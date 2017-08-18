«Спартаку» пора встряхнуться, «Локо» пойдёт вниз. Прогнозы на 7-й тур РФПЛ

В 6-м туре нашего конкурса участники чуть было не показали худший результат сезона и пополнили новыми строчками обе таблицы индивидуальных результатов. А ещё в нашем турнире сменился лидер.

Андрей Пятницкий и Самвел Авакян показали в туре абсолютно одинаковый результат. И уважаемый эксперт, и главный редактор «Чемпионата» угадали разницу в игре «Арсенал» – «Урал» и исход встречи «Зенит» – «Ахмат», набрали по 4 очка и дали нам повод впервые в сезоне опубликовать таблицу худших результатов.

Худшие результаты

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

А вот наш читатель из Нижнего Новгорода Андрей Васильев лёгких путей не искал. «Зениту» он предсказал в матче с «Ахматом» ничью, а вот на игре «Арсенал» – «Урал» так же, как и все остальные, взял 3 балла. Плюс стопроцентно угадал две ничьи — в Хабаровске и Краснодаре. А ещё предсказал победу «Динамо» в Махачкале, правда, только исход. Сумма — 14 баллов, строчка в списке лучших результатов и общее лидерство команды читателей.

Лучшие результаты

Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

Положение после 6-го тура

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Вечером Лига чемпионов, утром – трансферы. Усилится ли ЦСКА Почему ЦСКА пассивен на рынке и ждать ли от него активизации в последние две недели трансферного окна.

Прогноз специалистов

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 1:1

«СКА-Хабаровск» в состоянии сыграть вничью даже в гостях, потому что «Тосно» не настолько выше в классе.

«Урал» – ЦСКА — 1:1

Тарханов хорошо наладил игру команды, хорошее взаимодействие, мобильное. ЦСКА сейчас играет на два фронта — это не так просто. Резерва как такового у команды нет. Молодые игроки, потери в команде, недовосстановления – не всё налажено. «Армейцы» ещё не готовы одерживать победу на выезде. Ничья устроит обе команды.

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1

Равные по силам команды. Проблемы есть и там, и там, но интуитивно ставлю на победу «Спартака».

«Рубин» — «Анжи» — 3:1

«Рубин» выиграет у «Анжи» с крупным счётом. По подбору игроков и по игре, которую показывает команда, она намного сильнее.

«Амкар» — «Зенит» — 1:2

У «Зенита» есть резерв, и Манчини умело варьирует состав. Класс команды выше, чем у «Амкара». Но играть в гостях у пермяков не просто. Думаю, «Зенит» выиграет, и, возможно, выйдут игроки, которые мало играют, тот же Дзюба.

«Динамо» — «Уфа» — 2:2

Думаю, в этом матче будет ничья.

«Ахмат» — «Арсенал» — 3:1

«Ахмат» дома играет хорошо. Видно, что у команды поставлена игра. Футболисты друг к другу притёрлись. То, что команда в лидирующей группе, – это неспроста. Они очки отдавать не будут.

«Ростов» — «Краснодар» — 2:2

Результативная ничья. У обеих команд хорошая атакующая линия.

«Я не увольнял водителя автобуса». Откровения Карреры Дмитрий Егоров наконец-то задал вопросы главному тренеру «Спартака», и он ответил на все.

Прогноз читателей

Олег Шутиков (Ростов-на-Дону):

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 2:1

Обе команды в последних турах начали выправлять не самое приятное турнирное положение, но «СКА-Хабаровск» свои очки брал только дома, а «Тосно» — только в гостях. Команде Дмитрия Парфёнова пора брать домашние очки.

«Урал» – ЦСКА — 1:1

У екатеринбуржцев, напомню, ноль поражений. 5 ничьих и 1 победа. Четыре матча «Урал» завершил со счётом 1:1. Поставлю на этот же счёт, ЦСКА обязательно пропустит, как пропускал в пяти турах чемпионата из шести, плюс после Лиги чемпионов у «армейцев» банально не хватит сил на победу.

«Спартак» – «Локомотив» — 2:1

Два клуба, страдающих от внутренних проблем. Но у красно-белых, мне кажется, они решаемы, а вот «Локомотив» пойдёт теперь вниз. Домашнее поражение от «Тосно» — первый звонок.

«Рубин» – «Анжи» — 2:0

Казанцы не проигрывают в последних четырёх турах и забивают абсолютно во всех играх РФПЛ, так что не вижу ни одной причины, по которой они не смогли бы победить дома «Анжи».

«Амкар» – «Зенит» — 0:0

«Амкар» в последнем туре набрал второе очко и забил первый гол, команда Гаджиева постепенно становится той, что была в прошлом году — организованной и боевитой. И ничью с «Зенитом» отстоит. Сумел же «Урал» это сделать на своём поле.

«Динамо» – «Уфа» — 1:1

«Уфа» очень непредсказуема. Кто ещё в РФПЛ может идти без поражений, а потом слить дома 1:4? Только «Уфа», которая в гостях играет даже круче, чем на своём поле. Вот и сейчас команда Семака отберёт очки у «Динамо», на чужом поле уфимцы пока не проигрывали.

«Ростов» – «Краснодар» — 1:2

Когда речь идёт о «Краснодаре», надо всегда исходить от обратного. Вот играют «быки» дома с «Уралом» и «Амкаром», ну должны же победить по идее, так? Нет, теряют очки. Сейчас всё за то, что «Ростов» победит, но мы-то исходим от обратного.

«Ахмат» – «Арсенал» — 2:0

«Ахмат» сначала три раза победил с нулём пропущенных, затем три раза проиграл с 10 пропущенными. Пора начинать новую серию.

Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо Иногда даже что-то самое светлое в нашем футболе заслуживает критики.

Прогноз журналистов

Галина Козлова, корреспондент «Чемпионата»:

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» — 1:0

В дуэли новичков Премьер-Лиги ставлю на команду из Ленинградской области. Хабаровчанам пока тяжело даются долгие перелёты. Очередной выезд вряд ли будет исключением. К тому же в стане «Тосно» сейчас преобладают позитивные эмоции после победы над «Локомотивом» и вызова аж троих игроков в сборную, пусть и «резервную».



«Урал» – ЦСКА — 0:2

Несмотря на достаточно ровный старт в сезоне, думаю, «Урал» всё-таки потерпит первое поражение от ЦСКА. «Армейцы» недавно добились успеха в дерби со «Спартаком» и оказались весьма удачливы в лигочемпионском матче с «Янг Бойз». На волне позитивных эмоций вполне реально продлить серию побед.



«Спартак» – «Локомотив» — 2:0

«Спартаку» уже пора встряхнуться и добиться положительного результата в важнейших матчах чемпионата. Самое время сделать это как раз при своих болельщиках. На домашней арене красно-белые, кстати, пока только побеждают.



«Рубин» – «Анжи» — 1:0

Вероятно, Вадиму Скрипченко ещё потребуется какое-то время, чтобы настроить механизмы в махачкалинском «Анжи» под себя. Поэтому ставлю на минимальную победу «Рубина».



«Амкар» – «Зенит» — 0:2

Петербуржцы заметно разогнались на старте сезона и вполне могут рассчитывать на продолжение серии. С трудом верится, что после крупных побед над «Спартаком» и «Ахматом» подопечные Манчини затормозят где-нибудь в Перми.

«Динамо» – «Уфа» — 1:0

Импонирует самоотдача Кирилла Панченко, который пахал и в ФНЛ в прошлом сезоне, и в Премьер-Лиге не сбавляет ход. Мне кажется, и с этой встречи он без гола не уйдёт.



«Ростов» – «Краснодар» — 2:1

На южном дерби ожидается полный стадион, и команды просто не имеют права огорчить своих болельщиков скучной игрой. Ставлю на победу «Ростова» в этом противостоянии.



«Ахмат» – «Арсенал» — 2:1

В последнем матче с «Зенитом» грозненцы больше запомнились разговорами о судействе, нежели впечатляющей игрой. Посмотрим, что предложит команда Олега Кононова дома «Арсеналу». Номинально хозяева выглядят сильнее.