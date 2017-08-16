Почему Щенников стал забивать? Вся тактика 6-го тура РФПЛ

Щенников забил 2 гола за сезон. Никакой аномалии

Два тура назад, когда Щенников забил в домашнем матче «Рубину», я уже задавался этим вопросом. Ответ на самом деле на поверхности: на летних сборах Виктор Гончаренко особенно активно работал с левыми защитниками, Щенниковым и Набабкиным, вдалбливая им в голову принципы игры в атаке и открываний (вероятно, потому что другого защитника ЦСКА всё равно не купит). Фланговая асимметрия «армейцев», поначалу выглядевшая симпатичной, стала проблемой, а Щенников из всех крайних защитников был самым проблемным. Гончаренко мог дать конкретное задание Набабкину, Тошичу, даже изредка выходившему на позиции Головину, а Щенников уныло поднимался по своей бровке.

Дерби со «Спартаком» показательно в плане переоценки Щенникова. Числа ЦСКА по Packing-статистике в дерби показывают главное изменение в игре «армейцев»: москвичи стали соблюдать баланс, распределяя пасовую нагрузку между игроками в равной степени. Щенников по-прежнему касается мяча реже, чем Фернандес (47 касаний за матч против 61), но в конкретном матче уже чаще отрезает оппонентов на приёме передач. Чтобы было понятно: по этому показателю Марио Фернандес – 3-й игрок РФПЛ после Кокорина и Алексея Миранчука, Щенников – 42-й (но, например, выше Кришито и Смольникова).

Щенников стал сильнее вовлечён в атакующую игру ЦСКА, на его фланге помогает конструировать атаки один из хавбеков, Дзагоев или Головин (в матче со «Спартаком»). Но главное отличие по сравнению с прошлым сезоном – чаще стала проходить комбинация «прорыв по правому флангу – передача на дальнюю штангу», плохо работавшая в прошлом сезоне. «Армейцы» чаще доставляют мяч на Щенникова таким образом, а сам Георгий здорово открывается под передачи, ускоряясь на дальней штанге, и это точно наработка Гончаренко – раньше такого от Щенникова мы не видели, а в нынешнем сезоне проходило уже трижды.

Остальная тактика дерби – здесь:

Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл Глушакову, Фернандо и Пашаличу срочно нужен свой Зобнин.

Паредес объясняет, зачем «Зениту» Краневиттер

«Зенит» легко выиграл по счёту и стал первой командой за сезон, создавшей 5 явных голевых моментов в одном матче, но стартовые минуты провёл очень неровно и даже проигрывал центр поля. Роберто Манчини снова решил бить соперника через фланги, а особенно надавить решил на левую бровку, куда был отряжён неопытный (и вообще-то игравший до Кононова нападающим) Апти Ахъядов. Леандро Паредес притянулся ближе к флангам, конкретно справа помогая Кузяеву и Терентьеву, но такой ход породил лишь проблемы для «Зенита».

Грозненцы здорово ловили «Зенит» на ошибках в передачах – дважды за пять минут они перехватывали передачи у центральной линии и разгоняли контратаки. Важно, что в обоих моментах был отыгран Паредес, и второй, на скриншоте ниже, более показателен – он страховал Кузяева на фланге, но проиграл единоборство и открыл свободный центр. Для таких моментов «Зениту» нужен Краневиттер, сосредоточенный в первую очередь на разрушительной игре: в важных матчах аргентинец обязательно пригодится и разгрузит Паредеса.

«Динамо» играет с двумя башнями и Панченко в центре

Юрий Калитвинцев продолжает колдовать над атакой «Динамо» и искать оптимальный вариант, но в Каспийске тренер отработал, пожалуй, самое необычное сочетание в сезоне. Два таранных нападающих, Бечирай и Луценко, составили связку форвардов, а Панченко, отыгравший все предыдущие матчи сезона на позиции второго нападающего, опустился в центр полузащиты. Калитвинцев рисковал очень многим – у него почти не оставалось резерва для усиления атаки (только Вандерсон), оставался лишь один разрушитель в центре поля. Когда «Динамо» выстраивалось без мяча 4-1-4-1, середина значительно проседала и оставляла большое пространство за спиной: будь напротив более качественный соперник, он бы воспользовался такой свободой.

С точки зрения результата ход сыграл: Бечирай забил, Луценко отдал голевую передачу, раздавив оппонента на своём краю, Панченко отправил Григоряна в отставку своим дублем. Однако более грамотный аутсайдер смог бы использовать свободное пространство, оставленное «Динамо», намного удачнее. Со второй половины тайма бело-голубые стали играть без мяча 4-4-2, Панченко отошёл в глубину, а Сов начал реагировать на передачи и выдёргиваться из своей зоны – такой центр можно было расшатать передачами между линиями. Вдвойне удивительно, что «Анжи» Григоряна, умевший входить в штрафную и создавать моменты через комбинации, сбился на бесполезные дальние удары со всех возможных позиций.

Персонально Кирилл Панченко участвовал в пасовой активности реже, чем в привычной роли второго форварда (18 Packing, 37 отрезанных соперников на приёме мяча), сделал 46 касаний – меньше, чем любой другой полузащитник. Однако главный недуг своей игры Панченко, возможно, начал исправлять: в Каспийске он всего дважды пробил из-за штрафной, один раз со статичного мяча. При этом с Панченко делились мячом реже, чем обычно – Козлов и Темников предпочитали разыгрывать мяч между собой, а не отдавать в центр, даже когда того требовала ситуация. Зато Григорий Морозов в такой ситуации точно сыграл бы на Панченко и организовал бы перспективный момент. Это тоже отладка оптимального состава «Динамо» – она продолжается до сих пор.

«Локомотив» по-прежнему не умеет отыгрываться

«Рубин» стал первой командой, кто открыл счёт в матче с «железнодорожниками», а потом доказал возвращение к «Локо» вируса прошлых лет – перелом неудачных игр даётся команде Юрия Сёмина очень сложно. Корни болезни уходят к Божовичу и Черевченко в моменты, когда Даме Н’Дойе был продан, а Умар Ньясс тратил все силы на шумные интервью, так что отсутствие нападающего здесь – одна из главных причин. Но не главная.

Фактически Сёмин использует лишь один старомодный приём вытаскивания матчей, где у команды не клеится игра в атаке – передвижение на острие высоких защитников и беспорядочные навесы в штрафную. Трудность «Локомотива» заключается в том, что команда не может доводить мяч даже до позиций для подачи, испытывая сложности с позиционной структурой. Тактическое построение превращается в хаос: Тарасов и Кверквелия перемещаются на переднюю линию, Игорь Денисов опускается страховать грузинского защитника, в результате центр поля, откуда мяч должен доводиться на фланги, становится пустым. В моменте на скриншоте под пасующего открывается Фернандеш (заметьте, больше никто из игроков «Локо» не открывается в центре – громадная зона пуста), однако Михалик уже решил заряжать вперёд очередным безадресным лонг-боллом.

Вдвойне удивительно, что по быстроте пасовой игры «Локомотив» – лучшая команда Премьер-Лиги: «железнодорожники» единственные отрезают больше 13 соперников за минуту владения мячом. ЦСКА и «Зенит» выключают соперников в амплитуде 12,6-12,8 за минуту, «Спартак» – 11,6 оппонента (меньше, чем «Динамо»). Однако при проигрышном счёте модель игры красно-зелёных рушится, а единственным способом продвижения мяча становятся длинные передачи. Хотя в пасовой игре низом «Локомотив» хорош даже без Ари.

«Уфа» ужасно выходит из-под прессинга

Ничто не объяснит слабую конструктивную игру «Уфы» так, как карта передач матча с «Ростовом».

Боль и печаль. Самые жирные линии – между тремя центральными защитниками, причём настолько жирные, будто Аликин, Табидзе и Живоглядов были запрограммированы на передачи друг другу. Аликин часто снабжал мячом Йокича, Живоглядов – Стоцкого, но ещё чаще латерали возвращали мяч обратно защитникам, потому что не видели адекватного варианта развития атаки. «Уфа» пыталась выходить из-под прессинга «Ростова» через короткий пас, но редкие моменты создавала, когда отказывалась от «ваты» и пуляла мяч вперёд.

Здесь тот случай, когда слабую игру навязывает соперник. Отчасти в ужасном конструктиве «Уфы» виноват прессинг «Ростова»: атакующая тройка и Юсупов с Гацканом перекрывали все варианты в центре поля, а при доставке мяча на фланг включались инсайд и латераль (Устинов – Думбия, Паршивлюк – Маер). Но велика здесь вина и уфимцев – центральные полузащитники, особенно Засеев, очень плохо открывались под передачи и практически не опускались в глубину.

В своих разборах я люблю ссылаться на Packing-статистику, однако важно использовать её как инструмент, помогающий оценивать игроков и команду ПОСЛЕ просмотра матча, а не как голые числа. «Уфа» и лично Боян Йокич объясняют почему: Йокич отрезал 92 соперников на приёме передач и заработал 142 Pack+Rec (в туре числа больше только у Ману Фернандеша), однако большая часть передач, на которых словенец заработал свои мощные показатели – прохождение стартового прессинга, после чего следовал пас назад. Статистика — она как девушка: многое скажет, но кое-что всё равно оставит в секрете.

«Краснодару» трудно без Каборе

Лист проблем «Краснодара» можно вызубрить и выпалить на экзамене в тренерской школе: излишняя концентрация на собственном стиле, отсутствие чистого нападающего и недостаточно правильное его использование, слабое задействование фланговых зон, зависимость от формы и креатива отдельных игроков. «Амкар» снова объяснил, что «Краснодар» зависим не только от Смолова, Перейры и Гранквиста, но и от Шарля Каборе: Игорь Шалимов заменил его после часа игры, и центр поля «Краснодара» резко разладился.

Дело даже не в том, что Каборе достойно выполнял разрушительную работу, в отличие от вышедшего вместо африканца Романа Шишкина (4 отбора, 1 перехват против 0/0 у Шишкина). В системе «Краснодара» Каборе исполняет роль страхующего, закрывая позиции крайних защитников, оставаясь за спиной Газинского или других центральных хавбеков. Шишкин и Газинский вместе играли так, что им самим нужен был страхующий – ряд опасных атак «Амкара» начался с передач в коридор между двумя опорниками, куда грамотно врывался Гащенков.

«Амкар» заслужил свой гол, будучи острее «Краснодара» весь второй тайм (17-12 по ударам и 2-0 по Big Chances в пользу пермяков), и к нему косвенно тоже приложил ногу Шишкин: опорник проигнорировал включение Гащенкова за спиной, наблюдая за мячом и пешком двигаясь к штрафной. Кстати, за Михаилом Гащенковым последите: в Краснодаре он дебютировал в РФПЛ и сразу показал, что здорово находит свободные коридоры.

Зайцев продолжает играть опорником и расширяет функционал

Ещё один игрок, чьё развитие в «Амкаре» заслуживает особого внимания. В прошлом туре Гаджи Гаджиев передвинул Зайцева в опорную зону, чтобы подчищать за Рязанцевым и Голом, а в Краснодаре выпустил защитника на одну линию с Рязанцевым – вероятно, чтобы выполнить план «один отбирает и страхует, другой творит». Рязанцева поменяли в перерыве, Зайцев отыграл в центре поля все 90 минут – сразу становится ясно, кто выполняет установку Гаджиева лучше.

Однако Зайцев стал приносить пользу и в атаке – своими габаритами. Во-первых, при ударах от ворот Николай использовался как таргетмен, бившийся за верховые мячи: неудивительно, что у Зайцева больше всего верховых единоборств за матч, как выигранных (9), так и вообще (14). Во-вторых, при атаках Зайцев бежал в чужую штрафную, чтобы замкнуть подачу или сыграть на добивании. Гащенков и Гол в это время придумывали передачи из глубины.

Лука Джорджевич превращается в «ложную девятку»

Миодраг Божович лично хотел видеть Джорджевича в Туле, явно зная сильные качества черногорского форварда – в подыгрыше он интереснее, чем в завершении. Так что 0+0 и смазанный пенальти с «Тосно» не должны обманывать: Джорджевич неплохо вписывается в игровой рисунок «Арсенала», а матч с «Уралом» получился для него лучшим в чемпионате. Установка Джорджевича – цепляться за мяч, отходя в глубину или на фланги, стягивать на себя защитника и придумывать острое продолжение с пасом вразрез в штрафную в его зону. Дальше – работа инсайдов, фланг которых заполнял Лука (Шевченко, Ткачёв), и атакующих полузащитников, заполняющих штрафную (Чаушич и в особенности Максимов).

По вкладу в командные действия Джорджевич – один из лучших игроков тура: в активе черногорца 2 передачи под удар, 2 удара, 83 отрезанных соперника на приёме мяча (личный лучший результат Луки в сезоне) и 10 отрезанных защитников своими передачами вперёд (круче только несколько плеймейкеров: Фернандеш, Алексей Миранчук, Головин). Своими интересными решениями Джорджевич организовал минимум 4 острых момента, однажды подловил уральцев на хитрости, быстро разыграв штрафной. Есть лишь одна проблема – большинство игроков «Арсенала» думает и работает с мячом намного медленнее Джорджевича. Показателен момент со скриншота: Илья Максимов, получивший пас в свободную зону, так долго принимает решение с передачей, что перед воротами «Урала» успела бы станцевать банка майонеза.

Дальние удары Рочины – проблема «Рубина»

Курбан Бердыев продолжает играть в пятнашки с составом, двигая своих подопечных в разном порядке. В очередной раз тренер перетасовал защиту – в Хабаровске получил шанс Егор Сорокин, Фёдор Кудряшов сместился на позицию правого центрального защитника (впервые за время игры в схеме 3-5-2), а самым центральным стал Владимир Гранат. То же самое с сочетаниями в других линиях: переднюю сформировали Жемалетдинов и Карадениз, а в центральную вместо Рифата был вклинен Рубен Рочина.

Рочина – без вопросов самый креативный и индивидуально качественный полузащитник «Рубина». Он грамотно открывается в свободные зоны, понимает тактическое задание Бердыева для игроков своей роли (3-5-2 должна перестраиваться на 3-4-3, а один из центральных хавбеков – смещаться за мячом на фланг). Однако часто Рочина перетягивает одеяло на себя, чтобы пробить издали. О том, что такой подход неэффективен, я писал не раз. Неэффективен он и персонально для Рочины: в прошлом сезоне процент реализации дальних ударов испанца составил 3,8% – примерно соответствует среднестатистическим числам, в дорубиновском сезоне, за «Гранаду» – 1,56%. Против СКА он нанёс 4 удара, и лишь один полетел в молоко, но дело не в точности: это просто неэффективно.

Важно, что Рочина балуется дальними ударами не в первый раз – против «Краснодара», в стартовой игре сезона, Рубен тоже четырежды пробил издали… после чего был заменён в перерыве. Стиль Бердыева подразумевает удары с подготовленных позиций, создание максимально опасных моментов. «Рубин» сразу адаптировался под стиль тренера: конструктивная игра казанцев плохо клеится, а общий рисунок сравнивают с автобусом, но у «Рубина» набралось уже 9 Big Chances – больше только у трёх столичных команд и «Зенита». Мийо Цакташ, выйдя на замену вместо Рочины, грамотно открылся, получил такой «весомый шанс» и реализовал его – после такого очевидно, что испанец проиграет конкуренцию.

В материале использованы данные Wyscout, 11tegen11, Opta и паблика «Пыльный чердак».

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