Как ввести в кому один из лучших клубов мира. Инструкция от Хосепа Бартомеу

Впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю, что мы хуже «Реала».

Если бы эту фразу сказал любой другой игрок, тренер или болельщик «Барселоны», её спокойно можно было бы пропустить мимо ушей. Но когда так говорит человек, который открыто высказывает свою ненависть к «Реалу» на протяжении всей сознательной жизни и которого ненавидят в католическом Мадриде так же, как живое воплощение сатаны, время бить тревогу.



Во втором матче Суперкубка Херард Пике был заменён уже на 50-й минуте и до финального свистка, приложив руку ко лбу, наблюдал, как главный соперник его родного клуба уничтожает всё то, что он любит всем сердцем. «Реал» за два матча наколотил пять мячей в ворота «Барселоны» и заслуженно взял свой трофей. Впервые за долгое время ни у кого не возникло ни единого вопроса о справедливости результата. И это страшно.

«Реалу» нельзя терять сильную «Барселону», так же, как и каталонцы ничего не выиграют (не в прямом смысле), если «Королевский клуб» превратится в руины. Главная тема во всей Испании за последний месяц – странный и порой откровенно безумный менеджмент одного из лучших клубов страны. Клуба, который рушится на глазах.

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Проворачивать сделки ради собственной выгоды

То, что вы ночью могли видеть на экранах своих телевизоров, – лишь следствие, а не причина проблем «Барселоны». Причины не на поле и даже не на скамейке запасных, они где-то там, в помещениях «Камп Ноу», где уже третий год ведёт дела один из самых некомпетентных президентов футбольного мира.



В то время как Флорентино Перес избавился от клише сумасброда и маньяка, покупающего всех без разбора, «Барселона» со своими безумными трансферами превратилась в посмешище. Возьмите хоть последнюю сделку по Паулиньо, о котором в последнее время не высказался только ленивый. Вы действительно верите, что человек, который полтора года болтался в Китае (пусть при этом неплохо выступал за сборную Бразилии) в 29 лет придёт в топ-клуб и станет главным героем в центре поля? Человек, который половину карьеры скитался по бразильским, польским и литовским клубам? Единственной серьёзной командой в карьере которого значится «Тоттенхэм» (болельщики «шпор» признали этот трансфер худшим в истории)?

В то время как Флорентино Перес избавился от клише сумасброда и маньяка, покупающего всех без разбора, «Барселона» со своими безумными трансферами превратилась в посмешище.

А теперь немного информации для любителей теорий заговоров. Хосеп Бартомеу является генеральным директором транспортной компанией ADELTE Group, которая имеет общие интересы в Китае с корпорацией Evergrande Group, которая в свою очередь владеет… «Гаунчжоу Эвергранд». Той самой командой, которая разбогатела на 40 млн после трансфера Паулиньо. Как говорит один телегерой: совпадение? Не думаю.



Конечно, в «Барселоне» всё это назвали ложью и грозятся подать в суд на испанские издания, опубликовавшие эти сведения. Но слишком много вещей намекает на то, что дело тут нечисто. В тендере на работу с Evergrande участвовала и компания Флорентино Переса. Однако теперь остаётся только прочитать новость, что в проекте будет участвовать группа Бартомеу.



Наверняка когда-нибудь мы узнаем, почему «Барселона» так здорово контактирует с «Валенсией», которой отвалила более 100 млн евро за полумёртвых Матьё, Гомеша и Алькасера. Ну невозможно так неэффективно тратить средства!

Проваливать трансферные кампании

Хотя, может, и возможно. За три года «Барса» потратила более 340 млн евро, но из 15 игроков, которые пришли за это время в команду, лишь четверо регулярно выходят в стартовом составе. Попробуйте посчитать: скольких игроков сине-гранатовые за последние три сезона взяли под основу? Луиса Суареса и Ивана Ракитича. Всё. Остальные брались или «на вырост», или как игроки подмены, которым нужно было доказывать своё право постоянно появляться в стартовом составе. Можно ли за счёт подобных трансферов поднять общий уровень команды? Едва ли.

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Мой коллега Кирилл Хаит уже написал, что за последние годы «Барселона» и «Реал» поменялись местами. Пока сине-гранатовые закупались откровенным неликвидом, мадридисты выписывали Асенсио за 8 млн евро, Касемиро – за 7, Модрича, Иско и Крооса – по 30 за каждого. То, чем гордились болельщики «Барселоны» — идентичностью и прагматичностью в расходовании средств, — больше не существует.

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Раздуть зарплатный фонд

В том, что «Барса» тратит на трансферы не меньше «Реала», мы уже убедились. А теперь выдохните и приготовьтесь удивляться. Впереди – сравнение зарплат главных испанских антагонистов.



Паулиньо будет получать примерно 100 тыс. евро в неделю, примерно столько же, сколько Андре Гомеш и Арда Туран (90 и 95 тыс. евро). Столько же получает и лучший левый защитник мира на данный момент Марсело. Люка Динь, занимающий ту же позицию, имеет 70 тысяч. Ковачичу и Иско переводят на карту по 65 тыс., Касемиро – 45, герой «класико» Асенсио и вовсе довольствуется 10. В это время вечно лечащийся Томас Вермален получает те же 65. Ещё 80 – который сезон топчущийся на одном месте Иван Ракитич. В то время как Дани Карвахаль и Лукас Васкес зарабатывают 40 и 35 тысяч евро, тот самый легендарный бразилец Дуглас (помните такого? нет? неудивительно) еженедельно получает на счёт примерно ту же сумму.



У вас есть слова, чтобы это всё объяснить? У меня – нет.

За три года «Барса» потратила более 340 млн евро, но из 15 игроков, которые пришли за это время в команду, лишь четверо регулярно выходят в стартовом составе.

Смешить весь мир суммами отступных за своих игроков

«Барселона» уже попалась на этом, упустив лучшего игрока мира до 30 лет за 222 млн евро. Пока спортивный директор сине-гранатовых Роберто Фернандес уверял, что никто не сможет заплатить эту сумму и уложиться в финансовый фэйр-плей, «ПСЖ» спокойно оформлял документы и готовил презентацию Неймара у Эйфелевой башни.



В то время как сумма отступных за Турана составляет 100 млн евро, Гомеша – 110, а Вермалена – 80, за 60 млн евро у «Барсы» можно спокойно выкупить единственный неплохой трансфер последних лет – Самюэля Юмтити. А за 40 – Серхи Роберто. Того самого, который пахал как проклятый в последнем матче на «Бернабеу» и который год доказывает, что ради родного клуба готов закрыть любую позицию на поле.



Кстати, именно любовь к «Барселоне» удерживает Роберто в Каталонии до сих пор. «Челси» уже давно уведомил каталонцев, что готов заплатить те самые 40 млн за Серхи. Просто фарс.

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Не ценить воспитанников

Вообще то, как «Барселона» убивает свою школу, – тема для отдельного текста. В руководстве «Ла Масии» тоже полно проблем, из-за которых мы уже давно не видим подходящих к основе талантливых игроков. Судорожное возвращение Деулофеу и Дениса Суареса – лишь попытка прикрыть проблемы того, что «Барса» теряет свои корни. Показательна продажа Алехандро Гримальдо в «Бенфику» за 1 млн евро. Теперь он – один из лучших левых защитников португальской Примейры, а «Барселона» тем же летом за 16 млн выписала из «Ромы» Люку Диня. Преспокойно осевшего на скамейке.

Подобрать не подходящего тренера

В тренерском вопросе после ухода Луиса Энрике Бартомеу пошёл по самому лёгкому пути. Действительно, зачем договариваться с сильными тренерами, платить за них отступные, когда можно просто взять ноунейма из команды, занявшей в прошлом сезоне седьмое место в таблице?



Конечно, возможно, Вальверде и правда недооценённый тренер, которому пора сделать шаг вперёд, и с большой командой у него всё получится. Но как можно было взять в «Барселону» специалиста, «Атлетик» которого строил игру на контратаках и сознательно отдавал мяч сопернику? В «Барселону», где владение мячом – фирменный штрих, который отличает эту команду ещё с 80-х годов? Какое будущее может ждать такого тренера на «Камп Ноу», думаю, мы увидим совсем скоро. Ещё несколько подобных игр с сильными командами, и Вальверде наверняка выдвинут вотум недоверия.

Обвинять всех вокруг

А вот Бартомеу болельщики гонят из «Барселоны» уже здесь и сейчас. Хэштег «BartomeuDimiteYa» (Бартомеу в отставку) – один из самых популярных в «Твиттере» за последние дни. Вместо того чтобы начать бороться с проблемами, в офисе «Барсы» плюются на всех вокруг со знакомым многим посылом «вы все врёте».

Как «Барселоне» стать сильнее без Неймара Кирилл Хаит верит, что это возможно. И перечисляет пять шагов, которые для этого необходимы.

«Мы проанализировали и увидели, что подавляющее большинство записей со скандальным хэштегом были сделаны из-за пределов не только Каталонии и Испании, но даже и Европы. Они появились в Сети все вместе рано утром по нашему времени. Это клевета на президента и кампания, направленная против него», — рассказывает пресс-секретарь клуба Хосеп Вивес.



В последнем Вивес прав. Против Бартомеу действительно развернули полномасштабную кампанию. Только не вымышленные враги, а собственные болельщики. Те самые, которые живут не только в Испании, а поддерживают один из самых популярных клубов мира в разных точках земного шара.

Часть каталонских «сосьос» уже инициировала сбор подписей для перевыборов президента.

Часть каталонских «сосьос» уже инициировала сбор подписей для перевыборов президента. И они всё делают правильно. Находящейся в коме «Барселоне» нужно срочно избавляться от опухоли в мозге, чтобы сердце клуба в один ужасный момент не перестало биться.