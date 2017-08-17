Журналист, баскетболист, тренер сборной Бельгии. Анри — 40 лет

Сегодня легендарному нападающему «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри исполняется 40 лет. Закончив карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз» три года назад, француз недолго оставался без работы. Уже в декабре 2014 года стало известно, что Sky Sports предложил ему контракт на шесть лет с зарплатой в £ 4 млн в год (это примерно в 13 раз больше, чем получал Валерий Карпин на «Матч ТВ», если верить слухам российской прессы). Бывший форвард стал самым высокооплачиваемым экспертом в истории спортивных СМИ. Например, BBC платит Гари Линекеру £ 1,5 млн, а BT Sport Майклу Оуэну — £ 1 млн. Вот как проходила презентация Анри на телеканале.

Такая зарплата Тьерри Анри, возможно, оправдана — британские болельщики называют француза самым сильным экспертом на своём телевидении. Кроме того, экс-«канонир» стал интервьюером — в его списке Хосеп Гвардиола, Златан Ибрагимович, Поль Погба и Серхио Агуэро.

Работая на Sky Sports, Анри параллельно поступил на тренерские курсы и получил лицензию B. Французу сразу же поступило предложение от родного «Арсенала», и он согласился возглавить одну из юношеских команд лондонской академии. Впрочем, в конце сезона-2015/16 Арсен Венгер поставил своему бывшему игроку и коллеге ультиматум — либо телевидение, либо «Арсенал». Как видите, Анри не стал отказываться от 30-милионного контракта на ТВ и вряд ли особо жалеет об этом.

Новый работодатель экс-нападающего сборной Франции, испанец Роберто Мартинес, оказался менее требователен. Чтобы работать в штабе бельгийской национальной команды, Анри не пришлось увольняться со Sky Sports. Второй ассистент после Грэма Джонса, в марте этого года француз приезжал вместе со сборной Бельгии в Сочи на товарищеский матч.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В сборной Бельгии, по информации местных журналистов, Анри получает около € 50 тыс. в год. Эти деньги француз жертвует на благотворительность — на исследования методов лечения СПИДа и в фонды по борьбе с муковисцидозом. Кроме того, Анри давно запустил кампанию по борьбе с расизмом в футболе. За эту деятельность журнал Time несколько лет назад включил футболиста в список 100 самых влиятельных людей мира.

Есть у Анри и другая страсть — баскетбол. Француз начал болеть за американскую команду «Сан-Антонио Спёрс» ещё в начале нулевых, а за несколько лет жизни в крупнейшем городе США не прикипел ни к «Бруклин Нетс», ни к «Нью-Йорк Никс». Тем более он уже давно дружит с защитником «Спёрс» Тони Паркером.

В июне футболист посетил финал НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» вместе с бывшим партнёром Андреа Пирло. А недавно появилось видео, как Анри на акции НБА в Йоханнесбурге забивает баскетбольный мяч в кольцо… ногой.

Менее чем через год 40-летний Анри снова приедет в Россию. Здесь он сможет исполнять сразу две роли — и освещать чемпионат мира на британском телевидении, и помогать Мартинесу на тренировках сборной Бельгии. А ещё может и сыграть в баскетбол.

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