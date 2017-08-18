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Дмитрий Стоцкий
Текст: Данила Игнатов
Фото: РИА «Новости»

«Самый маленький и головастый». Лучшая неделя в карьере Стоцкого

Полузащитник «Уфы» за два дня получил вызов в сборную России и попал в трансферный список ЦСКА.
18 августа 2017, пятница. 22:00 Футбол

Неделю с 14 по 20 августа футболист «Уфы» Дмитрий Стоцкий запомнит надолго. В среду Станислав Черчесов назвал расширенный список сборной России на контрольный матч с «Динамо», и полузащитник увидел там свою фамилию. На следующий день стало известно, что Стоцкий входит в шорт-лист ЦСКА, где работает его бывший тренер — Виктор Гончаренко.

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Мини-футбол, ЦСКА, «физика»

Два с половиной года назад Стоцкий был капитаном аутсайдера ФНЛ — «Балтики». Дмитрий — коренной калининградец, всю жизнь играл в родном городе, кроме сезона-2010, когда был арендован литовской командой «Клапейда». Корреспондент «Чемпионата» поговорил с первым тренером Стоцкого в «Балтике» Виктором Бирюковым, который работает в калининградском СДЮСШОР-5 до сих пор.

«Диму всегда выделяли две черты, — объясняет тренер. — Во-первых, он всегда был самым маленьким в команде, а во-вторых, самым головастым. Сумасшедшее игровое мышление у него было среди сверстников. Сначала из-за «физики» было тяжеловато, зато к выпуску Дима был основным игроком юношеской «Балтики».

Тем не менее именно из-за физических данных (рост Стоцкого — 171 см, вес — 63 кг) он был на грани того, чтобы уйти из большого футбола. Когда после окончания школы футболиста не взяли в дубль «Балтики», он выступал за полулюбительские команды чемпионата Калининграда по мини-футболу. Там его заметили скауты мини-футбольного ЦСКА и после просмотра в Москве предложили профессиональный контракт. Посоветовавшись с Бирюковым, молодой футболист решил остаться в родном городе и искать возможность попасть в «Балтику».

Универсализм, Гончаренко

В большом футболе Стоцкий остался благодаря тренеру Фёдору Щербаченко, работавшему в «Балтике» в 2007 году. «Во время паузы в чемпионате нам нужны были несколько футболистов для двусторонки, — вспоминает он. — Помощники порекомендовали мне трёх человек из мини-футбольной команды, среди которых был Дима. Его я сразу запомнил: очень быстро понял мои требования, быстрый, техничный. После занятий поблагодарил всех, а Стоцкого подозвал отдельно: «Если останусь в «Балтике», буду подтягивать тебя к основному составу». Из команды я тогда ушёл, но спустя два года Дима всё-таки дебютировал в Калининграде. Так что ни капли не удивлён, что Станислав Черчесов обратил на него внимание и вызвал в сборную».

При Евгении Перевертайло полузащитник стал стабильным игроком основы в «Балтике» с 2011-го, а два года назад ушёл за тренером в «Уфу». Здесь Стоцкий раскрыл свою универсальность: номинальный левый защитник играл на правом фланге, в опорной зоне, под нападающим и даже чистого форварда. В новом сезоне главный тренер уфимцев Сергей Семак использует футболиста в центре поля. Отсюда Стоцкий сделал уже три голевые передачи, в одиночку вытащив матч с «Ахматом» и ассистировав на голе престижа в матче с «Ростовом». «Двуногий» футболист, кстати, исполняет в «Уфе» все стандарты.

Со Стоцким отлично знаком «армеец» Виктор Гончаренко. В 17 турах при белорусском тренере футболист пропустил всего одну игру из-за дисквалификации. Чаще всего нынешний менеджер ЦСКА использовал Дмитрия как левого латераля — как раз на той позиции, которую можно назвать «проблемной» в «армейском» клубе. По крайней мере, так считалось до дуплета Георгия Щенникова в ворота «Рубина» и «Спартака». Так или иначе, интерес со стороны ЦСКА подтвердил агент футболиста Олег Ерёмин.

Черчесов, «Краснодар», Казань

Зимой российские медиа писали, что на Стоцкого претендуют другие российские клубы — «Краснодар» и «Рубин». Футболисту персонально симпатизирует владелец южного клуба Сергей Галицкий, но приходить в новую команду в качестве второго игрока, после Кристиана Рамиреса, россиянин не готов. В Казани же интересовались Стоцким до смены руководства и возвращения Курбана Бердыева. Тренер ищет другие варианты усиления обороны — например, интересуется Борисом Ротенбергом из «Локо».

«Мы недавно созванивались с Димой, поздравлял его с вызовом в сборную, — говорит Бирюков. — Сказал, что пока не с чем поздравлять, ведь список предварительный. Хотя, считаю, давно нужно его вызвать. Готов ли Стоцкий к большим клубам? Однозначно, да. Здесь, в футбольных школах, мы работаем только для того, чтобы ребята потом добивались самых высоких результатов. Слышал, что Дима недавно переподписал контракт с «Уфой», поэтому не все клубы могут его потянуть».

По информации разных медиа, «Уфа» хочет продать Стоцкого за € 4 млн и зимой ответила отказом «Краснодару» на в два раза меньшее предложение. Если Гончаренко действительно заинтересован в своём бывшем игроке, то уже на следующей неделе может завоевать себе трансферный бюджет, пройдя «Янг Бойз» и гарантировав призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Уфа Виктор Гончаренко Дмитрий Стоцкий
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