Затравленный Роналду. Главное – в обзоре дня

Роналду — о дисквалификации на 5 матчей: это называется травлей!

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей.



«Невозможно остаться равнодушным в этой ситуации. Пять матчей! Это преувеличенно, смешно и называется травлей! Спасибо партнёрам по команде и болельщикам за поддержку», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Роналду был отстранён на пять матчей за поведение в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Реала» со счётом 3:1. Форварда «сливочных» дисквалифицировали на четыре матча за толчок арбитра и на один — за полученную красную карточку. Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.

Таким образом, Роналду не поможет «Реалу» в ответном матче Суперкубка с «Барселоной» (17 августа), а также в четырёх встречах Ла Лиги — с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы

«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 76-й минуте Гирано Керк с правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Сирил Дессерт головой пробил по воротам. Андрей Лунёв спас «Зенит», но на добивании оказался Закария Лабьяд и переправил мяч в сетку.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.

Черчесов назвал расширенный состав сборной России для участия в игре с «Динамо»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).

На данный момент в списке значатся 28 футболистов.

Вратари: Андрей Лунёв («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин»), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Митришев («Ахмат»), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»).

Агент: переговоры со «Спартаком» по Луану находятся на грани срыва

Переход нападающего «Гремио» Луана в «Спартак» находится под угрозой срыва. Об этом сообщил агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Пейшото.

«Переговоры со „Спартаком“ приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдёт в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат», — цитирует Пейшото ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Луана свыше € 20 млн. При этом в «Гремио» хотят продлить контракт с нападающим.

Григорян возглавил «Арарат»

Новым главным тренером «Арарата» назначен Александр Григорян, контракт с 50-летним специалистом рассчитан на три года, сообщает пресс-служба московского клуба.

12 августа Григорян заявил о своей отставке с поста главного тренера «Анжи», которая была принята руководством.

30 июня по семейным обстоятельствам «Арарат» покинул Сергей Булатов. До последнего времени исполняющим обязанности главного тренера был Аркадий Имреков.

После четырёх туров «Арарат», набрав 10 очков, делит первое место с «Калугой» в зоне «Центр» ПФЛ.

КДК отменил штрафы «Арсеналу» Т за неправильный выход игроков из автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение отменить штрафы тульскому «Арсеналу» за неправильный выход игроков команды из автобуса.

Штрафы были наложены на «Арсенал» по итогам матчей 2-го и 3-го туров российской Премьер-Лиги. Футболисты и персонал туляков покидали автобус через передние и задние двери, но в КДК заявили, что по техническому регламенту выходить из автобуса полагается только через переднюю дверь.

«КДК принял решение отменить ранее вынесенные штрафы «Арсеналу» за неправильный выход из автобуса из-за вновь открытых обстоятельств. Технический регламент ещё не утверждён РФС, поэтому мы отменяем два предыдущих штрафа «Арсеналу», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Бутенко: арбитру Федотову поставлена низкая оценка за матч «Зенит» — «Ахмат»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко рассказал о решениях контрольно-квалификационной комиссии РФС по матчам шестого тура РФПЛ. В частности, Бутенко отметил, что арбитру матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) Игорю Федотову была поставлена низкая оценка. На 59-й минуте голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной площади, но арбитр нарушения не зафиксировал.

«Судья Федотов допустил ряд грубых ошибок в матче «Ахмат» — «Зенит». Комиссия постановила поддержать низкую оценку инспектора матча Жафярова. Судьба Федотова теперь будет решаться департаментом судейского инспектирования. Также рассматривались решения судьи Сельдякова в матче ЦСКА – «Спартак». Комиссия поддержала решение арбитра не назначать пенальти в эпизоде с Фернандесом. И утвердила положительную оценку инспектора. Комиссия рассмотрела апелляцию судьи Николаева по матчу «Краснодар» — «Урал», в котором Николаев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей. Рассмотрев видео фрагмента с разных ракурсов, комиссия оставила своё решение в силе и отклонила апелляцию Николаева», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.