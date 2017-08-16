Черчесов вызвал в сборную 14 дебютантов. Кто все эти люди?

Сегодня, 16 августа, главный тренер сборной России огласил расширенный состав сборной – 28 человек. Половина из них никогда не надевали майки сборной России (только если купленные на рынке). «Мы должны иметь чёткое представление о ближайшем резерве», – пояснил Станислав Черчесов. Подробнее о тех, кого пригласили впервые.
Андрей Лунёв, «Зенит» (25 лет)
Был вызван на Кубок конфедераций, но по ходу матча 29-го тура с «Краснодаром» получил повреждение (Черчесов тогда довызвал в сборную Габулова). Скорее всего, Лунёва пригласили бы в любом случае, даже если бы Черчесов захотел вызвать основных футболистов. В прошлом году обсуждалось, кто является первым номером «Зенита» — Лодыгин или Кержаков. С приходом Лунёва вопрос отпал. Сейчас Андрей остаётся главным вратарём лидера РФПЛ. Лунёв отыграл все шесть туров в этом сезоне, пропустив три мяча.
Александр Селихов, «Спартак» (23 года)
В прошлом году блистал в «Амкаре». Уже тогда на вопрос о сборной ответил, что готов заменить Акинфеева, но понимает, как это трудно. В январе этого года Селихов перешёл в «Спартак». Говорят, без согласования с Каррерой. Тем не менее после грубой ошибки Реброва место в воротах итальянец доверил именно Селихову. Сейчас у него два матча в РФПЛ и два пропущенных мяча. Причем, по словам голкипера, на его совести мяч, пропущенный от Витиньо.
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Андрей Синицын, «Краснодар» (29 лет)
Наиболее возрастной из трёх вратарей-дебютантов. Судя по его комментариям, вызов стал неожиданностью. Оно и понятно, учитывая, что после первых пяти туров в стартовом составе Синицын оказался на скамейке запасных.
Вячеслав Караваев, «Спарта» (22 года)
Воспитанник ЦСКА с прошлого года выступает за чешскую «Спарту», и делает это весьма успешно. Караваев был признан лучшим игроком «Спарты» в прошлом сезоне, несмотря на то что выступает на позиции правого защитника. После этого в СМИ мелькали новости об интересе к Караваеву со стороны команд РФПЛ. Однако футболист до сих пор выступает в Чехии.
Евгений Чернов, «Тосно» (24 года)
Воспитанник томского футбола сейчас принадлежит «Зениту», но на правах аренды выступает за другой питерский клуб – «Тосно». Именно на счету защитника победный гол в ворота «Локомотива». Хотя он вряд ли бы случился без рикошета от Кверквелии.
Виталий Шахов, «Тосно» (26 лет)
Родился в посёлке Северный на юге России. Точнее, в Краснодарском крае. Воспитанник «Кубани» прошёл через «Торпедо» Армавир, «Черноморец», «Факел» и «Томь», прежде чем попасть в «Тосно». Шахов провел 5 матчей за команду Парфенова (в среднем по 73 минуты) и получил одну жёлтую карточку.
Константин Рауш, «Кёльн» (27 лет)
Родился в Томской области, но в шесть лет эмигрировал с семьёй в Германию. Всю карьеру провёл немецких клубах. Выступал за юношеские и молодёжную сборные Германии. Несколько раз публично говорил, что хотел бы попробовать себя в российской национальной команде. В 2015-м получил гражданство РФ. В этом сезоне Бундеслига еще не стартовала. В прошлом чемпионате на счету Рауша 28 матчей. Примерно одинаково часто Рауш появлялся на левом фланге обороны и полузащиты.
Антон Миранчук, «Локомотив» (21 год)
В январе этого года Антон вернулся в «Локомотив» после аренды в эстонской «Левадии». Буквально на первой же тренировке полузащитник получил травму и пропустил зимние сборы. В этом сезоне «Локо» объявило своей целью привлечение воспитанников. Антон появлялся во всех шести турах этого чемпионата.
Далер Кузяев, «Зенит» (24 года)
Уроженец Татарстана мог оказаться в сборной Таджикистана, потому что там родился его отец. Однако Далер решил ждать приглашения от сборной России и дождался. Вызов Кузяева выглядит вполне логичным, учитывая дикую конкуренцию в «Зените». В шести матчах этого сезона у полузащитника 3+1 по системе «гол+пас», средняя оценка от «Чемпионата» — 7,17 (это хорошо).
Магомед Митришев, «Ахмат» (24 года)
В дебютном матче в РФПЛ вышел в составе «Спартака» Нальчик на 71-й минуте, а на 72-й забил в ворота «Анжи». Это произошло в ноябре 2010 года. С 2012-го выступает за «Ахмат», за который отметился 11 мячами. В этом сезоне Митришев принимал участие во всех шести матчах, но не разу не отыграл 90 минут.
Вячеслав Подберезкин, «Краснодар» (25 лет)
Дебютировал в РФПЛ за «Локо» еще в 2012 году, при Коусейру, но по-настоящему о себе заявил только спустя три года — в «Урале». Тогда футболиста присмотрел «Краснодар». Затем Подберезкин выкупил свой трансфер у «Урала» за 220 тысяч евро и перешёл в «Краснодар», который мог брать только свободных агентов.
Дмитрий Стоцкий, «Уфа» (27 лет)
«Уфа» в этом сезоне отметилась шестью голами. Половина из них случилась после голевых передач Стоцкого. Генеральный директор «Уфы» Газизов рассказал, почему для клуба так важно попадание этого футболиста в список Черчесова.
Антон Заболотный, «Тосно» (26 лет)
Заболотный является лидером «Тосно» вместе с Юрченко. Нападающий наколотил уже 22 мяча за команду, хотя оказался в ней только в прошлом году. Заболотный остаётся одним из немногих нападающих, кто провёл все шесть стартовых туров без замен (2 мяча).
Владимир Ильин, «Урал» (25 лет)
Он тоже выступал за «Тосно» в начале прошлого года. С 2017-го нападающий выступает за «Урал». В этом сезоне РФПЛ провёл четыре матча, но не забил. Отметился жёлтой карточкой за неспортивное поведение в матче с «Зенитом».
Полный список вызванных футболистов: