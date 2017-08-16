Без КРИльев. Как на «Реал» повлияет отсутствие Роналду

Никак. Ведь Роналду сейчас не игрок стартового состава «Реала». Извините, любители пошутить в комментариях, эта фраза должна была быть вашей. А теперь к делу.

Когда и гений бессилен. «Реал» разорвал «Барсу» в первом матче Суперкубка Пока Неймар забивал за «ПСЖ», «Барселона» по всем статьям уступила «Реалу». Не помогли ни родные трибуны, ни гениальность Месси.

«Роналду остался в запасе, потому что тренировался всего три дня. Но он в порядке, и уже думает о матче в воскресенье». Зидан сказал это после матча с «МЮ» за Суперкубок Европы. И в воскресенье снова не выпустил Криштиану с первых минут. Как это понимать?

Во-первых, это не тактическое, а стратегическое решение. Группа атаки Иско – Бензема – Бэйл в любой последовательности менее эффективна именно в атаке, чем группа Иско – Бензема – Роналду. Да, правый фланг «Барселоны» уязвим в позиционной обороне, и на него нужно оказывать давление, но Бензема и так меняется местами с Криштиану и растягивает зону, так что это не повод оставлять португальца в запасе. Вообще, давайте исходить из того, что любое тактическое преимущество (например: Бэйл был активен в отборах после потерь, он глубоко играл без мяча и мешал Бускетсу) – не может быть причиной того, чтобы оставлять в запасе обладателя «Золотого мяча». «Извини, ты не вписываешься в мою схему на матч». – Вы можете себе это представить? Так что это точно стратегическое решение. И Роналду с ним согласен.

Во-вторых, это решение вообще в стиле Зидана. Месяц назад, когда Хамес ещё снимал дом в Мадриде, а Мората не собирался в Лондон, я готовил статью о том, почему «Реалу» не нужны трансферы звёздных игроков, и хватит пары новичков для ротации. Если совсем коротко, суть в том, что около 20 игроков «Реала» провели в прошлом сезоне на поле от 1000 до 2000 минут. Стартовый состав можно было легко назвать в каждый конкретный отрезок сезона – но просто невозможно для всего сезона в целом.

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.

Зидану удалось справиться с группой в 20 игроков обоймы так, что каждый из них был необходим. Насколько это круто? Ну, обычно тренеры-мотиваторы работают с обоймой в 15-16 футболистов + форс-мажорные обстоятельства. Идеальный пример – Диего Симеоне. Да и Жозе Моуринью подходит, ведь его прошлогодний раздутый состав в «МЮ» — исключение по сравнению с годами предыдущей работы. Поэтому то, что Зидан мотивировал на сезон фактически два состава, – это уникально. Видимо, француз и сам с этим согласен, потому что он решил не повторять подвиг.

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«Реал» покинули те, кто имел больше всего поводов для недовольства (Пепе, Хамес, Мората). Пришли те, кто будет рад получить 1000 минут игрового времени. Фактически основная обойма стала даже чуть короче, но при этом она более управляема. Из этого легко сделать ещё один вывод.

Зидан и дальше будет использовать систему, которая сработала. И он постарался сделать её ещё более совершенной. Не в смысле скиллов, набора игровых качеств (Хамес пригодится любой команде), а в смысле соответствия его требованиям. Понятие стартового состава будет размыто. Сегодня это одни 11, а в марте – другие. По ходу сезона важную роль сыграют все, кто есть в команде. И самое главное: лидеры проявят свои лучшие качества в ключевые моменты сезона. Это я про Роналду. Поэтому его отсутствие нужно рассматривать одновременно в двух плоскостях: как это скажется на игре и насколько это важно в текущий отрезок времени.

Потеря Роналду: значение для игры «Реала»

Потеря Роналду важна, если говорить о построении игры. Бензема, который играет роль приманки для защитников, вообще не бил по воротам в первом матче. Бэйл, который в отсутствие Роналду взял на себя роль «ударника», был неэффективен и всего раз попал в створ. Роналду не наносит неподготовленных ударов, наоборот, он старается оказаться в своей типичной ситуации для удара на своей типичной позиции. За 24 минуты на поле он три раза бил по воротам тер Штегена: все три удара из пределов штрафной, но не доходя до линии вратарской, из зоны на пару метров левее точки пенальти. «Реал» создаёт такие ситуации на конвейере. Без Роналду они не нужны.

Роналду дисквалифицирован на 5 матчей. В чём дело «Реал» потерял лидера на 5 ближайших матчей.

Игра в большей степени начинает зависеть от креатива Иско. Да, в этой фразе очень не хватает Хамеса, как не хватает его и в «Реале», когда отсутствует Криштиану. Потеря португальца – это потеря гарантированных шести ударов за матч (средняя статистика Роналду), взамен которой будет нанесено меньше ударов (потому что никто в «Реале» так часто не бьёт). И потеря примерно одного гола (потому что на один гол у Роналду в среднем по сезону уходит как раз шесть ударов).

Всё это очень важно, и об этом надо было сказать. Но исходя из трансферов «Реала» по сокращению обоймы и исходя из решения Зидана не выпускать Роналду в основе в первом матче, можно понять: это не главное. Мотивированный, эффективный и готовый играть Роналду критически важен для Зидана в решающий момент сезона. В плей-офф Лиги чемпионов и во втором круге Примеры, когда недопустимо терять очки. А не сейчас.

Потеря Роналду: значение для сезона «Реала»

Помимо сегодняшнего матча португалец пропустит игры с «Депортиво» в гостях, «Валенсией» и «Леванте» дома и «Реалом Сосьедад» в гостях. Рассмотрим их все и убедимся, что и ответная игра с «Барсой», и эти четыре тура – ни разу не решающий момент сезона. Решение оставить Криштиану в запасе в первом матче за Суперкубок только подтверждает это. Был риск, но Зидан на него пошёл.

Если «Барса» заберёт трофей… Разумеется, начнётся цунами в СМИ, а Эрнесто Вальверде станет намного проще работать. Но успешность или неуспешность сезона в Мадриде будет определяться в совершенно другое время и по совершенно другим трофеям. Не говоря о том, что для общего поражения сегодня должно произойти что-то невероятное, ведь «Реал» не хуже «Ювентуса» умеет спокойно сидеть в обороне в две линии и перехватывать обостряющие передачи.

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Что касается матчей Примеры, здесь есть пара неожиданных фактов. Например, трудным выглядит выезд в Сан-Себастьян. Но в прошлом году «Реал» играл там… без Роналду и выиграл 3:0. В гостях с «Депортиво» «Реал» разобрался со счётом 6:2 – тоже без участия Роналду. Остаются новичок лиги «Леванте» и «Валенсия». Да, «Валенсия» выглядит сложным соперником, эта команда традиционно бьётся в Мадриде. Это серьёзно и может стоить очков. И всё?

В теории Роналду – ключевой элемент позиционной игры «Реала» в атаке. Собственно, под его движения подстроена командная игра. Поэтому его потеря скажется на атакующем потенциале команды.

На практике Зидан в прошлом сезоне уже показал, что есть вещи поважнее, чем набить плюс 5-7 голов к статистике. Например, распределить силы на сезон. Не показывать лучший в мире футбол осенью, а давать результат весь год. Кстати, при Карло Анчелотти Криштиану больше забивал, но меньше выиграл. По сути, нельзя даже гарантировать, что Зидан выпустил бы Роналду на поле в старте во всех пяти матчах, которые он пропустит. А выпустить своего главного футболиста на 20 минут – это уже снова стратегия, а не тактика.

Поэтому реальная проблема для команды довольно необычна: она заключается в потере Роналду-джокера, который сможет перевернуть неудачный матч. С «Барселоной», например, или с «Валенсией». Это немало. Когда у тебя на скамейке сидит обладатель «Золотого мяча» и может в любой момент выйти на поле – наверное, у всех немного прибавляется уверенности в себе. Но должна ли такая проблема стать нерешаемой для клуба победителя Лиги чемпионов и чемпионата Испании? Хм, да ладно.

Кстати, отсутствие Роналду значит ещё кое-что. Почему-то при всех разборах ситуации об этом забывают, поэтому давайте скажем здесь. Ни при каких обстоятельствах. Никогда и ни за что. Не надо толкать в спину судью. Даже если вы – Криштиану Роналду. Просто не надо.