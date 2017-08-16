175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лига Европы. «Утрехт» – «Зенит" — 1:0. Обзор матча
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

Пощёчина от «Утрехта». Как лидер РФПЛ проиграл в Нидерландах

В первом матче плей-офф Лиги Европы лидер РФПЛ «Зенит» проиграл «Утрехту», не сумев забить ни одного гола на чужом поле.
16 августа 2017, среда. 21:15 Футбол
Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита»
Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

Дебют Краневиттера в основе

Против «Зенита» на поле стадиона «Галгенвард» выходил не совсем тот «Утрехт», который в конце мая завоевал путёвку в Лигу Европы. От прежней основы команды Эрика тен Хага сегодня мало что осталось. В межсезонье «Утрехт» лишился лучшего бомбардира, автора 15 голов в Эредивизии Себастьяна Аллера, проданного за 7 млн евро в «Айнтрахт». Этим нападающим всерьёз интересовался ЦСКА. Ушли также второй и третий снайперы голландского клуба – Ришайро Живкович (вернулся из аренды в «Аякс») и Насер Бараците. Талантливый ассистент Софьян Амбарат был продан чемпиону Нидерландов «Фейеноорду» за 4 млн евро. Это всё атака. А вот в центре обороны и опорной зоне сложности возникли по другим причинам. На первый матч с «Зенитом» заработали дисквалификации капитан «Утрехта» Виллем Янссен и Рамон Леувин, кроме того, травма оставила вне игры Рико Штридера. В лазарете компанию немцу составили новички – Анауар Кали, Крис Дэвид, Симон Макиенок.

Сине-бело-голубые теперь тоже совсем не похожи на самих себя майского образца. Однако Роберто Манчини в отличие от голландского коллеги кадровых проблем не имел: петербургский клуб успел даже дозаявить аргентинца Матиаса Краневиттера. Любые перестановки в стартовом составе были делом доброй воли Манчини. Правда, без них на данном этапе вряд ли можно обойтись, ведь «Зенит» играет в режиме нон-стоп и состояние некоторых футболистов после матча с «Ахматом» в воскресенье беспокоило итальянского тренера. В Утрехте Краневиттер и Юрий Жирков заменили Далера Кузяева и Олега Шатова, а Денис Терентьев уступил место пропустившему из-за дисквалификации пару туров РФПЛ Игорю Смольникову.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
16 августа 2017, среда. 19:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Лабьяд – 76

«Привозы» от Кришито

«Утрехт» очень неудобный тактически оппонент. Требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к его схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля и широким расположением нападающих, которые поддавливают владеющих мячом крайних защитников соперника. Зенитовцам очень важно было не проигрывать верховую борьбу и подборы после длинных передач хозяев вперёд, закрыть в том числе с помощью чистого «опорника» Краневиттера зоны для проникающих передач в исполнении голландской команды.

Начало игры в этом смысле получилось неудачным для петербуржцев, а точнее для их капитана Доменико Кришито. И не вспомнишь, когда в последний раз итальянский защитник позволял себе дважды подряд потерять мяч под прессингом. Агрессивно настроенный бельгиец Сирил Дессерт дал понять Кришито, что тому лучше не зевать. К счастью, обошлось без быстрого гола хозяев. Но нервозности у защитников гостей хватало. В простых ситуациях не понимали друг друга Бранислав Иванович со Смольниковым.

Лучший момент открыть счёт в первом тайме «Утрехт» упустил на исходе трети матча. Манчини, конечно, изучал голландцев во встречах предыдущей стадии с польским «Лехом» и обратил внимание игроков на активность правого защитника Сеана Клайбера. Но одно делать знать об опасности и совсем другое придумать, как избавиться от неё. Защита «Зенита» даже среагировать не успела толком на длинный пас на Клайбера из глубины, а затем и на его кросс в адрес Дессерта. От пропущенного мяча сине-бело-голубых спас как всегда превосходно действующий на линии Андрей Лунёв.

Кокорин там, где тонко

Манчини попытался нейтрализовать сильные стороны «Утрехта», насытив середину поля тремя центрхавами. При этом свежий Юрий Жирков должен был погасить скорость Клайбера слева, а Александр Кокорин воспользоваться слабостью обороны голландцев на правом фланге атаки «Зенита». Тот же «Лех» усилиями бывшего хавбека «Терека» Мацея Макушевски просто замучил плохо готового физически ветерана Эдсона Брафхейда. Впрочем, Кокорину достался другой защитник. Хитрый тен Хаг перебросил Брафхейда в центр защиты на место Янссена, а налево поставил высоченного Робина ван Дер Мера.

Кокорин много двигался, делал рывки в центр, чтобы использовать своё преимущество в скорости. Порвать там, где тонко. Однако форварду чуть-чуть не хватало. То Александр в офсайд заберётся, то партнёр забудет наградить его передачей. С дальним ударом Кокорина голкипер «Утрехта» Давид Йенсен справился без труда. Незадолго до перерыва «Зенит» едва не забил атакой через правый край: Леандро Паредес выдал пас-конфетку в совершенно свободную зону на Смольникова, но датский голкипер и тут не сплоховал.

Смена схемы

Интересно, что думали о зенитовском футболе находившиеся на трибунах бывшие тренеры петербуржцев Дик Адвокат и Кор Пот. Адвокат, кстати, под занавес игровой карьеры некоторое время провёл в составе «Утрехта». Но Манчини точно не был доволен тем, что у его команды не получается как следует контригра. Подуставшим выглядел молодой Себастьян Дриусси, по крайней мере, 21-летний аргентинец редко встречался с мячом. В результате в перерыве Манчини решил внести коррективы и вернуться к паре форвардов Кокорин – Дриусси, а правее стали смещаться Ерохин с Паредесом. По истечении часа Дриусси отправился отдыхать, шанс от тренера получил Дмитрий Полоз. Пока новичок из «Ростова» имеет возможность показывать себя только в Лиге Европы.

Гости впереди стали чаще цепляться за мяч, однако количество голевых моментов у «Зенита» резко не увеличилось. Кое-как залатанная линия защиты голландской команды оставалась достаточно крепкой. Кокорин тоже всё заметнее утомлялся, а у Полоза были проблемы с исполнением. «Утрехт» действовал очень настойчиво, как накануне и «Янг Бойз» в матче с ЦСКА. Скорость хозяев, постоянные передачи в штрафную – всё это превратилось в сплошную головную боль для обороны сине-бело-голубых. В паре эпизодов здорово отработал в опорной зоне Краневиттер, помешавший нанести удары по воротам Лунёва. Более того, с отбора и быстрого паса аргентинца «Зенит» организовал потенциально очень опасный контрвыпад Кокорин – Полоз.

Робин ван дер Мер мог повторить фокус Нуху Касима из «Янг Бойз», сотворив нелепый автогол. Вот только «Зениту» не повезло так, как «армейцам». Зато «Утрехт» свой вполне заслуженный гол забил. Кто за что отвечал в обороне гостей, когда Керк, Дессерт и Лабьяд провели голевую атаку – не разберешь. Лунёв же не волшебник, чтобы ловить все мячи, которые летят в его ворота.

Тен Хаг выиграл первый раунд у Манчини. В концовке для «Зенита» скорее было важнее не пропустить второй гол, чем спешить отыграться. Для этого есть 90 минут матча в Петербурге, который лидер РФПЛ обязан провести гораздо сильнее.

Кто вывел соперника «Зенита» из середняков в Европу
Антон Михашенок основательно готовился к матчам «Зенита» с «Утрехтом»: о главном человеке в клубе он рассказывал ещё полтора года назад.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Утрехт ФК Зенит Роберто Манчини Лига Европы
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
21:19 А. Кержаков: игроки «Зенита», наверное, не ожидали такой наглости от «Утрехта»
21:15 Манчини: «Зениту» нужно время, костяк команды ещё не сложился
21:15 Смолов возобновил тренировки, Канга, Родич, Анджелкович вернулись в Россию. Фото
21:09 Чебану: Сёмин мог из своего кармана выделить определённую сумму на премиальные
21:01 Ибрагимович может стать играющим тренером в «Манчестер Юнайтед»
20:57 Мата: все игроки «МЮ» наслаждались тем, что находятся на поле «Олд Траффорд»
20:50 «Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы
20:35 Кэррик: у «МЮ» будет много игр, рано или поздно шанс получу и я
20:31 Роналду — о дисквалификации на 5 матчей: это называется травлей!
20:15 Тихонов позвонил нескольким десяткам болельщиков «Крыльев»
20:08 «Манчестер Сити» хочет купить у «Вест Бромвича» экс-защитника «МЮ» Эванса
20:06 Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»
19:53 Юрист М'Вила: ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится
19:46 «Кардифф Сити» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за £ 10 млн
19:45 Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»
19:34 Вейналдум: никто не может заглянуть Коутиньо в голову и принять решение за него
19:21 Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин
19:20 Воронин: никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в Англии
19:16 «Торино» арендовал у «Ромы» 20-летнего форварда с правом выкупа
19:00 Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ
19:00 Головин — о матче с «Янг Бойз»: должно же было и ЦСКА когда-то повезти!
18:51 Гришин: Оланаре — это ошибка селекционного отдела ЦСКА
18:49 «Эспаньол» объявил, что заплатил «Краснодару» € 2,5 млн за Налдо
18:41 Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России
18:39 Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду
18:38 Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба
18:33 Куман: Сигурдссон прошёл медосмотр для «Эвертона», я уже видел его в синем
18:22 Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
18:16 Клопп: ситуация по контракту Джана с «Ливерпулем» не идеальна
18:08 Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России
18:06 Григорян: стать главным тренером «Арарата» — настоящий повод для гордости
18:03 Будогосский: предложения Кадырова по работе футбольных арбитров будут услышаны
18:00 Газизов: попадание Стоцкого в список сборной – хороший стимул всем в «Уфе»
17:57 Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу
17:51 Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»
17:47 Васин: в Берне вообще резиновое покрытие, в Перми искусственное поле лучше!
17:41 «Утрехт» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:34 Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды
17:34 Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче
17:34 Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы
17:31 Кадыров предложил ввести для футбольных арбитров в России базовый оклад и бонусы
17:23 Матюиди прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
17:14 «Тосно» отдал Альшина в аренду курскому «Авангарду»
17:13 Уткин пригласил Широкова в свой клуб
Все новости RSS
Партнерский контент