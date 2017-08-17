5 причин, почему «Реал» сейчас – это «Барселона»

Реалити-шоу. Мадридцы без Роналду добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок.

Начиная с середины нулевых в футболе была эпоха «Барселоны». Было много трофеев, много великих футболистов, много громких трансферов. Но помимо этого было несколько легко узнаваемых чисто каталонских черт. Сейчас, когда «Реал» в ранге победителя чемпионата Испании и Лиги чемпионов без шансов расправился с недавним драконом в двух матчах за Суперкубок, оказалось, что он сам стал драконом. Вот несколько признаков, по которым вы безошибочно узнаете «Барселону». Но только речь о «Реале».

1. Доминирование и контроль

«Мы доминировали», «мы хорошо контролировали мяч» — так говорил Луис Энрике после неудачных матчей. После удачных мог не говорить: «Барселона» доминировала ещё сильнее. Контроль мяча – последняя крепость каталонцев, в которую они никого не пускают, даже когда лишились остального.

Но сейчас «Реал» больше владеет мячом. 56% на 46% в первом тайме. В главном тайме, в котором всё и решилось. «Реал» лучше играл в пас. 255 на 202 точных пасов в первом тайме. Разница в 20% в пользу мадридцев. Чтобы было проще понять, много это или мало, приведу примеры других «класико».



Осень 2015 года, «Реал» разгромлен на «Бернабеу», и это стоило работы Рафе Бенитесу. Количество пасов 355 на 563 в пользу гостей. Вскоре начнётся время Зидана. Второй круг, весна 2016 года, «Барселона» уступает дома «Реалу». Но только не в количестве точных передач. Их 617 против 254. Попробуйте это представить. Идём дальше, начинается прошлый сезон. В Каталонии команды играют вничью. По пасам 461 на 364 в пользу угадайте кого. Наконец, резонансное «класико» в Мадриде: «Реал» проиграет гению Лионеля Месси, но всё равно станет чемпионом. По точным пасам 330 на 447.



Исходя из этих цифр, можно сказать следующее: если бы «Реал» проиграл по точным пасам всего 20%, это было бы шагом вперёд в позиционной игре. Но «Реал» в ключевом тайме выиграл эти 20%. Это невероятно. Во втором тайме показатели чуть-чуть подравнялись, но всё равно хозяева впереди: и по времени владения, и по количеству пасов.

2. Высокий прессинг

Скажете, это фирменная черта не только «Барселоны»? Да, но «Барселону» без высокого прессинга представить себе невозможно. Отбор мяча сразу после потери в атаке – это закон. Это единственное, что скрывает слабость защиты в философии каталонцев. А теперь взглянем на несколько карт вчерашнего матча. Синим отмечены гости, оранжевым – хозяева.

Перехваты

Отборы

Фолы

Потери мяча

Первая очевидная закономерность: «Реал» агрессивнее «Барселоны» на чужой половине поля. По карте перехватов и отборов можно заметить центральную ось прессинга мадридцев – да, это отличает их по стилю от гостей. Те прессингуют на всех участках поля, «Реалу» важен доступ к «зоне 14». По карте фолов команды похожи, обе нарушают правила, если не сработала первая волна прессинга после потери мяча в атаке. Последняя карта особенно интересна. На ней учтены потери мяча под давлением. У «Реала» опасных потерь одна в штрафной и одна перед штрафной. У «Барселоны» две в штрафной и три перед штрафной. Высокий прессинг «Реала» был эффективнее.

3. Воспитанники

Исторический взлёт «Барселоны» основан на поколении собственных воспитанников. Ребята, которые вместе играли на маленьком поле и учились «тики-тачить» и падать от лёгкого касания, подросли, получили тренера Гвардиолу и принесли клубу шесть титулов чемпиона Испании, три кубка чемпионов и ещё 10 трофеев по мелочи. Воспитанники есть и сейчас: вернули Деулофеу, чтобы не играть вдесятером после ухода Неймара. Ищут место на поле таланту Серхи Роберто (уже третий год). Никем не могут заменить беднягу Иньесту и меняют Пике, который внезапно привозит гол за голом после 10 лет игры на высочайшем уровне. Это не то.



10 лет назад воспитанники «Барсы» потрясли Европу, а сейчас этим занимаются дети Мадрида. Свой Дани Карвахаль заставил забыть о распиаренных дизайнерских латералях из Португалии. Лукас Васкес играет вместо Бэйла – не факт, что лучше, но точно не хуже. Он не хуже вовлечён в игру без мяча, не хуже открывается, и ему так же не везёт с ударами. Начо начал взрослую карьеру с полуфинала Лиги чемпионов – справился. Возглавляет эту компанию Серхио Рамос – главный свой, который пережил в Мадриде несколько лет триумфа «Барселоны», прежде чем испытать собственный. И есть Марко Асенсио.

4. Крутая «десятка»

Он никакой не воспитанник, просто заплакал на презентации. Потому что всегда хотел играть за «Реал». Конечно, многие так говорят, но мало кто в детстве фотографируется с Флорентино Пересом. Не воспитанник, просто мадридист, который в «сливочной» футболке переживал поражения команды Моуринью в «класико».

Он потренировался у Зидана на глазах несколько дней, и этого хватило. Теперь он сам играет в «класико». В двух матчах с «Барселоной» Марко забил два гола, у которых есть кое-что общее. Что именно? После каждого вы думали: «Так попадают один раз из 10». Он попал два из двух. Сложнейшие удары с дальней дистанции точно под перекладину/в девятку.



А в перерывах между дальними ударами и оборонительной работой на левом фланге Асенсио менял позицию и искал «зону 14». Во втором матче за Суперкубок он был «десяткой» в атакующей фазе игры. Отдал три паса под удар, 16 пасов в атакующую треть и три в штрафную. В общем, отвечал за доставку мяча в атаку. Ну, и забил великолепный гол. Есть много причин подозревать, что в «Реале» растёт большой игрок, но я назову самую неочевидную: про него не пишут, что это «новый кто-то». Не «новый Рауль», не «новый Анри», не «новый Мбаппе». Асенсио всего 21 год, а он – уже только он сам.

Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что? Что не так с трансферами. Разбираем на примере «нового Мбаппе».

5. Умеренные расходы

Как известно, «Реал» и «Барселона» потратили с 2013 года на трансферы поровну: по 500 млн евро. Суммы одинаковые, но на самом деле есть разница. «Реал» с лета 2013 года с каждым годом тратит всё меньше. «Барселона» за исключением лета 2015 всё время наращивает траты. И да, покупки футболистов – это интересно, но как насчёт продаж? Особенно учитывая 222 млн за Неймара. Представьте себе, за те же пять лет здесь тоже равенство: каждый клуб продал игроков на 400 млн евро. Да, это считая трансфер Неймара.

Когда-то трансферы Флорентино Переса заработали ему репутацию кого-то между самодуром и маньяком. Сейчас «Реал» — образец бережливости. Клуб не жалеет денег, если находит нужного игрока, но покупок ради покупок не совершает вообще. В отличие от…



В общем, некоторое сходство между «этим» «Реалом» и «той» «Барселоной» налицо. И это я ещё ничего не сказал о молодом тренере с необычным подходом к игре. И кучей трофеев.

«Барселона» ещё ничего не проиграла

Ну, кроме Суперкубка, но это же мелочи. Команда не выглядит готовой к сезону, и если на протяжении всего лета я занудно и монотонно повторял это, имея в виду подбор игроков, то теперь к опасениям добавилась физика. Как они тренировались? Прежние вопросы тоже пока остаются. Кого они купили? Как они собираются играть? И кем? Так вот, время ещё есть. Но уже пора бы начать его использовать.

Как «Барселоне» стать сильнее без Неймара Кирилл Хаит верит, что это возможно. И перечисляет пять шагов, которые для этого необходимы.