и другое объяснение. Но факт налицо.

У него есть 100 млн подтверждений: именно столько тот же Моуринью (какая ирония) отдал «Ювентусу» за игрока, который одинаково хорош в обороне и в атаке. Поль Погба – не плеймейкер, не геймчейнджер, не страйкер. Извините, перехожу на русский. Его цена обусловлена необходимостью клубу, не всегда заметной пользой, которую он приносит (тот самый «баланс»). И отсутствием аналогов. На один из аналогов нацелилась «Барселона» — и уже 100 раз об этом пожалела, хотя Марко Верратти действительно был необходим. «Бавария» не отпустит Артуро Видаля, но не у всех больших клубов всё так просто. В «Реале», например, Зидан закрыл позицию нестандартно: поставив чистильщика Касемиро к своим избалованным «восьмёркам».

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Можно было бы сказать, что эта позиция просто исчезает в современном футболе, и что она не нужна, но как раз по «Барселоне» видно, что это не так. Нужна. Просто вариантов мало.

Не дефицит, но тоже трудно: вратарь и центрфорвард

Здесь есть нюансы. Что касается форвардов, то битва, которую «Челси» и «МЮ» устроили за Ромелу Лукаку, довольно показательна. Умение забить 20+ голов за сезон – безусловная ценность, но не единственная. Бельгийца отличает игра без мяча и включённость в события. Кстати, про Альваро Морату можно сказать то же самое – только он до сих пор не провёл хотя бы 20 матчей за сезон. Других альтернатив просто не было: Обамейянг имеет совершенно другие характеристики, он не про борьбу и позиционную работу без мяча, а Андреа Беллотти в «Челси» не были готовы рассматривать всерьёз, потому что у итальянца ноль опыта игры на высоком уровне.

Неудовлетворённый спрос есть не только в Лондоне, но и в Мадриде. «Атлетико» страдает от запрета на санкции, а если бы не запрет, мы бы смотрели очередную серию шоу «найди форварда». Центрфорварды Фернандо Торрес, Джексон Мартинес и Кевин Гамейро недостаточно хорошо создавали пространство для Антуана Гризманна. Им бы Диего Косту…

И последняя позиция. Вратарей традиционной школы – с уверенной игрой на выходах, устойчивой психикой и отличной реакцией — хватает. Но всё чаще клубы, которые играют во владение мячом, требуют от вратарей качественной игры в пас. «Центров силы» сейчас пять: «Бавария», «Барселона», «Аякс» и любой клуб Хосепа Гвардиолы и Рафы Бенитеса. Иногда даже умение играть ногами оказывается важнее привычных качеств (смотри пример Клаудио Браво/Джо Харт). Иногда это плохо кончается (смотри предыдущий пример). Пока вратарей нового типа недостаточно, хотя некоторые представители «старой школы» доиграли до солидного возраста, так и не попав в Лигу чемпионов (Самир Ханданович например).

Почему футболистов не хватает

Одно из объяснений дефицита – повышенное внимание к воспитанникам португальских клубов. Система 4-3-3, которой придерживается большинство из них, как на конвейере производит футболистов с определёнными достоинствами и системными недостатками. Скорость, техника, интенсивность действий важны, но молодых португальцев часто отличает неготовность выполнять тактическую установку тренера, потому что это слишком трудно. От Ренату Саншеша до Жоау Мариу.

Другая возможная причина – естественные изменения в игре. Футбол эволюционирует, возможно, через пять лет «бокс-ту-бокс» будет таким же анахронизмом, как сейчас либеро. А потом всё снова изменится. Когда-то Роберто Баджо не вписывался в тактические схемы лучших итальянских тренеров. Сейчас он был бы центром команды у Хосепа Гвардиолы. Зато сейчас «Барселона» не может найти центрального полузащитника.

Но есть и ещё один вариант… О нём говорил Жозе Моуринью. Португалец назвал угрозой футболу «не трансфер одного футболиста за 100 млн, а 10 сделок подряд за 40-50 млн». Слишком быстрый рост цен на средних футболистов ограничивает клубы, заставляет многих считать деньги – не из-за нищеты даже, а из здравого смысла – и не рисковать. Лучше остаться с проверенным игроком среднего уровня или заплатить 50 млн за перспективного защитника, который пропустил за последние два года больше четырёх месяцев из-за травм?