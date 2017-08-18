«Быки» со Смоловым победили, но не убедили. Обзор дня

Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Црвена Звезда», 24 претендента на титул лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА и другое – в обзоре дня.

«Краснодар» дома выиграл у «Црвены Звезды», несмотря на два пропущенных гола

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Краснодар» дома обыграл со счётом 3:2 «Црвену Звезду».

Российская команда вышла вперёд на 20-й минуте, когда отличился Иван Игнатьев. В самом начале второго тайма хозяева забили второй мяч — на этот раз голом отметился Виктор Классон. На 57-й минуте сербская команда один мяч отыграла благодаря точному удару Славолюба Срнича. Через пару минут не был засчитан чистый гол «Краснодара» — мяч после удара Михайло Ристича угодил в перекладину, а от неё оказался за линией ворот, но судьи этого не увидели. На 66-й минуте Сергей Петров сделал счёт 3:1, но гостям несколько минут спустя удалось вновь сократить разрыв в счёте до минимального — окончательный результат установил Александар Пешич.

В сегодняшнем матче впервые в этом сезоне на поле вышел нападающий Фёдор Смолов, восстановившийся после травмы. Он появился на поле на 66-й минуте.

Ответная игра плей-офф квалификации Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» пройдёт в Белграде 24 августа.

Форвард «Милана» Ньянг пока не решил, хочет ли он переходить в «Спартак»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг пока не определился с тем, хочет ли он переходить в «Спартак». Об этом 22-летний футболист сказал журналисту итальянского издания Premium Sport Карло Пеллегатти во время прибытия игроков россонери на стадион «Сан-Сиро» на первый матч со «Шкендией» в плей-офф квалификации Лиги Европы, пишет Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга за € 18 млн. Зарплата французского форварда в России должна составить € 3 млн плюс бонусы, а контракт будет рассчитан на четыре года.

Объявлены имена 24 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА

Объявлены 24 претендента на награду лучшему футболисту 2017 года по версии Международной федерации футбола.

Список кандидатов, который был определён группой легенд ФИФА, выглядит следующим образом: Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович (свободный агент, предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Марсело («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона») и Артуро Видаль («Бавария»).

Обладатель награды определится путём голосования тренеров и капитанов национальных сборных, а также СМИ и болельщиков. Голосование закончится 7 сентября. Список из трёх номинантов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА станет известен в середине сентября. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.

ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. На почётную награду претендуют 12 специалистов.

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

Карло Анчелотти («Бавария»)

Антонио Конте («Челси»)

Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити)

Леонарду Жардим («Монако»)

Йоахим Лёв (сборная Германии)

Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)

Диего Симеоне («Атлетико»)

Тите (сборная Бразилии)

Зинедин Зидан («Реал»).

Голосование, участие в котором примут тренеры национальных сборных, капитаны, избранные СМИ и болельщики, откроется 21 августа и завершится 7 сентября. Окончательный список из трёх номинантов будет объявлен в середине сентября.

Награда будет вручена 23 октября.

Нападающий «Барселоны» Суарес пропустит месяц из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес угодил в лазарет и в течение месяца не сможет помочь своей команде. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Уругвайский футболист получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). К тому моменту каталонцы сделали все замены, так что Суарес доигрывал встречу с повреждением.

Таким образом, 30-летний нападающий не поможет «Барселоне» минимум в четырёх матчах Ла Лиги против «Бетиса» (20 августа), «Алавеса» (26 августа), «Эспаньола» (9 сентября) и «Хетафе» (17 сентября). Не сыграет Луис Суарес и за сборную Уругвая в отборе на ЧМ-2018 с Аргентиной (1 сентября) и Парагваем (6 сентября).



Также в лазарете оказался Херард Пике, который может пропустить стартовый матч Ла Лиги сезона-2017/18.

Кецбая покинул «Оренбург», новым главным тренером назначен Федотов

Грузинский специалист Темури Кецбая покинул пост главного тренера «Оренбурга». Об этом говорится на сайте оренбуржского клуба. Отныне руководить командой будет Владимир Федотов, который с июня 2015 года по май 2017-го уже входил в тренерский штаб «Оренбурга».

«По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаелом Мичаелом. Футбольный клуб «Оренбург» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Ильшат Айткулов и Платон Захарчук остаются выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей.

После восьми туров «Оренбург» занимает в ФНЛ 13-е место.