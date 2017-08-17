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«Реал» обыграл «Барселону» во втором матче Суперкубка 2017 со счётом 2:0
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

Реалити-шоу. Мадридцы безРоналду добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок.
17 августа 2017, четверг. 02:40 Футбол

Что было три дня назад

«Барселона» уступила «Реалу» практически по всем пунктам. Даже после удаления Роналду каталонцы не смогли сравнять счёт. Более того, пропустили ещё. Эрнесто Вальверде не решился перестроить схему после потери Неймара и не нашёл лучшего решения, чем прямым образом заменить бразильца на Херарда Деулофеу. Такой ход предсказуемо провалился и был прочитан соперником. «Реал» спокойно нейтрализовал атакующий потенциал «Барселоны» (отметим героическую игру Ковачича против Месси), и в атаке в итоге взял своё за счёт своевременного и качественного усиления игры. Вальверде освежить состав без потери качества было просто некем. Как итог – мощная и безальтернативная победа более сбалансированного и крепкого «Реала».

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Что произошло за три дня

Болельщики «Барселоны» объявили войну руководству. В соцсетях был запущен хэштег#BartomeuDimiteYa (Бартомеу в отставку), который на следующий день после «класико» стал самым популярным в «Твиттере». Активизировалась даже вогнанная властями в забвение группировка Boixos Nois, громившая по Барселоне машины с мадридскими номерами.

В ночь после «класико» Бартомеу, которого винят в неэффективном менеджменте… хотя какое там, в развале клуба, собрал экстренное совещание. На нём обсуждалось положение клуба и было вынесено решение о необходимости трансферов (вот это откровение) для восстановления имиджа клуба (не для усиления состава и не для помощи тренеру для решения больших задач). На следующий день было объявлено о трансфере 29-летнего Паулиньо за 40 млн евро (по трансферам Дембеле и Коутиньо никакой конкретики так и не появилось). Того самого Паулиньо, который последние два года варился в жижице китайской лиги и так и не смог проявить себя в более менее серьёзном европейском клубе. Интересно, что ещё в мае бразильская конфедерация футбола отговаривала «Барсу» от покупки Паулиньо – игрок просто не подходил под философию комбинационной игры. Но кого это волнует? Главное – имидж. Маразм.

Фото: Reuters

Что было в матче

Свой имидж «Барселоне» предстояло возрождать и на футбольном поле и за его пределами. Опустим предматчевые пресс-конференции, на которых Вальверде предсказуемо говорил, что не всё ещё потеряно, а Зидан призывал не убивать интригу уже ставшей пошлой фразой «это футбол». «Реал» остался безРоналду, которому оставили в силе пятиматчевую дисквалификацию, зато вернулся в обойму Модрич. «Барса» же недосчиталась получившего повреждение Иньесты. Вальверде в попытках что-то изменить перестроил схему на 3-5-2 с мощным кулаком в центре поля…

…Но «Реал» как будто не заметил трёхдневного перерыва и продолжил добивать прижатую к канатам «Барселону» жёсткими панчами. Каталонцы так и не вышли с мячом на чужую половину поля, как на 4-й минуте тер Штеген увидел мяч в сетке за своей спиной. Вновь шикарным ударом отметился Марко Асенсио.

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«Барса» начала приходить в себя лишь к середине второго тайма – Гомеш и Ракитич поочерёдно врывались в штрафную, но атаки сине-гранатовых смотрелись очень и очень сумбурно. Где-то на левом фланге будто витал дух Неймара, которому Суарес и Месси инстинктивно пытались сделать передачу. Но слева была лишь свободная зона, куда старался врываться Хорди Альба.

В концовке «Реал» снова начал душить оппонента, оккупировал центр поля и взял игру под контроль (давно вы видели, чтобы игроки «Реала» в игре с «Барсой» три раза в одном эпизоде сыграли пяткой?), и в итоге забил второй мяч. После моментов у Крооса и Васкеса Бензема ненадолго активировал-таки режим убийцы и снял все вопросы о победителе уже в первом тайме.

Во втором тайме «Реал» со спокойной душой отдал мяч «Барселоне» и всем видом показывал, что своё в этой игре не упустит. В свою магию не верили и сами гости. Нет, они продолжали атаковать – Месси и Суарес были в сантиметрах от голов, но вряд ли это бы что-то изменило. Из плюсов можно отметить игру Серхи Роберто, успевающего и подключаться к атакам, и исполнять роль пятого защитника, чтобы нейтрализовать находящегося в сумасшедшей форме Марсело. Последние полчаса были сравни товарищескому матчу. Всем всё было понятно.

Фото: Reuters
Суперкубок Испании. Финал. 2-й матч
17 августа 2017, четверг. 00:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 – Асенсио – 4, 2:0 – Бензема – 39

Что будет дальше

Не понятно было чем занималась «Барселона» во время предсезонных сборов. В то время, как Мадрид показывал, как может разбираться с оппонентом без ряда звёздных игроков, ранее понимающие друг друга на уровне телепатии Месси и Суарес совершенно потеряли игровую связь. Что уж говорить об игроках более низкого уровня, которые на фоне оппонентов в белом смотрелись как футболисты команды-середняка, приехавшие получать дежурные мячи на «Сантьяго Бернабеу».

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«Реал» начинает новый сезон в качестве главного претендента на очередную Лигу чемпионов, тут всё понятно. Однако то, что происходит с «Барселоной», заслуживает куда более пристального внимания. Сейчас состав сине-гранатовых наверняка пополнит пара классных игроков, команда будет брать очки в играх с середняками в чемпионате и на групповом этапе Лиги чемпионов. Но когда дойдёт до стадии плей-офф и очных противостояний с фаворитами, все проблемы всплывут вновь. И проблемы эти куда более глобальные, чем банальная потеря Неймара.

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Реал Мадрид
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