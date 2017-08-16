Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину

По горячим следам матча с «Янг Бойз» «армейцы» были не предрасположены к общению с прессой – настолько были физически и морально опустошены. Это интервью состоялось уже в салоне «Аэробуса», уносившего ЦСКА из Берна в Москву. Отдохнув и переосмыслив случившееся накануне, Александр Головин обстоятельно ответил на все вопросы. Их к нему этим летом накопилось как никогда много.

— Дорогой ценой далась победа?

— Сложный матч, тяжёлая победа. Игры идут часто, одна за другой, а тут ещё и непривычное поле. До этого мы тренировались только на настоящем. Наверное, справедливым результатом была бы ничья, но повезло в концовке – ошиблись защитники «Янг Бойз».



— В чём специфика конкретно бернского газона?

— Совсем другой отскок, торможение. К этому нужно привыкать.



— В России синтетические поля иного качества?

— В Перми – примерно такое же, а в Уфе, допустим, лучше. На жёстких искусственных газонах сложнее играть. Тем более после всего одной короткой предыгровой тренировки. Вкатились в игру достаточно быстро, но поначалу пришлось тяжело.



— Дома не тренировались на синтетике?

— В этом сезоне – ни разу, только на натуральном поле занимались и играли.



— Ожидали настолько агрессивной игры от «Янг Бойз»?

— Конечно. Мы смотрели их прошлые игры, готовились и прекрасно понимали, что это очень сильная команда, с которой нельзя расслабляться ни на секунду.



— У вас в первом тайме немногое получалось в атаке. Здоровяк Саного не дал развернуться?

— Да у них там практически все такие, крупные. То, что в борьбе швейцарцы не уступают, сразу понятно было. Особенно в домашнем матче, при своих болельщиках. Они где-то даже умышленно давали нам проводить атаки, чтобы получить возможность для собственных контратак, и очень хорошо в этом плане действовали.



— Когда увидели мяч в сетке, поверили своим глазам?

— Это было неожиданно, но приятно. Когда-то же нам должно было повезти, чтобы и у ЦСКА такие мячи залетать начали…



— Воздалось за невезение в проигранных матчах чемпионата?

— Я тоже подумал об этом. Много моментов создавали, но банально не везло. Я всё ждал, когда же и нам улыбнётся удача. Рад, что в Швейцарии это случилось.



— В какой конкретно игре Премьер-Лиги нефарт был особенно сильным?

— И против «Локомотива», и против «Рубина» по игре выглядели лучше. Создали много моментов и уступили только по счёту. А вспомните матч со «Спартаком» в прошлом сезоне – сколько там не забили и проиграли! Много таких примеров было.



— Каково играть через два дня на третий?

— Поначалу – тяжело, но сейчас уже втянулись в ритм, привыкли.



— По сообщениям СМИ, на трибунах «Стад де Суисс» присутствовал агент из «Боруссии», якобы следивший персонально за вашей игрой. Обращаете внимание на такие новости?

— Вообще об этом не думаю. Но читал – приятно слышать, если это правда. Больше добавить нечего. Сейчас я нахожусь в команде ЦСКА, и все мысли посвящены только ей.



— Когда пришлось сложнее — против «Спартака» или «Янг Бойз»?

— В Берне первые 15 минут вообще не понимал, что уже нахожусь в игре. Не успели отойти от дерби. По эмоциям со «Спартаком» было сложнее, а по игре – в Швейцарии, как-никак Лига чемпионов.



— Давление чёрно-жёлтых трибун ощущалось?

— Да я бы не сказал, что в Берне огромный стадион. А потом, когда я в игре, вообще не слышу трибун – сконцентрирован только на игре.

Александр Головин, ЦСКА Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— После «Спартака» вы получили хорошую прессу, но, по словам Виктора Гончаренко, «звёздная болезнь» вам не грозит. Кто или что помогает не терять голову?

— Может быть, сказывается то, что я из маленького города. Понимаю, что и как, помню, какой ценой мне это досталось. В детстве я и думать не мог, что дойду до уровня ЦСКА, тем более основной команды.



— Родители направляют, подсказывают?

— Каждый матч смотрят, но советы в основном папа даёт – как бывший футболист.



— Знали, что игра с «Янг Бойз» стала знаменательной, 500-й для Василия Березуцкого?

— До игры – нет, а после – прочитали, поздравили.



— По словам главного тренера ЦСКА, в плей-офф Лиги чемпионов в чём-то даже сложнее играть, чем в групповом турнире. У вас схожие ощущения?

— В плане ответственности – конечно. Понимаешь, что у тебя только две игры, и ошибаться вообще нельзя, ни при каких обстоятельствах. Если бы мы, не дай бог, проиграли в Швейцарии, очень тяжело было бы отыгрываться. Пришлось бы с первых минут лезть вперёд, понимая, что времени остаётся мало. А в групповом этапе много матчей – соответственно больше шансов исправить ситуацию.



— За последние год-полтора ощутили изменение отношения ветеранов к себе?

— Да им без разницы, кого ругать, будь то лидер или молодой игрок (улыбается). Если есть за что «пихать», недоработал, недобежал, то нужно «пихать» любому. А если пытался что-то исполнить, но технически, по мысли не получилось, – за это у нас никто не упрекнёт.



— Если на тренировке Вернблуму «между» прокинете, просто так это швед не оставит?

— Посмеяться можем, никакой агрессии. В квадрате каждому могут прокинуть – никто серьёзного значения этому не придаёт.



— Вернёмся к «Спартаку». Почувствовали, что красно-белые сбавили относительно прошлого сезона?

— Честно говоря, не особо. Они так же хорошо играли и старались навязать борьбу на каждом участке поля. В какой-то мере нам не повезло в начале игры. Момент у Дзагоева был не прямо-таки стопроцентный, но отличный. Издали прошла пара опасных ударов. После гола «Спартака» поймал себя на мысли: «Неужели повторяется прошлый сезон? Не может же быть так дважды подряд!». К счастью, обошлось – выиграли.



— До последнего верили в отыгрыш?

— Вера не покидала даже тогда, когда моих родных, друзей она уже оставила. Но мы-то видели, что опасные атаки проходят. А раз так, можно забить. Обычно ведь как бывает: если, ведя в счёте, получаешь на последних минутах ответный мяч, часто происходит надлом. А команда, которая забила, наоборот, ободряется духом. Так и мы – сразу побежали в атаку и забили второй.



— Над Щенниковым в коллективе подшучивали по поводу внезапно прорезавшегося бомбардирского чутья?

— Он пообещал забивать – и, как видите, начал. Держит слово.



— Что значит «Спартак» для вас лично? Красная тряпка?

— Ненависти к «Спартаку» точно не питаю. Воспринимаю его как принципиального соперника, с которым приятно играть. Наши матчи много значат – всегда настрой только на победу.



— Вы же лет в 10 могли оказаться в «Спартаке»?

— Приезжал с родителями в 10 или 11 лет. После недели просмотра сказали: если бы жил в Москве – остался бы, а в интернат нужны футболисты на голову сильнее местных.



— Случай Кокорина.

— Что-то вроде этого. Насколько знаю, ему сообщили в «Спартаке» то же самое, что и мне.



— Можете представить ситуацию: после просмотра видеоотчёта о вашей игре в дерби Арсен Венгер выносит резолюцию «берём!»?

— Сложно такое представить…



— Хорошо, предположим, завтра подходит гендиректор ЦСКА или агент: «Саша, «Арсенал» сделал конкретное предложение». Ваша реакция?

— Конечно, мне было бы приятно услышать, что мной интересуется команда такого уровня. Наверное, любой футболист, неважно – молодой, опытный – мечтает попробовать себя в Европе.



— Чувствуете себя морально и физически готовым к такому вызову?

— Не скажу на сто процентов, готов или нет, поскольку не тренировался с ними. Да, мы играли с топ-клубами в Лиге чемпионов, но нужно глубже погрузиться в эту атмосферу. Конечно, мне хотелось бы попробовать.



— Не смущает пример, допустим, украинца Зинченко? Ехал в «Манчестер Сити», а оказался в ПСВ и без регулярной практики.

— Думаю, хуже ему точно не стало. Он перешёл в большую команду, и было понятно, что поначалу уйдёт в аренду. Мне кажется, максимум через год он уже будет готов играть за «Сити». Хороший пример для молодых исполнителей.

— Что скажете об агрессивной трансферной кампании «Зенита»? Петербург в этом сезоне – вне конкуренции?

— Безусловно, «Зенит» стал намного сильнее, чем в прошлом году. Сами видите, как тот же Кокорин начал играть – прилично прибавил, в каждом туре забивает голы. Думаю, сейчас «Зенит» — главный претендент на первое место.

Александр Головин, ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Не погорячились, заверив болельщиков, что не уйдёте из ЦСКА, пока не станете чемпионом?

— Так я же не на полном серьёзе это говорил. В шутку. Все посмеялись.



— Хотели бы повторить путь Аршавина – заиграть в России, чтобы потом проявить себя в Англии?

— Считаю Аршавина сильнейшим футболистом своего поколения. Он забивал «Ливерпулю» четыре, забивал «Барселоне», играл в «Арсенале», одно время даже был лидером команды. Одним из – так точно. Провести карьеру так, как он, было бы вообще супер.

— Андрей для вас и являлся кумиром?

— Да. Я с детства следил за его игрой, маленьким смотрел по телевизору Евро-2008. Аршавин всегда был очень сильным футболистом.

— Вас как представителя новой плеяды «сборников» коробит критика в адрес национальной команды?

— Я понимаю эмоции болельщиков. Поверьте, мы так же, как и они, хотели выйти из группы на домашнем турнире. И, как по мне, своей игрой этого заслуживали. Но не получилось, получили ненужные голы – так бывает.



— Болельщики видят в Головине одного из лидеров сборной на чемпионате мира. Созрели для того, чтобы оправдать это высокое доверие?

— Хотелось бы думать. Следующим летом мне будет 22 года – в таком возрасте уже пора проявлять лидерские качества. Даже в сборной.



— Что бы посоветовали более юным футболистам, которые уже получили завидные контракты? Как остаться собой, не поймать звезду?

— А тут нет ничего сложного. Главное – любить футбол, не думать ни о чём постороннем и продолжать усердно работать.



— Не боитесь «пересидеть» в ЦСКА?

— Повторюсь, я хотел бы поиграть в Европе. Но всю жизнь провести в ЦСКА, как Акинфеев, – тоже хороший вариант. И очень почётный.