Как я снимал кино о футболе с бразильцами

Бразильская корпорация Globo снимает серию документальных фильмов «Искусство бразильского футбола». Съёмочная бригада ездит по странам и рассказывает о влиянии игры на культуру других стран. Финальный пятый эпизод планировалось снимать в Китае, но в итоге выбрали Россию.



Съёмки проходили 10 дней – с 29 июля по 7 августа. В состав съёмочной бригады входили четыре человека: руководитель бригады Густаво, директор по производству Луис, оператор Мариньо и продюсер Каролин.

В последний момент пригласили обозревателя «Чемпионата» — на сайте я на это время как раз взял отпуск. По сути, я был переводчиком и помогал с продюсированием съёмок. Кстати, несмотря на финансовый кризис в Бразилии, платят прилично. Плюс проживание/питание/транспорт – за счёт компании.

Удивительно, что всё это случилось именно со мной. Ведь меня посоветовал бразильский коллега, с которым мы едва знакомы: «В Москве есть спортивный журналист, который говорит по-португальски – он поможет». Так началось приключение, после которого на меня даже начали подписываться футболисты в «Инстаграме».

День 1

29 июля. Каролин вышла из московского отеля «Петр 1» со словами: «Это же Рио-де-Жанейро – невероятно. И зачем я брала с собой тёплую одежду?». Она явно не ожидала, что в Москве будет так тепло. У бразильцев Россия ассоциируется в первую очередь с морозами. Я каждый раз объясняю: на ЧМ-2018 в России будет теплее, чем на ЧМ-2014 в Бразилии. У них во время мундиаля была зима, и местами температура опускалась аж до "+12" – холодрыга в их понимании.

Первый день мы потратили на организационные моменты вроде обмена валюты, покупки sim-карт и прочего. Ну и на футбол, конечно, сходили – ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Коллеги с интересом следили за перекличкой противоположных секторов. Говорят, в Бразилии такого особо и не встретишь. Было желание отснять два мотива по Вагнеру Лаву. Во-первых, найти граффити с нападающим на стадионе (не нашли) и съездить в ресторан «Бразильеро» на Арбате и расспросить про коктейль «Вагнер Лав» (заведение закрылось). Так что первый день у нас получился не сильно плодотворным. (Кстати, граффити мы всё-таки на следующей неделе нашли.)

«Деды» и «духи». Как ЦСКА выиграл первое «армейское» дерби в РФПЛ Старожил чемпионата не стал делать поблажек новичку и без вопросов выиграл первое «армейское» дерби Москвы и Хабаровска в РФПЛ.

День 2

В первой половине дня мы поснимали Красную площадь. А вечером отправились на «Локомотив» – «Анжи». Случайно встретили брата Георгия Тигиева, который рассказал: «Меня на улице периодически путают с бразильцами Марсело и Давидом Луисом».

В Черкизово расспрашивали про Гилерме фанатов, журналистов и сотрудников «Локомотива». Кто-то даже выразил уверенность, что именно Гиля будет в основе сборной России на ЧМ-2018. В этот же день нам удалось поговорить ещё с одним натурализованным бразильцем – Жоаозиньо.

День 3

После побед договариваться об интервью в 100 раз проще. «Локо» выдал шикарный старт, и на следующий день после «Анжи» мы утром уже были на базе клуба и общались с бразильско-российским вратарём. Забавно, что во время интервью один из членов нашей бригады сидел на мусорке. Прости, Густаво, но я предупреждал, что напишу об этом в статье.

Фото: «Чемпионат»

Было приятно видеть, что даже когда бразильцы спросили Гилю: «За кого будешь болеть на ЧМ-2018?» — он сразу ответил соотечественникам: «За Россию. И неважно, буду я на поле или нет. Даже если в финале Россия встретится с Бразилией».



Затем мы рванули в редакцию «Чемпионата», чтобы взять интервью у моей коллеги Полины Куимовой, которая великолепно говорит по-английски. Среди прочего она рассказала, как Давид Луис целовал её в Корее. Бразильцы были рады получить от Полины классную детальку.

Некоторые российские футболисты празднуют гол, поднимая два указательных пальца к небу – эта типичная фишка бразильских футболистов. Мелочь, но именно на таких вещах основано влияние бразильской культуры футбола. Любопытно, что в предыдущий день так поднял пальцы хавбек «Локо» Игнатьев, отдав голевую передачу на Фернандеша.



Вечером рванули на «Открытие Арену». Третий матч за три дня: «Спартак» – «Краснодар». Чтобы поймать Фернандо после игры, наша бригада разделилась. Мы одновременно ждали полузащитника и в смешанной зоне, и на выходе со стадиона. В результате поймали футболиста на улице и успели задать ему пару вопросов, пока на него не налетели болельщики с просьбами о фото.

День 4

В первой половине дня поснимали виды Москвы: Воробьёвы горы и Храм Христа Спасителя. Затем была открытая для СМИ тренировка ЦСКА за день до игры с АЕК. Там бразильцы познакомились с агентом Витиньо, который помог и с билетами на игру, и с организацией интервью.

Вечером ещё успели заглянуть на уличный турнир Nike K11. Бразильцы почему-то захотели снять и эту игру. Организаторы пустили нас к бровке. Единственная просьба была не входить в зону скамеек, очерченную белыми пунктирными линиями. Я дважды это объяснил бразильцам, после чего они сразу побежали мимо Непомнящего и Гордеева. Вот словно я ничего и не объяснял. На меня глянули ребята из Nike, а я, как идиот, лишь разводил руками. Но всё закончилось славно: мы взяли интервью у обоих тренеров. Один из которых застал времена Пеле, а другой работал в «Анжи» с Роберто Карлосом.

Фото: «Чемпионат»

День 5

– Гриша, нам нужен эксперт по бразильскому футболу. Человек из России, который реально следит за нашей лигой, – озадачил меня Густаво.



– Кажется, я знаю, кто вам нужен.



На пятый день мы отправились снимать территорию «Лужников» и там же взяли интервью у моей коллеги из «Советского спорта» Юлии Яковлевой. Она отлично говорит по-португальски и действительно следит за чемпионатом Бразилии. Даже переживает за «Коринтианс» и персонально за Тите. Интервью получилось содержательным, проблема была одна – дети!



Документальный фильм – это не сюжет новостей. Для нас было важно выстраивать каждый кадр. И, само собой, нам мешал каждый посторонний звук. И вы догадываетесь, насколько бесполезны были мои просьбы к детям не шуметь.



– Ребят, простите, но мы тут кино снимаем, не могли бы вы потише.



– Ааааа! Кино-кино!!! – сказал маленькая девочка и начала делать «колесо».

Фото: «Чемпионат»

Вечером отправились на «ВЭБ Арену» на ЦСКА – АЕК. Нашли не только граффити с Вагнером, но и Катерину Кирильчеву. Сначала Мариньо увидел ведущую «ЦСКА-ТВ» по телевизору в магазине «армейцев» и сразу сказал «Вау!».

А после игры мы встретили Катю и взяли у неё небольшое интервью для фильма. Кстати, по словам Мариньо, в Бразилии не принято, чтобы у девушек был такой вырез. Это бывает на некоторых шоу, но не на футбольных передачах. «У нас весьма актуальна тема притеснения девушек, мол, их заставляют проявлять сексуальность на телевидении», – добавила Каролин.

День 6

День начался с моего косяка. Мне сказали, что нужно поснимать оживлённый московский базар. Бразильцы сами выбрали место – Измайловский рынок. Идеальная локация для съёмок, поскольку там расположен местный кремль со старинными домами. Проблема была в том, что я лишь по пути к месту догадался проверить, работает ли рынок в четверг. Выяснилось, что он закрыт. Попробовали поснимать на Преображенском рынке, но без предварительного согласования это было невозможно.



Во второй половине дня мы поехали в Подмосковье в гости к Вандерсону. Всё было в суматохе: на ходу обедали, в машине обсуждали съёмки. Наш таксист немного волновался в дороге, оборачивался на нас и в какой-то момент спросил меня: «Они не подерутся? Из-за чего ругаются?». Мне стоило сначала объяснить, а потом смеяться, но получилось наоборот. Я сначала посмеялся, а потом сказал таксисту: «Бразильцы более эмоциональны, они всегда так разговаривают, и сейчас у них нет вообще никаких противоречий».



Вообще, у латиноамериканцев хватает своих отличительных черт. Вы бы видели их удивление, когда в кафе приносят свежевыжатый апельсиновый сок безо льда. Для жаркого Рио этот нонсенс. Апельсиновый фреш и безо льда! Разве такое бывает?

Фото: «Чемпионат»

Вандерсон встретил нас у дороги, чтобы наше такси не проехало мимо. Дом форварда находится словно в глухом лесу, хотя до базы «Динамо» ехать всего пять минут. Вандерсон провёл нам экскурсию по коттеджу, а также познакомил с женой и детьми, которые плескались в надувном бассейне. Наше интервью продлилось около часа. Среди прочего бразилец рассказал, как в 2012 году ехал в РФПЛ лишь на три месяца, но до сих пор не может выбраться.

Вандерсон: люди говорят по-русски и думают, что я их не понимаю Новичок московского «Динамо» Вандерсон – о голодном детстве, переезде в Москву и коллекции кепок.

День 7

На пятницу у нас были запланированы две съёмки. Не так уж и много. Проблема в том, что в разных городах. Мы разделились: Каролин и Луис отправились на базу ЦСКА для интервью с Витиньо, а Густаво, Мариньо и я поехали в Питер для съёмок стадиона «Крестовский». После множества согласований нас даже пустили в раздевалку «Зенита».

Фото: «Чемпионат»

Планировалось, что со стадиона мы поедем на базу сине-бело-голубых для общения с Жулиано. Но этого не случилось. У полузащитника была встреча с руководством клуба, на которой он попросил отпустить его в другую команду. Причины такого решения Жулиано сформулировал максимально конкретно.

Жулиано: я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты

Наше интервью перенесли на следующий день, так что свободное время мы использовали для съёмок города. Питер – шикарное место для записи документального фильма. Ну и только здесь я мог два дня подряд прятаться от дождя на автобусных остановках с футбольными функционерами. Маленькая крыша, вокруг дождь – ситуация, которая сама подталкивает к неформальному общению. Словно эпизод из фильма «Питер FM». Не хватало только «Сплина» в качестве звукового фона.

День 8

Мы приехали на утреннюю тренировку «Зенита» за Жулиано, но не смогли договориться о проходе на базу. Зато на выезде с территории мы сняли Кокорина, который вышел раздавать автографы фанатам. Узнав, что наша съёмочная бригада из Бразилии, Александр молниеносно отреагировал двумя словами: «Неймар – «ПСЖ». Возможно, эта глубокая мысль войдёт в фильм.

Где будет играть Неймар. Гид по чемпионату Франции Сегодня стартует чемпионат Франции, и есть достаточно поводов следить за Лигой 1 – больше, чем один только Неймар.

Мы подсели в машину к Жулиано и поехали в один из ресторанов недалеко от нового стадиона «Зенита». Порадовало, насколько непринуждённо бразилец заказывал еду на русском языке. Хотя это не так удивительно, учитывая его 3,5 года на Украине. После интервью много общались не под запись. Увы, говорить об этом не имею право, но скажу своё общее ощущение. Поразительно, что лучшему футболисту команды в прошлом сезоне (столько и забивал, и отдавал!) не нашлось места в обновлённом «Зените».

Хотя нет. Есть вещь, которая поразила даже больше. Меня чуть не сбил Иванович на входе в туалет.

День 9

«Зенит» – «Спартак» – последний матч, который мы посетили. За несколько часов до игры мы опрашивали болельщиков про ЧМ-2018, «Зенит» и бразильских футболистов. О Жулиано все отзывались позитивно. Два парня в шарфах словно забыли, что с ними девушка, и начали активно нахваливать Жулиано: «Поверьте, он и футболист классный, и человек хороший!!!» – «Так, стоп! – вмешалась девушка. – На самом деле мы понятия не имеем, что за человек Жулиано. Может быть он человек-г**но. Мы вообще без понятия». – «Не слушайте её. Жулиано – топ!»

Возможно, мне стоило чуть смягчить перевод, но для наглядности оставил как есть. Во время матча случился куда более неприятный эпизод. На 90-й минуте фанаты «Зенита» ухали Фернандо.



– У вас такое часто? – спросила меня Каролин.



– Не то чтобы часто, но бывает.

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском» В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

День 10

Последний съёмочный день. Все уже изрядно измотаны. Больше всего надоедало оформление всех-всех-всех интервью в текстовом виде на португальском языке.



Мы отправились на тренировку «Тосно», чтобы пообщаться с полузащитником Андерсоном Карвальо. Человек, у которого весьма необычная судьба. В «Тосно» мы встретили ещё одного бразильца – физиотерапевта Мишеля Хуффа. Это первый физиотерапевт в истории клуба. Как-то раз Андерсон и Хуфф совершенно случайно осознали, что играли друг против друга в Бразилии 10 лет назад. И вот спустя столько времени совпали в далёкой России.

Фото: «Чемпионат»

На тренировке «Тосно» я немного ошалел, когда увидел Быстрова. Я знал, что у него закончился контракт с «Краснодаром», но упустил момент, когда он присоединился к «Тосно». Я спросил об этом пресс-атташе клуба Владимира Басманова – человека внешне весьма похожего на Парфёнова. Кстати, у последнего мы тоже взяли интервью. Всё-таки главный тренер «Тосно» в своё время играл против Роналдо.

По Быстрову выяснилось, что ещё никто не в курсе. Информация не публиковалась нигде. Меня попросили пока не сообщать об этом, и пришлось пойти на встречу, хотя обычно за такие новости мы жёстко рубимся. В результате первыми опубликовал новость сайт клуба. А «Чемпионат» первым дал фото с дебютной тренировки Быстрова в «Тосно». Так я потихоньку начал перестраиваться на более привычную работу.

Первый день после съёмок

Я не любитель ми-ми-ми, но за 10 дней сблизился с коллегами, которые стали друзьями. Я ещё не сел в «Сапсан», а уже не хватало оператора Мариньо, который прихрюкивал при смехе. Или историй Луиса, который 40 лет занимается документальными фильмами и когда-то даже был арестован в Иране за обычную съёмку улицы.



Документальный фильм выйдет в сентябре на канале SporTV. Далеко не факт, что кино появится на российском ТВ. Обычно наши каналы не покупают такие фильмы. Что, безусловно, печально. Хоть кино и бразильское, там очень много про нас.