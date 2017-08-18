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М’Байе Ньянг
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Он хотел стать капитаном «Милана». За кого «Спартак» предлагает 18 млн

Главное про М’Байе Ньянга, возможного новичка команды Массимо Карреры.
18 августа 2017, пятница. 20:00 Футбол
Источник: «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга за € 18 млн

М’Байе Ньянга называют вероятным новичком «Спартака». О переговорах сообщает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио, у которого есть одно заметное отличие от некоторых коллег-инсайдеров. А именно: стремление к достоверности информации. А пока «Милан» и «Спартак» пытаются договориться, можно рассказать о Ньянге.

Интрига: портал Transfermarkt не знает, кто является агентом Ньянга. Впрочем, эта интрига держится недолго. Обычно такой пробел в информации у авторитетного портала случается, когда дела футболиста ведёт его родственник. Или в случае недавней смены агентства. Так вот, прошлым летом интересы футболиста представлял Мусса Ндиайе. А этим летом интересы Ньянга во время переговоров с «Эвертоном» и другими клубами представляет Федерико Пасторелло. У итальянского Calciomercato есть информация, что в попытке найти себе новый клуб игрок обратился к помощи – кого бы вы думали? – Мино Райолы. Вот это был бы эффектный выбор… Знаете почему? Есть пара причин.

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Сказано – ну, сказано, подумаешь…

Ньянг родился во Франции, но мог выступать и за сборную Сенегала, откуда родом его родители. Впервые тема национальности поднялась довольно рано: когда ему не было и 17 лет. И тогда, и чуть позже, в 17, М’Байе дал однозначный ответ: «Я мечтаю о сборной Франции». Мысль развил его агент: «Обсуждать сборную Сенегала бессмысленно, ведь парень уже сказал своё мнение. Он хочет играть за Францию, и точка». Правда, после нескольких матчей и четырёх голов в составе молодёжных сборных Франции нескольких возрастов Ньянг был неожиданно отцеплен от команды. Посещение ночного клуба во время вызова в сборную – отчисление на год. Это случилось в 2012 году, с тех пор его не вызывали.

Сейчас речь о попадании в сборную Франции не идёт. У Дидье Дешама немного другие приоритеты. Несмотря на это, в 2013 году М’Байе снова отказался от вызова в сборную Сенегала. Правда, не так давно он сообщил, что окончательного ответа этой национальной федерации ещё не дал. «Я не сказал ему (тренеру сборной) ничего конкретного. Тогда я был сосредоточен на играх за клуб». Возможно, это было простой вежливостью. Тем временем сенегальская пресса не скрывает злорадства. «У нас хорошая память» — так называется колонка о футболисте на популярном портале Senego.

Пример со сборной – не единственный. Меньше года назад, в ноябре 2016-го, М’Байе отвечал на вопросы прессы накануне миланского дерби. Один из вопросов трудно назвать адекватным: «В «Милане» сейчас вакантна капитанская повязка. Хотите за неё побороться?». Ньянг (возраст на тот момент – 21 год), ответил: «Я знаю, когда нужно проявлять характер, и могу дать совет более молодым игрокам. Я бы хотел стать капитаном. Почему бы и нет? Я здесь уже четыре года». Через два месяца «Милан» отправил Ньянга в аренду в «Уотфорд».

Дальше – две цитаты. Первая — мартовская: «Рано говорить, что я уже адаптировался, но я хотел бы остаться в Англии. Я обожаю футбол, в который здесь играют. Нужно быть сильным, чтобы у тебя всё получилось. Это про меня. Я сильный, быстрый, техничный». Вторая — майская: «Я многим обязан клубу, который дал мне возможность поиграть в новом чемпионате. Но я не вижу себя здесь в дальнейшем. Причины моего решения – сугубо личные, они не связаны с клубом. Надеюсь, клуб примет это во внимание, потому что я принял решение — значит уже не передумаю».

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Прыжки в бассейн – не лучший способ восстановиться от травмы

Не успев восстановиться от травмы, Ньянг уже показал, что находится в отличной форме: прыгнул в бассейн с крыши дома. Его друзья снимали рискованный прыжок на видео. Руководство «Милана» было несколько озадачено таким поведением (интересно почему?). А вот Марио Балотелли, возможно, одобрил бы. Болельщики атаковали аккаунт футболиста в «Твиттере» — они тоже не оценили. Кстати, вы же помните, что стало причиной этой травмы?

Это был резонансный инцидент с участием Ньянга. Он ночью врезался в дерево на своей Audi и повредил ногу. Вины футболиста в аварии не было: следствие установило, что её причиной был дождь. Но была плохая «кредитная история»: за пару лет до этого Ньянг тоже попал в аварию, и тогда его приговорили к условному заключению, так как он водил без прав. Права отобрали ранее за превышение скорости.

И о футболе

Перечисленные истории могут заставить вас удивиться. «За кого платить 18 млн евро?». По крайней мере, такой была реакция футбольного агента Шандора Варги на новость о возможном трансфере игрока в «Спартак». Но не всё так однозначно.

Интерес «Эвертона», «Ньюкасла», «Фиорентины», да и желание «Уотфорда» удержать его – не случайность. Талант Ньянга невозможно не заметить. Он постоянно обостряет игру, идёт в дриблинг, делает рискованные передачи, бьёт с любой дистанции. Главная проблема в нестабильности. И да, М’Байе часто попадает в истории, но он сам как-то подчеркнул, что за четыре года в «Милане» в клубе сменились шесть тренеров. Не лучшая обстановка для очень молодого и очень талантливого футболиста, чтобы учиться идеальному поведению за пределами поля.

Не факт, что футболист с таким характером сможет раскрыть свой потенциал на сто процентов. Но в одном можно не сомневаться: с его приездом чемпионат в целом станет намного интереснее. Более непредсказуемым, что ли… Да и для защитников клубов РФПЛ Ньянг станет серьёзным вызовом. Он умеет расправляться с препятствиями. Вот как на этом видео.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Уотфорд ФК Милан ФК Спартак М'Байе Ньянг
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