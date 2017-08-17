За кем теперь охотится «Зенит». И это не аргентинец!

По данным популярного портала Transfermarkt, «Зенит» этим летом потратил на трансферы 68 млн евро. В целом же вложения были куда более серьёзными. Не забываем о подписных бонусах, которые получили не только купленные футболисты, но и перешедшие по свободному трансферу Полоз, Ерохин, Нобоа. Наверняка и агентские были солидными. Но селекцию петербуржцы ещё не завершили. Роберто Манчини нужен свежий строительный материал, в особенности после того как его строящийся ковчег затонул у берегов Нидерландов. Впрочем, и до визита «Утрехта» все были в курсе, что сине-бело-голубые ищут атакующего флангового игрока. Долгое время считалось, что уже одной ногой в городе на Неве Эмильяно Ригони, затем писали про шведа Сэма Ларссона. А теперь появилась новая цель — Маттео Политано из итальянского «Сассуоло».

Воспитанник «Зенита» из Швеции. Почему Манчини нужен Ларссон, а не Ригони В поисках нового флангового игрока атаки Роберто Манчини стоило бы переключиться на Нидерланды, где сверкает воспитанник «Зенита».

В среду, 16-го августа, об интересе «Зенита» к полузащитнику чёрно-зелёных сообщил известный итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего футболиста 15 млн евро в качестве компенсации, однако итальянцы не готовы расставаться с игроком. Если «Зенит» так заинтересован в игроке, то, вероятно, предложение придётся улучшить.

Список претендентов

«Зенит» — далеко не первый клуб, который этим летом пытался заполучить талантливого полузащитника. Появлялась информация, что Эусебио ди Франческо, экс-наставник «Сассуоло, заберёт его с собой в «Рому». Все верили, что так и будет, ведь Политано — римлянин, воспитанник «волков». Но не случилось. «Алленаторе» забрал из бывшей команды другого уроженца столицы, более молодого Лоренцо Пеллегрини. Да и в центральном «Рома» испытывала большую нужду после отъезда Паредеса в Россию.

Далее на горизонте замаячила «Фиорентина», которая старается хоть как-то угнаться за лидерами Серии А и не жалеет денег. Но в случае с Политано флорентийцы не стали разбрасываться деньгами. На тот момент они уже заполучили Джованни Симеоне за 15 млн евро и Марко Бенасси за 10 млн. Поэтому «фиалки» предпочли купить у «Ниццы» Валентина Эйссерика, который по функционалу похож на Политано.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего Политано 15 млн евро в качестве компенсации

Чуть позднее спохватились испанские «Севилья» и «Валенсия», но и они нарвались на жёсткую позицию руководства «Сассуоло». «Летучие мыши» начали торги с 10 млн евро, добрались до 15, но и этого оказалось мало. Очень уж не хочется чёрно-зелёным прощаться с одним из лидеров. Цепляются они всеми силами и за Политано, и за Берарди, и за Ачерби в надежде вернуться в еврокубки.

Но если «Зенит» всё-таки решит раскошелиться на 20 млн евро, то «Сассуоло» не устоит. Этот клуб умеет вести бизнес, и от таких щедрых предложений не отказываются. Применению такой сумме владелец клуба Джорджо Скуинци найдёт.

Как играет Маттео Политано?

Надо сказать, что Политано может играть на любой позиции в тройке, которая располагается под нападающим. Он левша, и ему очень удобно смещаться с правого фланга в центр, наносить удары, делать подачи, разрезающие передачи. Технически он оснащён прекрасно, голова светлая, как принято говорить. Но по части скорости его не назовёшь уникумом. Атаки он разгоняет за счёт передач, а не при помощи собственных ног. Обыграть опекуна для Политано тоже не проблема. Но в отличие от одноклубника Доменико Берарди, он не стремится тянуть одеяло на себя, нанизывать соперников при помощи финтов. Чаще Политано пытается быстро расставаться с мячом, делая передачи на ход нападающему либо в свободную зону на фланге.

При помощи этого видеофрагмента можно ощутить, насколько глубоко Политано понимает футбол. В голе «Сассуоло» он очень красиво пропустил мяч на партнёра. С видением поля у него точно нет проблем.

Когда Берарди в прошлом сезоне вернулся после травмы и занял позицию на правом фланге, Ди Франческо стал ещё чаще использовать Политано в центре. На мой взгляд, ему там даже комфортнее. Не нужно совершать резких рывков, больше возможностей для выполнения обостряющих передач, да и для ударов тоже. Бьёт Маттео с левой очень хлёстко. Да и одноногим футболистом его не назвать. В прошлом сезоне с игры он забил правой столько же, сколько и левой.

Политано частенько исполняет стандарты, особенно угловые и пенальти. Конкуренцию Паредесу он способен навязать.

Чем запомнился в прошлом сезоне?

Школа «Ромы» ежегодно выпускает огромное количество талантов, не все попадают даже на следующую ступень подготовки. Политано удалось проскочить в «молодёжку», но в главной команде «волков» ему шанса не дали, хотя вроде бы ценили. Поначалу Маттео был продан в «Пескару». Два сезона он провёл в стае «дельфинов», был ключевой фигурой. «Рома» про него не забыла и вернула. Но после того как летом 2015-го он проиграл конкуренцию за место на поле, он был тут же продан в «Сассуоло».

Первый сезон Политано старательно тёр лавку. А вот в прошлом ему представился шанс. «Сассуоло» продал Николу Сансоне, Берарди достаточно быстро выбыл на продолжительный срок. Ди Франческо нашёл место на поле для Политано, и тот мигом стал движущей силой всей команды. Он забивал, отдавал, причём не только в Серии А, но и в Лиге Европы. Всего за прошлый сезон у него набралось 16 (8+8) баллов по системе «гол плюс пас». Приличный показатель, учитывая, что «Сассуоло» впервые в истории играл на два фронта, к тому же постоянно терял игроков из-за травм.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего Политано 15 млн евро в качестве компенсации

Собственно, прошедший футбольный год и взвинтил трансферную стоимость Маттео Политано. По данным Transfermarkt, она составляет лишь 7,5 млн евро. Но это условность. Трансфер Неймара это отлично подтверждает.

Сам Политано летом не ставил никаких ультиматумов клубу, его всё устраивает. Это видно по его времяпрепровождению с девушкой. Но и от трансфера в Россию вряд ли он будет отказываться, ведь в таком случае его зарплата будет увеличена в 3-4 раза. «Зениту» же нужно понимать, что Политано — не классический крайний полузащитник. По манере игры он больше напоминает Жулиано, который Манчини не пригодился. Впрочем, у наставника сине-бело-голубых могут быть другие планы на Политано.