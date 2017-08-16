175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Станислав Черчесов
Текст: Григорий Телингатер
Фото: РИА «Новости»

Черчесов вызвал в сборную 14 дебютантов. Кто все эти люди?

Станислав Черчесов пригласил столько дебютантов, что наберётся на целый состав для «товарняка» с «Динамо».
16 августа 2017, среда. 22:30 Футбол

Сегодня, 16 августа, главный тренер сборной России огласил расширенный состав сборной – 28 человек. Половина из них никогда не надевали майки сборной России (только если купленные на рынке). «Мы должны иметь чёткое представление о ближайшем резерве», – пояснил Станислав Черчесов. Подробнее о тех, кого пригласили впервые.

Андрей Лунёв, «Зенит» (25 лет)
Был вызван на Кубок конфедераций, но по ходу матча 29-го тура с «Краснодаром» получил повреждение (Черчесов тогда довызвал в сборную Габулова). Скорее всего, Лунёва пригласили бы в любом случае, даже если бы Черчесов захотел вызвать основных футболистов. В прошлом году обсуждалось, кто является первым номером «Зенита» — Лодыгин или Кержаков. С приходом Лунёва вопрос отпал. Сейчас Андрей остаётся главным вратарём лидера РФПЛ. Лунёв отыграл все шесть туров в этом сезоне, пропустив три мяча.

Александр Селихов, «Спартак» (23 года)
В прошлом году блистал в «Амкаре». Уже тогда на вопрос о сборной ответил, что готов заменить Акинфеева, но понимает, как это трудно. В январе этого года Селихов перешёл в «Спартак». Говорят, без согласования с Каррерой. Тем не менее после грубой ошибки Реброва место в воротах итальянец доверил именно Селихову. Сейчас у него два матча в РФПЛ и два пропущенных мяча. Причем, по словам голкипера, на его совести мяч, пропущенный от Витиньо.

Посмотреть видео на «Чемпионате»

«Будто в сказку попал!». Кто он, вратарь-открытие РФПЛ Селихов?
Как вылететь из школ «Спартака» и «Зенита», а потом взять пенальти от Халка? Удивительная история вратаря Селихова, открытия сезона в РФПЛ.

Андрей Синицын, «Краснодар» (29 лет)
Наиболее возрастной из трёх вратарей-дебютантов. Судя по его комментариям, вызов стал неожиданностью. Оно и понятно, учитывая, что после первых пяти туров в стартовом составе Синицын оказался на скамейке запасных.

Вячеслав Караваев, «Спарта» (22 года)
Воспитанник ЦСКА с прошлого года выступает за чешскую «Спарту», и делает это весьма успешно. Караваев был признан лучшим игроком «Спарты» в прошлом сезоне, несмотря на то что выступает на позиции правого защитника. После этого в СМИ мелькали новости об интересе к Караваеву со стороны команд РФПЛ. Однако футболист до сих пор выступает в Чехии.

Евгений Чернов, «Тосно» (24 года)
Воспитанник томского футбола сейчас принадлежит «Зениту», но на правах аренды выступает за другой питерский клуб – «Тосно». Именно на счету защитника победный гол в ворота «Локомотива». Хотя он вряд ли бы случился без рикошета от Кверквелии.

Виталий Шахов, «Тосно» (26 лет)
Родился в посёлке Северный на юге России. Точнее, в Краснодарском крае. Воспитанник «Кубани» прошёл через «Торпедо» Армавир, «Черноморец», «Факел» и «Томь», прежде чем попасть в «Тосно». Шахов провел 5 матчей за команду Парфенова (в среднем по 73 минуты) и получил одну жёлтую карточку.

Константин Рауш, «Кёльн» (27 лет)
Родился в Томской области, но в шесть лет эмигрировал с семьёй в Германию. Всю карьеру провёл немецких клубах. Выступал за юношеские и молодёжную сборные Германии. Несколько раз публично говорил, что хотел бы попробовать себя в российской национальной команде. В 2015-м получил гражданство РФ. В этом сезоне Бундеслига еще не стартовала. В прошлом чемпионате на счету Рауша 28 матчей. Примерно одинаково часто Рауш появлялся на левом фланге обороны и полузащиты.

Антон Миранчук, «Локомотив» (21 год)
В январе этого года Антон вернулся в «Локомотив» после аренды в эстонской «Левадии». Буквально на первой же тренировке полузащитник получил травму и пропустил зимние сборы. В этом сезоне «Локо» объявило своей целью привлечение воспитанников. Антон появлялся во всех шести турах этого чемпионата.

Далер Кузяев, «Зенит» (24 года)
Уроженец Татарстана мог оказаться в сборной Таджикистана, потому что там родился его отец. Однако Далер решил ждать приглашения от сборной России и дождался. Вызов Кузяева выглядит вполне логичным, учитывая дикую конкуренцию в «Зените». В шести матчах этого сезона у полузащитника 3+1 по системе «гол+пас», средняя оценка от «Чемпионата» — 7,17 (это хорошо).

Магомед Митришев, «Ахмат» (24 года)
В дебютном матче в РФПЛ вышел в составе «Спартака» Нальчик на 71-й минуте, а на 72-й забил в ворота «Анжи». Это произошло в ноябре 2010 года. С 2012-го выступает за «Ахмат», за который отметился 11 мячами. В этом сезоне Митришев принимал участие во всех шести матчах, но не разу не отыграл 90 минут.

Вячеслав Подберезкин, «Краснодар» (25 лет)
Дебютировал в РФПЛ за «Локо» еще в 2012 году, при Коусейру, но по-настоящему о себе заявил только спустя три года — в «Урале». Тогда футболиста присмотрел «Краснодар». Затем Подберезкин выкупил свой трансфер у «Урала» за 220 тысяч евро и перешёл в «Краснодар», который мог брать только свободных агентов.

Подберёзкин: в юности обыгрываем «Реал», «Барсу», но потом…
Молодой талант объясняет проблемы нашего футбола и рассказывает, почему в детстве болел за «Спартак», но в зрелости мечтал о «Краснодаре».

Дмитрий Стоцкий, «Уфа» (27 лет)
«Уфа» в этом сезоне отметилась шестью голами. Половина из них случилась после голевых передач Стоцкого. Генеральный директор «Уфы» Газизов рассказал, почему для клуба так важно попадание этого футболиста в список Черчесова.

Антон Заболотный, «Тосно» (26 лет)
Заболотный является лидером «Тосно» вместе с Юрченко. Нападающий наколотил уже 22 мяча за команду, хотя оказался в ней только в прошлом году. Заболотный остаётся одним из немногих нападающих, кто провёл все шесть стартовых туров без замен (2 мяча).

Владимир Ильин, «Урал» (25 лет)
Он тоже выступал за «Тосно» в начале прошлого года. С 2017-го нападающий выступает за «Урал». В этом сезоне РФПЛ провёл четыре матча, но не забил. Отметился жёлтой карточкой за неспортивное поведение в матче с «Зенитом».

Полный список вызванных футболистов:

Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
23:25 Видео: как изменились игроки первой сборной России за 25 лет
23:00 Фурсенко: Адвокат очень много сделал для России, он удивительный человек
22:54 Стал известен стартовый состав «Барселоны» на ответный матч с «Реалом»
22:49 Иванович: результат игры с «Утрехтом» позитивный, «Зенит» мог пропустить больше
22:49 «Реал» объявил стартовый состав на ответный матч с «Барселоной»
22:42 «Аланьяспор» объявил о переходе Лунгу из «Урала»
22:37 Наставник «Утрехта»: нам нельзя быть в эйфории перед ответной игрой с «Зенитом»
22:36 Чебану: последнее вино, кажется, передал Сычёву, Касаев пьёт моё вино регулярно
22:23 В «Барселоне» считают, что против Бартомеу ведётся информационная кампания
22:21 Чебану: когда познакомился с Романом Ерёменко, он даже пиво не пил
22:13 Глава «Саутгемптона»: ван Дейк не продаётся, и в этом нет ничего личного
22:09 Фурсенко: не хочу оправдывать «Зенит», играли не очень быстро и академично
21:57 Хацкевич: в киевском «Динамо» понимают, что приехали в Португалию не на отдых
21:52 «Эвертон» объявил о переходе Сигурдссона из «Суонси» за рекордную сумму
21:51 Сын Диего Симеоне перешёл из «Дженоа» в «Фиорентину»
21:36 Источник: «Зенит» арендует у «ПСЖ» 19-летнего полузащитника Кальегари
21:19 А. Кержаков: игроки «Зенита», наверное, не ожидали такой наглости от «Утрехта»
21:15 Манчини: «Зениту» нужно время, костяк команды ещё не сложился
21:15 Смолов возобновил тренировки, Канга, Родич, Анджелкович вернулись в Россию. Фото
21:09 Чебану: Сёмин мог из своего кармана выделить определённую сумму на премиальные
21:01 Ибрагимович может стать играющим тренером в «Манчестер Юнайтед»
20:57 Мата: все игроки «МЮ» наслаждались тем, что находятся на поле «Олд Траффорд»
20:50 «Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы
20:35 Кэррик: у «МЮ» будет много игр, рано или поздно шанс получу и я
20:31 Роналду — о дисквалификации на 5 матчей: это называется травлей!
20:15 Тихонов позвонил нескольким десяткам болельщиков «Крыльев»
20:08 «Манчестер Сити» хочет купить у «Вест Бромвича» экс-защитника «МЮ» Эванса
20:06 Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»
19:53 Юрист М'Вила: ситуация с погашением долга руководством «Динамо» скоро разрешится
19:46 «Кардифф Сити» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за £ 10 млн
19:45 Монтелла: мне очень нравится Калинич, он подходит под стиль игры «Милана»
19:34 Вейналдум: никто не может заглянуть Коутиньо в голову и принять решение за него
19:21 Головин: было бы вообще супер провести карьеру так, как Аршавин
19:20 Воронин: никто из нынешних украинских футболистов не готов играть в Англии
19:16 «Торино» арендовал у «Ромы» 20-летнего форварда с правом выкупа
19:00 Головин: «Зенит» — главный претендент на первое место в РФПЛ
19:00 Головин — о матче с «Янг Бойз»: должно же было и ЦСКА когда-то повезти!
18:51 Гришин: Оланаре — это ошибка селекционного отдела ЦСКА
18:49 «Эспаньол» объявил, что заплатил «Краснодару» € 2,5 млн за Налдо
18:41 Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России
18:39 Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду
18:38 Жардим: не выпускать Мбаппе на поле в матче с «Дижоном» — решение клуба
18:33 Куман: Сигурдссон прошёл медосмотр для «Эвертона», я уже видел его в синем
18:22 Фурсенко: Манчини сказал, что главное — создать коллектив, у него это получается
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
Все новости RSS
Партнерский контент