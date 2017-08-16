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«Хоффенхайм» — «Ливерпуль». Обзор матча — 1:2
Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Парень, который умрёт первым. «Хоффенхайм» ранен «Ливерпулем»

Немецко-английская пара в квалификации Лиги чемпионов заставляет грустить о том, что стало с турниром.
16 августа 2017, среда. 12:00 Футбол
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
15 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Александер-Арнольд – 35, 0:2 – Нордтвейт – 74 (автогол), 1:2 – Ут – 87

Вообще говоря, я очень поддерживаю введение «пути чемпионов» в квалификации ЛЧ — хотя бы потому что это поддерживает саму суть турнира, его название. Тем не менее с каждым годом поддерживать эту инициативу становится всё сложнее — из-за бешеных трат топов расслоение по уровню лиг происходит с невероятной скоростью, и «путь представителей лиг» дарит очень крутые жеребьёвки. В этом году жребий свёл «Ливерпуль» и «Хоффенхайм», два исключительно тренерских проекта, две команды про одно и то же, хоть и разными методами.

Время работничков. Почему я люблю квалификацию к еврокубкам
Самая крутая пора еврокубков — это не групповой этап, когда играется большинство матчей, а квалификация, где возможно всё.

И такие пары заставляют грустить. Не только и не столько потому что проигравший отправится в Лигу Европы (в последние годы это едва ли можно назвать ссылкой — ЛЕ временами интереснее и эпичнее ЛЧ), а потому что играть приходится в середине августа, из-за чего страдает качество. В октябре или ноябре «Хоффенхайм» с «Ливерпулем» подарили бы два матча незабываемого шоу. Шоу получилось вчера и в Зинсхайме, но с одной жирной оговоркой: обе команды так же далеки от пика формы, как и от финала Лиги чемпионов.

И это сказалось на футболе. Вот пара примеров — по одному с каждой стороны.

Машиноподобный Садьо Мане своей техникой методично нарубает салат из Павла Кадержабека. Чешский левый защитник сильно уступает Мане в качестве, и единственная возможность компенсировать это — физическая работа на пределе, которая просто немыслима в середине августа. В итоге Мане делает в зоне Кадержабека всё, что хочет — отдаёт пять острых передач, постоянно вытягивает одного из центральных защитников на подстраховку и всячески показывает, что своего персонального оппонента на фланге не замечает.

Но ведь и «Ливерпуль» не набрал форму. Неважно, что команда владела мячом всего 37% (худший еврокубковый результат в карьере Клоппа), куда важнее, что «Хоффенхайм» сыграл на точности передач 86%. Тренер, который адаптировал то, что потом назвали гегенпрессингом, а тогда описывали топорным выражением «все бегут отбирать мяч, как собаки», не хочет видеть такие цифры, они говорят ему о том, что его команда играла не в меру пассивно и не справлялась с обычными требованиями.

В итоге ты грустишь, потому что понимаешь, что две нестандартные и глубоко индивидуальные команды выясняют не кто лучше на данный момент, как это было бы примерно с начала осени, а кто хуже. С каждым следующим годом в раунде плей-офф Лиги чемпионов появляются всё более мощные пары (не забываем, что есть ещё и «Наполи» с «Ниццей»!), и оформляется ощущение того, что турнир ещё до официального начала должен понести сакральную жертву из числа сильных. Жертву во славу расслоения на богатейших, богатых и бедных, во славу тотальной коммерциализации, во славу предсказуемости взамен душевности и близости к простым людям.

Если так продолжится, то через пару-тройку лет именно квалификация Лиги чемпионов останется командой по спасению мира от денежных зомби, составляющих одинаковую сетку плей-офф турнира ежегодно. Именно в квалификации есть жизнь, потому что есть драма — в команде по спасению мира всегда должен быть парень, который умрёт первым. «Хоффенхайм» был серьёзно ранен «Ливерпулем», неизбежно обращая драму в трагедию. Даже учитывая, что актёры далеко не в лучших кондициях, наблюдать за этим интереснее, чем за основным представлением.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Хоффенхайм
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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