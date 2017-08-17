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«Краснодар» — «Црвена Звезда» — 3:2. Обзор матча
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

А у нас во дворе. «Краснодар» купился на балканский менталитет

Если вы любите фильмы Кустурицы, то добавьте, пожалуйста, этот матч в его фильмографию на «Кинопоиске».
17 августа 2017, четверг. 22:45 Футбол

Режиссёром трансляции этого матча должен был выступить Эмир Кустурица, а вместо интершума следовало поставить играть ансамбль Горана Бреговича Gogol Bordello и, чтобы уж уравновесить российско-сербское присутствие, The Hatters. В момент, когда у оператора куда-то поехала камера, создавая эффект обморока, показалось, что Кустурица всё же не смог упустить возможности прикоснуться к игре, но нет. Это всё же был футбол. Очень странный футбол.

Всё было, как в трёхчасовом эпике сербского киномастера. Опорники забыли, что такое держать свои зоны, и дружно отказались исполнять свои обязанности, открывая пространства для ударов издали. Вратари отбивали мячи перед собой. Поплывшие в атмосфере всеобщего веселья судьи не засчитали чистый гол, превращая происходящее в фарс. Худший из краснодарцев на поле, Сергей Петров, через зону которого заходили вообще все передачи игроков «Црвены Звезды», стал главным героем и автором победного мяча. Понимая, что в этот вечер требуются максимально сумасшедшие решения, он пальнул первым же касанием после подачи углового. Шла 66-я минута, но было отчётливо понятно, что это не последний гол на этом празднике безумия. Так оно и вышло.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
3 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 – Игнатьев – 20, 2:0 – Классон – 46, 2:1 – Срнич – 57, 3:1 – Петров – 66, 3:2 – Пешич – 71

Вратарь сербов, весь матч проведший так, будто вратарём никогда не был, прицеливался и вводил мяч из статичного положения в аут. Юрий Газинский отвечал переводом, который проходил в нескольких световых годах от ближайшего партнёра. Андреас Гранквист проигрывал рывок сопернику, имея фору в два метра. В итоге — 3:2. В благодарность игроки «Црвены Звезды» били друг друга мячом. По всем традициям балканских трагикомедий, нашёлся герой, который среди общего хаоса методично делал одно и то же: Михайло Ристич, ещё недавно выступавший за «Звезду», точно знал, как против этих парней играть, и без устали лупил с дистанции.

В какую-то секунду стало жутко не хватать застольной драки стенка на стенку, с падающими столами и бьющейся посудой. Поправившийся специально к балканской дискотеке Фёдор Смолов был близок к заполнению и этого пробела — его разговор с Вуядином Савичем быстро перешёл в разряд лобовых и привлёк массу зелёных и красно-белых свидетелей. Дискошар крутился, деревня продолжала танцевать на краю земли.

Всё это круто, но немного печально по одной причине.

Уровень «Црвены Звезды» — низкий. Иногда казалось, что вообще дворовый. Мяч от этих игроков отскакивает на три метра, прижать к земле они его не могут, из-за чего обратный пас вратарю идёт не низом, а странной радугой. Единственной возможностью затянуть «Краснодар» в более-менее равное противостояние у сербов было включить цыганские ритмы погромче и заставить «быков» плясать в их манере.

И «Краснодар» купился, принял правила сербского дворового менталитета и устроил кино по их канонам. Команда того уровня, к которому стремятся все «быки», не должна так легко давать не самому сильному сопернику быть ведущим в танце. Это говорит о том, что ментально «Краснодар» не слишком силён. То, что мы видели за два предыдущих дня — наши клубы дают соперникам без больших имён ставить на дискотеке ту музыку, которую они хотят, — подтвердилось и сегодня.

«Црвена Звезда», конечно, довольна этими 2:3. В жарочном шкафу «Мараканы» они легко могут заставить сыграть Горана Бреговича похоронный марш для «Краснодара».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Игорь Шалимов
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