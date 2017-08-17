Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо

Для начала — глобальная стратегия развития «Краснодара» по-прежнему вызывает малоцензурное восхищение. Хвалить Сергея Галицкого стало моветоном примерно три года назад, но он действительно делает большое дело — уже даже не столько футбольное, сколько социальное. Это важная оговорка перед тем, как начать говорить о проблемах.



А проблемы есть.

Факт первый. За три года при Олеге Кононове «Краснодар» ни разу в среднем не забивал позже, чем пропускал. Среднее время, которое требовалось «быкам» на первый свой гол в матче за эти три года, — 40 минут, среднее время на первый пропущенный мяч — 54 минуты. В сезоне до назначения Кононова этот же показатель измерялся 52 минутами на первый забитый мяч и 45 минутами на пропущенный. В прошлом сезоне, если оставить только матчи, проведённые при Игоре Шалимове, цифры получились такими: 45 — на забитый мяч, 41 — на пропущенный.

За три года при Олеге Кононове «Краснодар» ни разу в среднем не забивал позже, чем пропускал.

Почему для «Краснодара» это важно? Ответ — в философии команды, которая подразумевает контроль над мячом. Даже при равном счёте большинство соперников предпочитает играть против «быков» вторым номером, плотно перекрывая зоны в штрафной, а если соперник ещё и забивает раньше, чем пропускает, — это похоронка для «Краснодара», футболисты просто не могут сломать стену из тел оппонентов. Это находит отражение в результатах: при Кононове «Краснодар» брал 31% очков, пропустив первым в матче; при Шалимове доля съёжилась до 18%.



Итак, проблема обнаружена. Для начала посмотрим, мешает ли она команде набирать очки. При Шалимове «Краснодар» провёл уже 45 матчей, проследим за набором очков и сравним его с кононовским.

Первые 10 матчей Матчи 11-20 Матчи 21-30 Матчи 31-40 Последние 5 матчей Сезон-15/16 при Кононове Средний набор очков 2,3 1,3 1,2 2,0 1,6 2,0

Средний набор очков при Шалимове — 1,67 очка за матч, при Кононове — 1,86; соответственно «Краснодар» теряет при нынешнем тренере примерно шесть очков в итоговой таблице относительно тренера предыдущего. Самым продуктивным получился первый 10-матчевый отрезок Шалимова — это обычная история психологического всплеска от смены тренера. После неё неизбежно случается статистический возврат к среднему — описанная и обоснованная не раз футбольная формула.

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В целом 10-матчевые наборы у Шалимова а) менее стабильны, чем у Кононова; б) менее продуктивны, чем у бывшего тренера. Оба этих факта говорят о том, что результаты «Краснодара» рандомизируются сейчас сильнее, чем в три предыдущих года — а это прямое доказательство того, что проблема первого пропущенного мяча мешает команде набирать больше очков.



Проблема обнаружена и доказана, теперь необходимо найти её корни. Снова разобьём 45 матчей Шалимова на отрезки и проследим за некоторыми игровыми показателями.

Первые 10 матчей Матчи 11-20 Матчи 21-30 Матчи 31-40 Последние 5 матчей Сезон-15/16 при Кононове Удары 13,2 11,9 12,1 16,6 17,8 14,0 Удары из DangerZone, % 34% 35% 47% 36% 38% 42% Удары в створ, % 35% 33% 40% 36% 37% 44% Острые передачи 23,3 20,3 24,1 23,1 21,2 21,7 Острые передачи посл.треть, % 74% 66% 71% 76% 73% 69% Острые передачи из центральной зоны, % 27% 42% 47% 53% 57% 46% Удачные обводки, % 55% 52% 57% 61% 61% 62% Ошибки 5,8 6,4 8,5 7,0 10,1 5,0

В большинстве своём цифры не слишком отражают ни скачки набора очков, ни падения набора относительно кононовского периода. Но на три момента внимание обратить необходимо.



Первый: до сих пор ни на одном из отрезков при нынешнем тренере «Краснодар» не повторил цифры сезона-2015/16 по дриблингу. Почему команде важна игра один в один, дважды объяснять не стоит: если «быки» сталкиваются с глубокой двухуровневой обороной, то нужно стараться идти в обводку, чтобы разрушить целостность стены у чужой штрафной. При Кононове успешность дриблинга часто коррелировала с результатом: вот доля на 10-матчевом отрезке составляет 65% — и средний набор поднимается к отметке 2,2 очка за матч; а вот успешность падает до 58% — всего 1,8 очков.



Второй момент связан с ошибками. На это после матча с «Амкаром» обратил внимание и сам Шалимов: «Во втором тайме мы должны были владеть преимуществом, но мы его полностью упустили. Мы много ошибались и пропускали быстрые атаки». Индивидуальные промахи действительно стоят «Краснодару» и целостности восприятия игры, и в итоге результата, а самое печальное, что от отрезка к отрезку их количество растёт. В последних пяти матчах их было в среднем в два раза больше, чем при Кононове — понятно, что с такими показателями сложно рассчитывать на результаты лучше, чем при предыдущем тренере.

Средний набор очков при Шалимове — 1,67 очка за матч, при Кононове — 1,86; соответственно «Краснодар» теряет при нынешнем тренере примерно шесть очков в итоговой таблице относительно тренера предыдущего.

Однако мы до этого говорили только о том, что стало хуже, но ведь наверняка есть то, в чём «Краснодар» добавил, так? Да, такой показатель есть. Если при Кононове команда генерировала от 46% до 49% острых передач из центральной зоны, то при Шалимове эта доля неизменно растёт — 27%, 42%, 47%, 53% и вот теперь уже 57% в последних пяти матчах. Большого количества острых передач из центральной зоны требует стиль «Краснодара», но чем дальше, тем больше команда упирается лбом в стену. Для «Краснодара» стиль стал больше, чем просто стиль — чем быстрее приспосабливаются к нему соперники, тем чаще всё это становится похоже на идею фикс, желание построить утопию, даже соглашаясь с тем, что игра будет предсказуемой. Ответом на невыразительные результаты в клубе видят ещё большую ставку на давление через центр, передачи вразрез, отказываясь принимать во внимание тот факт, что очень многие команды пересели на игру в три центральных защитника как раз для нейтрализации этой сильной стороны «Краснодара» и ему подобных клубов.

Обесстилены. «Краснодар» проиграл «Сельте» на идейном уровне «Краснодар» снова проиграл авторской команде, и вопросы к жизнеспособности идей «быков» на европейском уровне остаются уместными.

Эффектная игра в пас возможна только при полной пассивности играющего без мяча соперника. Голы или хотя бы просто моменты после так называемых фирменных краснодарских атак расходятся в Интернете на сотни репостов, но они редки, и их объединяет одно — будь соперник чуть менее заторможенным, этой красоты бы не было. С «Тосно» такое проходит, но при всём уважении к новичку Премьер-Лиги обыгрывать его «быки» обязаны хотя бы просто на разнице в исполнительском мастерстве каждого футболиста по отдельности. С теми, кто действует резче, как это было, например, с «Сельтой» в Лиге Европы, «Краснодар» теряет обаяние своего стиля и часто становится достаточно серой командой.

Это и заставляет сделать вывод о том, что философия и стиль потихоньку становятся навязчивой идеей для «Краснодара» и его владельца. Соперники приспосабливаются к манере игры команды быстрее, чем «быки» развивают свои сильные стороны, и это тоже можно доказать. Если в первых 10 матчах Шалимова интенсивность игры краснодарских оппонентов исчислялась 15,6 передачи на минуту владения, то на каждом временном отрезке этот показатель неизменно рос и в последних десяти матчах составлял уже 17,8 передачи на минуту владения. Что это означает? Это означает, что соперники знают, что против «Краснодара» важно вывести мяч со своей трети поля, чтобы получить больше свободных зон для игры в пас, и знают, как его выводить. Возрастающее количество индивидуальных ошибок прямо коррелирует с прогрессирующей интенсивностью игры соперников «Краснодара» — чем быстрее соперники продвигают мяч на половину поля «быков», тем больше вероятность, что кто-то махнёт мимо мяча или неверно выберет позицию, и это приведёт к моменту.



Известно, что Сергей Николаевич Галицкий очень уважает Йохана Круиффа как величайшего футбольного мыслителя. «Качество игры без результата бессмысленно. Результат без качества скучен», — так однажды очень ёмко сформулировал суть игры голландский гений. Складывается впечатление, что «Краснодар» игнорирует первое предложение и делает своим девизом второе.