«Зенит» — лидер по голам, а «Краснодар» — по владению мячом

С начала очередного сезона российской Премьер-Лиги прошёл всего месяц, а уже сыграна пятая часть всех матчей. А значит, пришла пора подвести первые предварительные итоги статистических показателей всех 16 клубов РФПЛ.

Голы

В 48 играх забито 112 мячей, а средняя результативность составила 2,33 гола за матч. Этот показатель выше, чем по итогам предыдущего сезона (2,13). Но надо иметь в виду, что сезон-2016/17 не может быть ориентиром из-за чрезвычайно низкой результативности. Для сравнения объективнее взять цифры предыдущих сезонов после перехода на систему «осень-весна»: 2015/16 – 2,45; 2014/15 – 2,43; 2013/14 – 2,55; 2012/13 – 2,61.

Больше остальных забили лидер чемпионата санкт-петербургский «Зенит» (15; 2,5) и московский ЦСКА (11; 1,83). Всего 1 (0,17) мяч в активе пермского «Амкара» и по 3 (0,5) – у «СКА-Хабаровск» и махачкалинского «Анжи».



Меньше остальных пропустили «Зенит» и «Ростов» – по 3 (0,5). На другом полюсе грозненский «Ахмат» и «Анжи» — по 10 (1,67).



Наибольшее количество мячей забито в играх ЦСКА (19; 3,17), «Зенита» и «Ахмата» — по 18 (3,0), а наименьшее – «Амкара» — 8 (1,33) и «СКА-Хабаровск» — 10 (1,37).



Самым результативным (6 голов) стал матч 4-го тура между бронзовым призёром предыдущего первенства «Зенитом» и действующем чемпионом страны московским «Спартаком» — 5:1.



Со счётом 0:0 завершились всего 2 встречи, и обе с участием «Уфы» — дома со «Спартаком» (2-й тур) и в гостях с «Амкаром» (5-й тур). В прошлом сезоне после шести туров их было 10.



В гонке бомбардиров лидирует Александр Кокорин из «Зенита» — 5 мячей. По 4 на счету Кирилла Панченко («Динамо») и Квинси Промеса («Спартак»).

Почему Щенников стал забивать? Вся тактика 6-го тура РФПЛ Сергей Титов объясняет, что случилось с Георгием Щенниковым, и находит проблему даже у громящего соперника «Зенита».

Пенальти

В 48 играх назначено 14 пенальти, 12 из которых реализованы (85,7%). По 2 раза это право получали «Ростов», ЦСКА, казанский «Рубин» и «Спартак» (все реализованы). Интересно, что спартаковцы за весь прошлый чемпионат пробивали 11-метровые удары столько же раз, да и то в конце сезона, а ростовчане за 30 игр ни разу.



По 2 раза пенальти били в ворота «Уфы» (забит один), «Динамо» и «Анжи».

Предупреждения

В 48 матчах чемпионата России показано 179 жёлтых карточек (в среднем 3,73).



Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Амкара» (17; 2,83), а наименьшее – «Краснодара» (7; 1,17). 17 (2,83) жёлтых карточек у соперников «Анжи» и всего 6 (1,0) – екатеринбургского «Урала».



Максимум «горчичников» зафиксирован в играх «Ахмата» и «Анжи» — по 29 (4,83), а минимум – «Краснодара» и «Урала» — по 15(2,5).



По 7 жёлтых карточек показано в играх 2-го тура «Анжи» — «Амкар» (2+5), 4-го тура «Анжи» — «Ростов» (3+4) и двух играх 5-го тура – «Рубин» — «Локомотив» (3+4) и «Ростов» — «Динамо» (4+3). В столице Татарстана было также удаление в составе хозяев.



Всего по одному предупреждению было в четырёх матчах: «Спартак» — «Краснодар» (0+1) в 3-м туре, «Арсенал» — «Тосно» (1+0) в 4-м туре, «Краснодар» — «Урал» (0+1) в 4-м туре и «Тосно» — ЦСКА (0+1) в 5-м туре.



По 3 «горчичника» увидели перед собой Максим Казанков (СКА-Хабаровск»), Владимир Гранат («Рубин»), Михаил Костюков («Амкар»), Уилкер Анхель («Ахмат») и Александр Головин (ЦСКА).

Удаления

С начала сезона зафиксировано всего 4 удаления (по две за вторую жёлтую карточку и прямые). Этот показатель намного ниже среднестатистических для 48 игр. К примеру, в прошлом сезоне после шести туров было 13 красных карточек.



Первые удаления случились только в 4-м туре: арбитр Михаил Вилков в конце матча «Зенит» — «Спартак» изгнал с поля Игоря Смольникова у хозяев и Луиса Адриано в составе гостей.

Фолы

Максимум фолов у тульского «Арсенала» — 112 (18,7), а минимум – «Спартака» (67; 11,2). По фолам соперников – соответственно «Анжи» (115; 19,2) и «Краснодар» (59; 9,8).



В матчах «Арсенала» зафиксировано наибольшее количество фолов – 200 (33,3), а наименьшее — «Краснодара» — 130 (21,7).



46 (28+18) фолов было в последнем на сегодня сыгранном матче 6-го тура «Арсенал» — «Урал». Всего 15 (8+7) фолов допустили соперники в матче 2-го тура «Краснодар» — «Тосно».

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – ЦСКА (110; 18,3), минимум – «Уфа» (45; 7,5).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (103; 17,2), минимум – «Ростов» (51; 8,5).



Всего в играх: максимум – «Краснодар» (200; 33,3), минимум – «Ростов» (125; 20,8).



41 (24+17) удар по воротам произвели соперники в матче 3-го тура «Спартак» — «Краснодар». В 1-м туре был сыгран матч с наименьшим количеством ударов по воротам – «Ахмат» — «Амкар» — 16 (13+3).

Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо Иногда даже что-то самое светлое в нашем футболе заслуживает критики.

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – ЦСКА (40; 6,7), минимум – «Амкар» (10; 1,7).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (34; 5,7), минимум – «Ростов» (14; 2,3).



Всего в играх: максимум – «Краснодар» (63; 10,5), минимум – «Амкар» (35; 5,8).



15 ударов в створ ворот было в матче 5-го тура «Ахмат» — «Краснодар» (7+8).



Всего 1 (0+1) удар в створ ворот был произведён в игре 5-го тура «Амкар» — «Уфа». Пермяки при этом не реализовали 11-метровый удар в ворота, защищаемые известным специалистом по отражению пенальти Александром Беленовым. Правда, его мастерства на этот раз не понадобилось, так как Дарко Бодул в створ ворот не попал.

Угловые удары

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (37; 6,2), минимум – «Анжи» (17; 2,8).



У собственных ворот: максимум – «Урал» (36; 6,0), минимум – ЦСКА (9; 1,5).



Всего в играх: максимум – «Урал» (68; 11,3), минимум – «Анжи» (42; 7,0).

16 (4+12) корнеров подано в игре 5-го тура «Урал» — «Зенит». В четырех матчах было всего по 3 угловых удара: «Тосно» — ЦСКА (0+3) из 5-го тура и в трех играх 6-го тура – «Уфа» — «Ростов» (3+0), «Зенит» — «Ахмат» (3+0) и «Краснодар» — «Амкар» (1+2).

Офсайды

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (17; 2,8), минимум – «Арсенал» (4; 0,7).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (24; 4,0), минимум – «Рубин» (2; 0,3).



Всего в играх: максимум – «СКА-Хабаровск» (31; 5,3), минимум – «Рубин» (12; 2,0).



9 (5+4) раз попадали футболисты в положение вне игры в матче 3-го тура «Амкар» — «Ростов» и ни разу – в игре 5-го тура «Рубин» — «Локомотив».

Владение мячом

Больше остальных, как и по итогам прошлого сезона, контролировали мяч футболисты «Краснодара» (62,2%) и «Зенита» (59,3%). Тогда их показатели равнялись соответственно 60,3% и 60,2%.



Меньше остальных владели мячом «СКА-Хабаровск» (40,8%) и «Тосно» (41,0%).



Наибольшая разница в контроле за мячом была в матче 2-го тура «Краснодар» — «Тосно» — 71/29.