Старт после теракта. Когда Испании не до футбола

87-й чемпионат Испании начнётся в Леганесе и Валенсии, но взоры Испании – а вместе с ней всего мира – сегодня прикованы к Барселоне. Жуткий теракт на Рамбла, главном бульваре Каталонии, затмил футбольную премьеру. Редкий случай, когда ведущие профильные издания страны посвятили свои обложки не Криштиану или Лео, а далёкому от спорта событию и в режиме онлайн следили за спецоперацией силовиков по поимке и уничтожению преступников. Первый тур Примеры пройдёт в траурной обстановке: национальная федерация футбола рекомендовала всем клубам начать ближайшие игры с минуты молчания. И они, безусловно, к этой просьбе прислушаются.

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Как бы нелепо на трагическом фоне ни выглядели разглагольствования о трансферах, схемах и матчах, пройти мимо старта одного из самых зрелищных турниров планеты будет неправильно. Тем более что грядущий сезон обещает быть в некотором роде особенным. Впервые за последние годы мадридский «Реал» открывает кампанию явным фаворитом – непривычная и неприятная ситуация для «Барселоны», привыкшей лидировать, а не догонять.

На ситуацию можно взглянуть и под другим углом зрения: сине-гранатовым не придётся выдумывать себе стимулы. На сей раз проблем с мотивацией у них в принципе не возникнет, хотя ещё недавно казалось, что у этой компании, выигравшей всё на свете, резонов для ежедневного самопожертвования просто-напросто не осталось. Но времена изменились, на смену эре Гвардиолы – Луиса Энрике пришла эпоха Зидана. Кое в чём Зинедин Хосепа даже превзошёл. Француз на два месяца быстрее каталонца выиграл семь трофеев (из девяти возможных) и останавливаться на достигнутом явно не намерен.



Грусть-тоску «Барсы» усугубляет осознание справедливости свежих поражений от главного неприятеля – в рамках национального Суперкубка. Когда хохмач и ярый антимадридист Пике, которого хлебом не корми – дай позлить «Реал», во всеуслышание констатирует превосходство Мадрида, это о чём-то да говорит. А он признал. «Впервые за 9 или 10 лет у меня возникло ощущение их превосходства», — можно себе представить, как трудно было выдавить из себя такое Херарду. В том числе и поэтому его реплика вызвала широкий резонанс в Испании.



Цифирь ощущения Пике подтверждает. Мало того что «Реал» оба матча выиграл с разницей в два мяча, он впервые за 9 лет (!) превзошёл «Барселону» в контроле мяча, на котором и зиждется вся игровая концепция сине-гранатовых. И пускай разрыв получился незначительным – 53 на 47 процентов, в популярную теорию о смене гегемона в Примере он отлично вплетается.

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Лето 2017-го вообще проходит для «Барсы» под знаком сплошных обломов. Неймара потеряли, Коутиньо никак не купят, Суперкубок проиграли. Другой клуб на месте «Барселоны» ликовал бы, срубив с одной продажи 222 млн евро. Но «Барселона» — особенная, тонкая, аристократическая натура. Она чувствует себя нагло обворованной. И, чтобы перебить это гадкое ощущение, изо всех сил пытается провернуть сопоставимый по степени общественного резонанса трансфер на вход. Получается неважно.



Летние покупки каталонцев вызывают больше недоумённых вопросов, чем восторженных ахов. Паулиньо к своим 29 годам всего два сезона отработал в престижной европейской лиге, английской. Наличие в резюме кандидата таких стран, как Литва, Польша и Китай, только приумножает сомнения в целесообразности приобретения. Покупка-то отнюдь не копеечная – 40 млн, на минуточку. Зидан (футболист) в начале века немногим дороже «Реалу» обошёлся. Понятно, инфляция, но чтобы до такой степени…

20 млн «Барселона» выложила «Бенфике» за крайнего защитника Семеду, вдвое дороже продажной стоимости отдала «Эвертону» за своего же воспитанника Деулофеу. Но всё это, как сказал бы известный русский футболист и тренер, «не то». Никому в здравом уме и в голову не придёт поставить на одну ступень Неймара с Деулофеу. Это даже не разные весовые категории – разные дивизионы.



Уязвлённый коварством «Пари Сен-Жермен» Хосеп Бартомеу вздумал удивить мир ещё более сногсшибательным двойным трансфером. Согласно сообщениям СМИ, шеф «блауграна» готов выложить 300 млн евро за Дембеле и Коутиньо. Одна проблема: «Боруссия» с «Ливерпулем» на все попытки Бартомеу начать переговоры лишь презрительно кривят рты. То ли деньги не нужны, то ли цену набивают.

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Кадровая неопределённость осложняет перестройку, затеянную Эрнесто Вальверде. Как показал спарринг с заурядным «Химнастиком» (1:1), ближайший резерв самым высоким стандартам качества пока не соответствует. Этим и объясняется отсутствие новых имён в основе «Барселоны» в первом суперкубковом матче (Деулофеу не считается). Очевидно, что завершить «капитальный ремонт» к началу чемпионата новый тренер не успевает. Недоделки будет устранять уже на ходу.

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У «Королевского клуба» же, напротив, всё замечательно. Это в прошлые годы кадровую политику «Реала» отличала эксцентричность, граничившая с обыкновенным сумасбродством. Теперь он ведёт себя на рынке в высшей степени разумно и последовательно (сеньор Перес, вы ли это?). Мало того что сохранил всех ведущих исполнителей, так ещё и солидно «наварил» на распродаже «скамейки». Чтобы продать игрока ротации за 65 млн, нужно незаурядным талантом обладать. «Реал» такой фокус при помощи Мораты провернул. Да и «тридцатка» за Данило представляется годной ценой.



В объективе самого «Реала» находится Килиан Мбаппе. Но Мадрид, в отличие от «Барселоны», острой необходимости в доукомплектации не испытывает. Удастся выторговать у «Монако» его жемчужинку – хорошо, нет – ничего страшного. С чисто спортивной точки зрения «Реал» сейчас в новом нападающем, наверное, меньше нуждается, чем с маркетинговой.



О пропасти между парой грандов и всеми остальными в новом сезоне исчерпывающе скажут котировки букмекеров на победителя чемпионата: «Реал» — 1,73, «Барселона» — 2,10, «Атлетико» — 26,00, «Севилья» — 151,00.