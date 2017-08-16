Как сейчас выглядят игроки первой сборной России 1992 года

25 лет назад сборная России сыграла первый матч в своей истории. 16 августа 1992 года первый состав российской команды, собранный Павлом Садыриным, в товарищеской игре переиграл сборную Мексики благодаря голам Валерия Карпина с пенальти и Дмитрий Попова. Разбираемся, как изменились игроки первой сборной России за 25 лет.

Станислав Черчесов

В 1992 году вратарь «Спартака» выводил сборную России с капитанской повязкой, в 2017-м — её тренирует. Бывший голкипер принял национальную команду в августе прошлого года и уже провёл в статусе главного тренера Кубок конфедераций. Символично, что у первого капитана сборной России впереди первый чемпионат мира на родине.

Это кажется невероятным, но экс-защитник «Спартака» в свои 46 лет продолжает карьеру в любительском футболе! Сейчас Хлестов заявлен за «Одинцово» и в 2017 году провёл в ЛФЛ два полных матча, в которых его команда не пропустила ни одного гола. Кроме того, Дмитрий выступает за команду спартаковских ветеранов.

Другой бывший спартаковец работает в родном клубе. В 2013-м Василий Кульков возглавлял «молодёжку» «Спартака» и завоёвывал с ней чемпионство, а сейчас курирует команды разных возрастов в Академии имени Фёдора Черенкова.

Долгое время автор второго гола в истории сборной России был спортивным директором «Спартака». В августе прошлого года, после 10 лет работы в клубе, Дмитрий Попов был уволен. После этого СМИ отправляли его в ярославский «Шинник», где он начинал карьеру, однако информация осталась лишь слухами.

Сергей Колотовкин

Экс-защитник ЦСКА по окончании карьеры стал тренером и возглавлял серпуховскую «Звезду» и «Реутов». Последним местом работы Колотовкина была московская «Столица», однако в 2012 году клуб распался.

Закончив карьеру, бывший спартаковец работал в «молодёжке» «Спартака» и помощником Валерия Карпина в армавирском «Торпедо». Теперь Владимир Бесчастных вместе с другим бывшим партнёром по чемпионскому «Спартаку» Дмитрием Парфёновым в прошлом сезоне вывел «Тосно» в РФПЛ впервые в истории клуба из Ленинградской области.

Ещё один экс-футболист «Спартака» нашёл работу в ЦСКА. В тренерском штабе «армейцев» Онопко работает с 2009 года, видел Хуанде Рамоса и Леонида Слуцкого, а теперь остался и при Викторе Гончаренко.

Самара, Махачкала, Нижний Новгород, Химки, Красноярск — за 10 лет Тетрадзе в качестве тренера объездил полстраны. Последний год экс-футболист сборной проработал в казахстанском «Тоболе», но в конце июня был отправлен в отставку.

Валерий Карпин

В течение последнего полугода автор первого гола в истории сборной России возглавлял футбольную редакцию «Матч ТВ». В конце июля Карпин сообщил, что покидает эту должность и готов рассмотреть предложения по продолжению карьеры в футболе. Его последним местом работы в роли тренера было «Торпедо» Армавир, под руководством Карпина вылетевшее из ФНЛ.

Экс-полузащитник сборной долгое время работал на разных позициях в московском «Спартаке» и волгоградском «Роторе», с 2013 года входит в тренерский штаб «Ахмата». После отставки Рашида Рахимова Ледяхов остался в клубе и сейчас помогает новому менеджеру Олегу Кононову.

Юрий Матвеев

Вся тренерская карьера Юрия Матвеева связана с екатеринбургским «Уралом». Здесь экс-футболист работает с 2008-го, а сейчас помогает своему бывшему тренеру в ЦСКА Александру Тарханову.

Повесив бутсы на гвоздь в Испании, Дмитрий Радченко закончил там тренерские курсы и работал в структуре «Депортиво», после чего в 2010-м вернулся в Россию. Сейчас бывший форвард занимается развитием молодых нападающих в школе петербургского «Зенита».

Помимо родного «Динамо» Андрей Кобелев работал только в одном клубе — самарских «Крыльях Советов». Уже в течение года динамовец остаётся без работы. За три тура до окончания позапрошлого сезона Кобелев был уволен «из-за плохих результатов», и в итоге «Динамо» впервые в истории вылетело в ФНЛ.

Владислав Лемиш

Первый матч в истории сборной России так и остался для нападающего последним. Через два года Лемиш сменил спортивное гражданство на азербайджанское и сыграл ещё один матч за другую сборную. По завершении карьеры экс-форвард «Кубани» остался жить в Краснодаре, где тренирует любительские и студенческие команды.

Тренерская карьера бывшего защитника «Динамо» и «Спартака» получилось разнообразной: молодёжка сборной России, «Динамо» Тбилиси, «Витебск», бакинский «Стандарт», казахский «Акжайык», «Аль-Шола» из Саудовской Аравии и катарский «Аль-Фахахель». Последним местом работы Чернышова стал сербский «Спартак» из Суботицы, откуда он ушёл в отставку этим летом.

Ветеран «Динамо» и «Локомотива» поработал в Беларуси и Латвии, а также в «Тюмени», «Мордовии» и «Салюте». Сейчас Сергей Подпалый трудится в любительском футбольном клубе «Лужники», где работает со взрослыми командами, играющими в третьем и четвёртом дивизионах.

Таким мы запомним…

Андрей Иванов

Андрей Иванов играл в «Спартаке», «Динамо», ЦСКА, «Тироле» и «ГройтерФюрте», но в 2000-м завершил карьеру и почувствовал себя невостребованным. Долгое время защитник страдал от алкогольной зависимости, 19 мая 2009 года скончался и был похоронен на Перепечинском кладбище.

Другие материалы этой рубрики:

Как сейчас выглядят игроки сборной России 1999 года 17 лет назад сборная России нанесла французам единственное поражение в отборе к Евро-2000. Как сейчас выглядят творцы той победы?