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Текст: «Чемпионат»
Фото: juventus.com

Матюиди перешёл в «Ювентус». Главное — в обзоре дня

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, а «Ювентус» объявил о переходе Матюиди — в обзоре дня.
19 августа 2017, суббота. 00:00 Футбол

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» поделили очки в первом матче 7-го тура РФПЛ

Новички российской Премьер-Лиги «Тосно» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче открытия седьмого тура чемпионата. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 0:0.

В первой половине игры небольшое преимущество было у «Тосно», но голевых ситуаций практически не возникало. Хабаровчане под занавес тайма забили гол, который был отменён из-за офсайда. Во втором тайме хозяева продолжали наращивать преимущество и начали создавать опасные моменты, но открыть счёт им так и не удалось.

«Тосно» набрал 7 очков и занимает 12-е место в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (5) идёт 13-м.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
18 августа 2017, пятница. 19:30 МСК
Тосно
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

«Динамо» пополнит сенегальский полузащитник «Газиантепспора» Тиам

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Хали Тиамом, права на которого принадлежат «Газиантепспору». 23-летний сенегалец будет взят в аренду. Хали Тиам тренируется с «Динамо» уже больше недели. Сегодня с клуба снят запрет на регистрацию новичков, и бело-голубые получили возможность дозаявить игрока.

Полузащитник перешёл в «Газиантепспор» в январе этого года из будапештского МТК. Контракт с турецким клубом действует до лета 2020 года.

В прошлом сезоне сенегалец провёл за «Газиантепспор» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

«Ювентус» объявил о переходе Матюиди за € 30,5 млн с учётом бонусов

«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Блеза Матюиди, ранее выступавшего за «ПСЖ». Игрок подписал с туринцами трёхлетний контракт и получил в итальянской команде 14-й номер.

Сумма трансфера составила € 20 млн, которые будут перечислены тремя траншами. Ещё € 10,5 млн французский клуб может получить в случае выполнения определённых требований (речь идёт о количестве матчей за «Ювентус»).

В первых двух матчах нового сезона французской Лиги 1 Матюиди провёл на поле в общей сложности 26 минут, оба раза выйдя на замену.

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Давинсона Санчеса из «Аякса»

«Тоттенхэм Хотспур» объявил о переходе из «Аякса» защитника Давинсона Санчеса. 21-летний колумбиец подписал со «шпорами» контракт до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за Давинсона £ 28 млн сразу и ещё £ 14 млн в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера составит £ 42 млн, что станет новым трансферным рекордом лондонцев.

«Я очень рад перейти в такой знаменитый клуб, как „Тоттенхэм“. Не могу дождаться начала работы с Маурисио Почеттино и новыми партнёрами по команде», — сказал защитник.

В минувшем сезоне Давинсон провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Мину

«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Ери Мину, сообщает испанское интернет-издание Sport.

У сине-гранатовых было право приобретения колумбийского футболиста за € 9 млн, и каталонский клуб воспользовался этим. Однако Мина до января не пополнит ряды «Барселоны» и продолжит выступление за бразильский клуб. Не исключается также, что «Барселона» зимой отдаст игрока в аренду в другой клуб до конца сезона.

Источник подчёркивает, что в «Барселоне» не хотели ждать дольше ввиду проблем в обороне, которые выявились в двух матчах розыгрыша Суперкубка Испании с мадридским «Реалом».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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