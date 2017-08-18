175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Денис Глушаков
Текст: «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

«Спартаку» пора встряхнуться, «Локо» пойдёт вниз. Прогнозы на 7-й тур РФПЛ

С каким счётом завершатся московское дерби «Спартак» — «Локомотив» и южное противостояние «Ростов» — «Краснодар»? Слово нашим прогнозистам.
18 августа 2017, пятница. 16:30 Футбол

В 6-м туре нашего конкурса участники чуть было не показали худший результат сезона и пополнили новыми строчками обе таблицы индивидуальных результатов. А ещё в нашем турнире сменился лидер.

Андрей Пятницкий и Самвел Авакян показали в туре абсолютно одинаковый результат. И уважаемый эксперт, и главный редактор «Чемпионата» угадали разницу в игре «Арсенал» – «Урал» и исход встречи «Зенит» – «Ахмат», набрали по 4 очка и дали нам повод впервые в сезоне опубликовать таблицу худших результатов.

Худшие результаты

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)
Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)
Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

А вот наш читатель из Нижнего Новгорода Андрей Васильев лёгких путей не искал. «Зениту» он предсказал в матче с «Ахматом» ничью, а вот на игре «Арсенал» – «Урал» так же, как и все остальные, взял 3 балла. Плюс стопроцентно угадал две ничьи — в Хабаровске и Краснодаре. А ещё предсказал победу «Динамо» в Махачкале, правда, только исход. Сумма — 14 баллов, строчка в списке лучших результатов и общее лидерство команды читателей.

Лучшие результаты

Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)
Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)
Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)
Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

Положение после 6-го тура

Читатели — 70
Специалисты — 62
Журналисты — 49

Вечером Лига чемпионов, утром – трансферы. Усилится ли ЦСКА
Почему ЦСКА пассивен на рынке и ждать ли от него активизации в последние две недели трансферного окна.

Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 1:1
«СКА-Хабаровск» в состоянии сыграть вничью даже в гостях, потому что «Тосно» не настолько выше в классе.

«Урал» – ЦСКА — 1:1
Тарханов хорошо наладил игру команды, хорошее взаимодействие, мобильное. ЦСКА сейчас играет на два фронта — это не так просто. Резерва как такового у команды нет. Молодые игроки, потери в команде, недовосстановления – не всё налажено. «Армейцы» ещё не готовы одерживать победу на выезде. Ничья устроит обе команды.

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1
Равные по силам команды. Проблемы есть и там, и там, но интуитивно ставлю на победу «Спартака».

«Рубин» — «Анжи» — 3:1
«Рубин» выиграет у «Анжи» с крупным счётом. По подбору игроков и по игре, которую показывает команда, она намного сильнее.

«Амкар» — «Зенит» — 1:2
У «Зенита» есть резерв, и Манчини умело варьирует состав. Класс команды выше, чем у «Амкара». Но играть в гостях у пермяков не просто. Думаю, «Зенит» выиграет, и, возможно, выйдут игроки, которые мало играют, тот же Дзюба.

«Динамо» — «Уфа» — 2:2
Думаю, в этом матче будет ничья.

«Ахмат» — «Арсенал» — 3:1
«Ахмат» дома играет хорошо. Видно, что у команды поставлена игра. Футболисты друг к другу притёрлись. То, что команда в лидирующей группе, – это неспроста. Они очки отдавать не будут.

«Ростов» — «Краснодар» — 2:2
Результативная ничья. У обеих команд хорошая атакующая линия.

«Я не увольнял водителя автобуса». Откровения Карреры
Дмитрий Егоров наконец-то задал вопросы главному тренеру «Спартака», и он ответил на все.

Прогноз читателей

Олег Шутиков (Ростов-на-Дону):

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 2:1
Обе команды в последних турах начали выправлять не самое приятное турнирное положение, но «СКА-Хабаровск» свои очки брал только дома, а «Тосно» — только в гостях. Команде Дмитрия Парфёнова пора брать домашние очки.

«Урал» – ЦСКА — 1:1
У екатеринбуржцев, напомню, ноль поражений. 5 ничьих и 1 победа. Четыре матча «Урал» завершил со счётом 1:1. Поставлю на этот же счёт, ЦСКА обязательно пропустит, как пропускал в пяти турах чемпионата из шести, плюс после Лиги чемпионов у «армейцев» банально не хватит сил на победу.

«Спартак» – «Локомотив» — 2:1
Два клуба, страдающих от внутренних проблем. Но у красно-белых, мне кажется, они решаемы, а вот «Локомотив» пойдёт теперь вниз. Домашнее поражение от «Тосно» — первый звонок.

«Рубин» – «Анжи» — 2:0
Казанцы не проигрывают в последних четырёх турах и забивают абсолютно во всех играх РФПЛ, так что не вижу ни одной причины, по которой они не смогли бы победить дома «Анжи».

«Амкар» – «Зенит» — 0:0
«Амкар» в последнем туре набрал второе очко и забил первый гол, команда Гаджиева постепенно становится той, что была в прошлом году — организованной и боевитой. И ничью с «Зенитом» отстоит. Сумел же «Урал» это сделать на своём поле.

«Динамо» – «Уфа» — 1:1
«Уфа» очень непредсказуема. Кто ещё в РФПЛ может идти без поражений, а потом слить дома 1:4? Только «Уфа», которая в гостях играет даже круче, чем на своём поле. Вот и сейчас команда Семака отберёт очки у «Динамо», на чужом поле уфимцы пока не проигрывали.

«Ростов» – «Краснодар» — 1:2
Когда речь идёт о «Краснодаре», надо всегда исходить от обратного. Вот играют «быки» дома с «Уралом» и «Амкаром», ну должны же победить по идее, так? Нет, теряют очки. Сейчас всё за то, что «Ростов» победит, но мы-то исходим от обратного.

«Ахмат» – «Арсенал» — 2:0
«Ахмат» сначала три раза победил с нулём пропущенных, затем три раза проиграл с 10 пропущенными. Пора начинать новую серию.

Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо
Иногда даже что-то самое светлое в нашем футболе заслуживает критики.

Прогноз журналистов

Галина Козлова, корреспондент «Чемпионата»:

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 1:0
В дуэли новичков Премьер-Лиги ставлю на команду из Ленинградской области. Хабаровчанам пока тяжело даются долгие перелёты. Очередной выезд вряд ли будет исключением. К тому же в стане «Тосно» сейчас преобладают позитивные эмоции после победы над «Локомотивом» и вызова аж троих игроков в сборную, пусть и «резервную».

«Урал» – ЦСКА — 0:2
Несмотря на достаточно ровный старт в сезоне, думаю, «Урал» всё-таки потерпит первое поражение от ЦСКА. «Армейцы» недавно добились успеха в дерби со «Спартаком» и оказались весьма удачливы в лигочемпионском матче с «Янг Бойз». На волне позитивных эмоций вполне реально продлить серию побед.

«Спартак» – «Локомотив» — 2:0
«Спартаку» уже пора встряхнуться и добиться положительного результата в важнейших матчах чемпионата. Самое время сделать это как раз при своих болельщиках. На домашней арене красно-белые, кстати, пока только побеждают.

«Рубин» – «Анжи» — 1:0
Вероятно, Вадиму Скрипченко ещё потребуется какое-то время, чтобы настроить механизмы в махачкалинском «Анжи» под себя. Поэтому ставлю на минимальную победу «Рубина».

«Амкар» – «Зенит» — 0:2
Петербуржцы заметно разогнались на старте сезона и вполне могут рассчитывать на продолжение серии. С трудом верится, что после крупных побед над «Спартаком» и «Ахматом» подопечные Манчини затормозят где-нибудь в Перми.

«Динамо» – «Уфа» — 1:0
Импонирует самоотдача Кирилла Панченко, который пахал и в ФНЛ в прошлом сезоне, и в Премьер-Лиге не сбавляет ход. Мне кажется, и с этой встречи он без гола не уйдёт.

«Ростов» – «Краснодар» — 2:1
На южном дерби ожидается полный стадион, и команды просто не имеют права огорчить своих болельщиков скучной игрой. Ставлю на победу «Ростова» в этом противостоянии.

«Ахмат» – «Арсенал» — 2:1
В последнем матче с «Зенитом» грозненцы больше запомнились разговорами о судействе, нежели впечатляющей игрой. Посмотрим, что предложит команда Олега Кононова дома «Арсеналу». Номинально хозяева выглядят сильнее.

Почему Щенников стал забивать? Вся тактика 6-го тура РФПЛ
Сергей Титов объясняет, что случилось с Георгием Щенниковым, и находит проблему даже у громящего соперника «Зенита».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 70
Теги
Амкар Анжи Арсенал Тула Ахмат ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно ФК Урал ФК Уфа Прогноз на матчи РФПЛ
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
20:05 Селюк: Куаджа уйдёт из «Тамбова», а Гафар будет в команде минимум до зимы
19:58 Дель Пьеро: надеюсь, Дибала будет наслаждаться игрой под 10-м номером в «Юве»
19:42 Селюк: интерес «Рубина» к Ротенбергу естественен, также есть варианты в Австрии
19:26 «Тоттенхэм» объявил о трансфере Давинсона Санчеса из «Аякса»
19:16 Габриэл Паулиста перешёл из «Арсенала» в «Валенсию»
19:14 Эмери: Матюиди был сердцем «ПСЖ» в ключевые моменты сезона
19:11 Новозеландский защитник Рид продлил контракт с «Вест Хэмом» до 2023 года
19:07 Представитель «Телеспорта»: думаю, матчи Примеры появятся и в эфире
19:06 Жулиано: боролся до конца, чтобы осуществить переход из «Зенита» в «Фенербахче»
19:00 Клубный магазин «Барселоны» не получил ни одного заказа футболки Паулиньо
18:54 «Спартак» победил «Локомотив» в молодёжном первенстве России
18:48 «Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов
18:41 Эмери: отсутствие Мбаппе в заявке «Монако» на матч — это не проблема «ПСЖ»
18:30 Уткин: «Барселоне» будет очень трудно в матче с «Бетисом» из-за траура
18:30 Представитель Гасанова: Шамиль имел варианты из Турции, Норвегии, Кипра и Дании
18:23 «Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за £ 118 млн
18:15 Видеотрансляция матча «КАМАЗ» — «Нефтехимик» начнётся в 18:30
18:14 «Тосно» и «СКА-Хабаровск» объявили стартовые составы
18:11 Уткин: думаю, «Телеспорт» и «ВКонтакте» покажут большое количество игр Примеры
18:08 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» — не команда-мечта и не фаворит в борьбе за титул
18:07 Агент Вендела: представитель ЦСКА находится в Рио, переговоры могут затянуться
17:49 Бакайоко может дебютировать за «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»
17:36 Политано готов подписать с «Зенитом» контракт с зарплатой € 1,5 млн в год
17:19 Сборная России со счётом 3:2 победила Бразилию в матче Универсиады-2017
17:06 Новичок «Урала» Бумаль не поможет команде в ближайшем матче с ЦСКА
17:03 «Динамо» дозаявило Цаллагова на матчи чемпионата России
17:02 Конте посмеялся над словами Косты об отношении к нему в «Челси»
17:00 Гвардиола: «Эвертон» приобрёл хороших игроков, это одна из лучших команд АПЛ
16:55 Дракслер может перейти из ПСЖ в «Арсенал» за £ 32 млн
16:47 «Чемпионат» организует интеллектуальную игру перед матчем ЦСКА – «Янг Бойз»
16:47 «Динамо» пополнит сенегальский полузащитник «Газиантепспора» Тиам
16:36 «Урал» заявил камерунского полузащитника
16:21 Кайоде, хотевший переехать в Россию, подписал контракт с «Жироной»
16:10 Французские клубы почтят память жертв теракта в Испании минутой молчания
16:06 Диего Коста: «Атлетико» не в состоянии заплатить сумму, которую хочет «Челси»
16:05 «Тосно» – «СКА-Хабаровск»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
16:01 С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов
16:00 «Бавария» – «Байер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:30
15:58 Лебедев: «Спартаку» сейчас больнее, жду победы от «Локомотива»
15:46 Воспитанник «Зенита» Чеминава перешёл в «КуПС»
15:36 Пашалич — о матче «Спартака» с «Локомотивом»: будет тяжёлая игра, битва
15:34 Китайские болельщики – Тевесу: оставайся в Аргентине, мы пришлём тебе твои вещи
15:33 Спортивный директор «Баварии» запретил Анчелотти курить на базе клуба
15:31 Пашалич: зарплату отдаю родителям, веду немного скучный стиль жизни
15:28 Лебедев предложил публиковать сведения о доходах судей РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент