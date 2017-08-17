«Я не увольнял водителя автобуса». Откровения Карреры

Пресс-конференция Массимо Карреры перед матчем с «Локомотивом» началась с прямого вопроса коллег:

— Можно ли сказать, что сейчас вам в России тяжелее всего?

— Да, сейчас непростой момент. Мы работаем на поле, но результат не приходит. Но команда продолжает работать, стараемся убирать ошибки, вот и всё.

Следующие ответы Массимо про хорошее состояние игроков и серьёзного соперника «Локо» тоже можно забыть – они не несли смысловой нагрузки. Карерру чуть расшевелил вопрос про Дениса Глушакова.

— Сейчас игроки не делают общих фото после матчей, как было в чемпионском сезоне. Капитан говорил, что исправится, но по-прежнему ничего нет.

— Думаю, сейчас не самый подходящий момент, чтобы фотографироваться. Но по этому вопросу решаю не я, а игроки.

— Денис Глушаков также говорил, что он в тройке по пробегу в каждом матче, но болельщики его всё равно критикуют.

— С ним всё нормально. Физически Глушаков готов хорошо, на тренировках у меня нет к нему претензий, объёмы работы он правда выполняет.

— Но общий уровень игры не такой, как в прошлом году. В чём причина?

— Думаю, об этом лучше узнать у самого Дениса. Повторю: физически он готов хорошо.

И в этот момент, в отличие от предыдущей пресс-конференции, мне позволили задать вопрос. Точнее, несколько вопросов.

— Квинси Промес выложил в «Инстаграм» фото, как сдаёт кровь из вены. Обычно такие анализы проводятся раз в полтора месяца и показывают, как готовы игроки. Вы довольны результатами?

— Да, физически у команды нет проблем.

— Я смотрел статистику спринтов – у Фернандо, по сравнению с другими игроками, критически низкие цифры. Объясните, с чем это связано? С позицией?

— Судя по статистике, он действительно не отдавался на все сто процентов. Не думаю, что дело в позиции. Он играл на ней и в прошлом году. Но важнее не статистика, на которую смотрю время от времени, а ощущения. Я доверяю своему глазу. По статистике, кстати, мы были с ЦСКА неплохи – пробежали больше соперника и так далее. Но вот факты опровергают эту статистику.

Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл Глушакову, Фернандо и Пашаличу срочно нужен свой Зобнин.

— Вас не раздражает, что в команде есть два сильных форварда, которые постоянно травмируют заднюю поверхность бедра? В чём причина этой системы?

— Мы стараемся делать всё, чтобы игроки получали меньше травм. Но травма не привязана именно к футболу. Влияет всё — как человек питается, как отдыхает.

— Но вы привели в команду диетолога.

— Не диетолога! — эмоционально взорвался Каррера. – Диетолог нужен тем, кто хочет потерять вес. А в «Спартаке» работает нутриционист. Он подбирает правильную программу питания для игроков, учитывая индивидуальные особенности организма, он знает, что нужно тому или иному футболисту, чтобы чувствовать себя лучше. Это именно профессиональная работа, которая отличает нас, спортсменов, от любителей.

— Насколько я знаю, меню в «Спартаке» ограничено. Но можете ли вы контролировать, что футболист ест за пределами базы?

— Конечно не могу. Когда мы питаемся вместе, то всё видим. Но это вопрос именно к профессионализму игроков, насколько они хотят расти.

— С нутриционистом понятно. Просто вокруг вас сейчас ходит столько разных слухов, в первую очередь из-за того, что вы за полтора года не дали ни одного большого интервью. Мы ничего о вас не знаем…

— А какие слухи ходят? Скажите-скажите.

— Что у вас конфликт с руководством, что вы увольняете лично персонал, что набираете своих людей…

— Сразу: проблем с руководством у меня никаких нет. Я никого не увольнял, в том числе и водителя. Вообще узнал об этом из новостей. Я привёл двух новых человек, чтобы они могли работать, потому что в прошлом году нас было трое. Я всегда стараюсь сделать лучше — для команды и для руководства. Мне важно, чтобы у игроков было что-то большее, чтобы они могли выступать хорошо.

— Болельщики вас поддержали.

— Мне было очень приятно.

— Вы проводили встречи с командой? Может, в неформальной обстановке?

— Да. Мы проанализировали ошибки, — ушёл от прямого ответа Каррера, признав, что общение с игроками всё-таки состоялось.

У нас же к Массимо Каррере остаётся ещё одна важная порция вопросов, на которую пока нет ответа. Причём не только от «Чемпионата», а примерно ото всех СМИ.

Почему за полтора года он не дал ни одного свободного интервью российской прессе?

Почему он не представился сам, не рассказал о себе, своём мировоззрении, итальянском футболе, своих бывших и новых помощниках и ещё сотне вещей, которые реально интересны миллионам?

Понимает ли он, что в условиях информационной блокады растёт загадочность образа и объём противоречивой информации, которую прессе невозможно игнорировать?

Ведь именно поэтому нам приходится нервировать Леонида Трахтенберга, задавая вопросы, напрямую не относящиеся к матчу с «Локомотивом», но без ответов на которые «Спартак» представить уже нельзя.