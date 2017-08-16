Пощёчина от «Утрехта». Как лидер РФПЛ проиграл в Нидерландах

Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита» Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

Дебют Краневиттера в основе

Против «Зенита» на поле стадиона «Галгенвард» выходил не совсем тот «Утрехт», который в конце мая завоевал путёвку в Лигу Европы. От прежней основы команды Эрика тен Хага сегодня мало что осталось. В межсезонье «Утрехт» лишился лучшего бомбардира, автора 15 голов в Эредивизии Себастьяна Аллера, проданного за 7 млн евро в «Айнтрахт». Этим нападающим всерьёз интересовался ЦСКА. Ушли также второй и третий снайперы голландского клуба – Ришайро Живкович (вернулся из аренды в «Аякс») и Насер Бараците. Талантливый ассистент Софьян Амбарат был продан чемпиону Нидерландов «Фейеноорду» за 4 млн евро. Это всё атака. А вот в центре обороны и опорной зоне сложности возникли по другим причинам. На первый матч с «Зенитом» заработали дисквалификации капитан «Утрехта» Виллем Янссен и Рамон Леувин, кроме того, травма оставила вне игры Рико Штридера. В лазарете компанию немцу составили новички – Анауар Кали, Крис Дэвид, Симон Макиенок.

Сине-бело-голубые теперь тоже совсем не похожи на самих себя майского образца. Однако Роберто Манчини в отличие от голландского коллеги кадровых проблем не имел: петербургский клуб успел даже дозаявить аргентинца Матиаса Краневиттера. Любые перестановки в стартовом составе были делом доброй воли Манчини. Правда, без них на данном этапе вряд ли можно обойтись, ведь «Зенит» играет в режиме нон-стоп и состояние некоторых футболистов после матча с «Ахматом» в воскресенье беспокоило итальянского тренера. В Утрехте Краневиттер и Юрий Жирков заменили Далера Кузяева и Олега Шатова, а Денис Терентьев уступил место пропустившему из-за дисквалификации пару туров РФПЛ Игорю Смольникову.

«Привозы» от Кришито

«Утрехт» очень неудобный тактически оппонент. Требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к его схеме 4-4-2 с ромбом в центре поля и широким расположением нападающих, которые поддавливают владеющих мячом крайних защитников соперника. Зенитовцам очень важно было не проигрывать верховую борьбу и подборы после длинных передач хозяев вперёд, закрыть в том числе с помощью чистого «опорника» Краневиттера зоны для проникающих передач в исполнении голландской команды.

Начало игры в этом смысле получилось неудачным для петербуржцев, а точнее для их капитана Доменико Кришито. И не вспомнишь, когда в последний раз итальянский защитник позволял себе дважды подряд потерять мяч под прессингом. Агрессивно настроенный бельгиец Сирил Дессерт дал понять Кришито, что тому лучше не зевать. К счастью, обошлось без быстрого гола хозяев. Но нервозности у защитников гостей хватало. В простых ситуациях не понимали друг друга Бранислав Иванович со Смольниковым.

Лучший момент открыть счёт в первом тайме «Утрехт» упустил на исходе трети матча. Манчини, конечно, изучал голландцев во встречах предыдущей стадии с польским «Лехом» и обратил внимание игроков на активность правого защитника Сеана Клайбера. Но одно делать знать об опасности и совсем другое придумать, как избавиться от неё. Защита «Зенита» даже среагировать не успела толком на длинный пас на Клайбера из глубины, а затем и на его кросс в адрес Дессерта. От пропущенного мяча сине-бело-голубых спас как всегда превосходно действующий на линии Андрей Лунёв.

Кокорин там, где тонко

Манчини попытался нейтрализовать сильные стороны «Утрехта», насытив середину поля тремя центрхавами. При этом свежий Юрий Жирков должен был погасить скорость Клайбера слева, а Александр Кокорин воспользоваться слабостью обороны голландцев на правом фланге атаки «Зенита». Тот же «Лех» усилиями бывшего хавбека «Терека» Мацея Макушевски просто замучил плохо готового физически ветерана Эдсона Брафхейда. Впрочем, Кокорину достался другой защитник. Хитрый тен Хаг перебросил Брафхейда в центр защиты на место Янссена, а налево поставил высоченного Робина ван Дер Мера.

Кокорин много двигался, делал рывки в центр, чтобы использовать своё преимущество в скорости. Порвать там, где тонко. Однако форварду чуть-чуть не хватало. То Александр в офсайд заберётся, то партнёр забудет наградить его передачей. С дальним ударом Кокорина голкипер «Утрехта» Давид Йенсен справился без труда. Незадолго до перерыва «Зенит» едва не забил атакой через правый край: Леандро Паредес выдал пас-конфетку в совершенно свободную зону на Смольникова, но датский голкипер и тут не сплоховал.

Смена схемы

Интересно, что думали о зенитовском футболе находившиеся на трибунах бывшие тренеры петербуржцев Дик Адвокат и Кор Пот. Адвокат, кстати, под занавес игровой карьеры некоторое время провёл в составе «Утрехта». Но Манчини точно не был доволен тем, что у его команды не получается как следует контригра. Подуставшим выглядел молодой Себастьян Дриусси, по крайней мере, 21-летний аргентинец редко встречался с мячом. В результате в перерыве Манчини решил внести коррективы и вернуться к паре форвардов Кокорин – Дриусси, а правее стали смещаться Ерохин с Паредесом. По истечении часа Дриусси отправился отдыхать, шанс от тренера получил Дмитрий Полоз. Пока новичок из «Ростова» имеет возможность показывать себя только в Лиге Европы.

Гости впереди стали чаще цепляться за мяч, однако количество голевых моментов у «Зенита» резко не увеличилось. Кое-как залатанная линия защиты голландской команды оставалась достаточно крепкой. Кокорин тоже всё заметнее утомлялся, а у Полоза были проблемы с исполнением. «Утрехт» действовал очень настойчиво, как накануне и «Янг Бойз» в матче с ЦСКА. Скорость хозяев, постоянные передачи в штрафную – всё это превратилось в сплошную головную боль для обороны сине-бело-голубых. В паре эпизодов здорово отработал в опорной зоне Краневиттер, помешавший нанести удары по воротам Лунёва. Более того, с отбора и быстрого паса аргентинца «Зенит» организовал потенциально очень опасный контрвыпад Кокорин – Полоз.

Робин ван дер Мер мог повторить фокус Нуху Касима из «Янг Бойз», сотворив нелепый автогол. Вот только «Зениту» не повезло так, как «армейцам». Зато «Утрехт» свой вполне заслуженный гол забил. Кто за что отвечал в обороне гостей, когда Керк, Дессерт и Лабьяд провели голевую атаку – не разберешь. Лунёв же не волшебник, чтобы ловить все мячи, которые летят в его ворота.

Тен Хаг выиграл первый раунд у Манчини. В концовке для «Зенита» скорее было важнее не пропустить второй гол, чем спешить отыграться. Для этого есть 90 минут матча в Петербурге, который лидер РФПЛ обязан провести гораздо сильнее.