Красота дня. Девушка потенциального спартаковца М’Байе Ньянга

Работа в скорой помощи, участие в реалити-шоу и брат-близнец – девушка возможного новичка «Спартака» М’Байе Ньянга Эми Фиорелли.

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Эми Фиорелли, девушка нападающего «Милана» М’Байе Ньянга, родилась в Марселе. Ей 27 лет, и выглядит она просто сногсшибательно.

Во Франции Фиорелли пользуется популярностью не меньше, чем сам Ньянг. Известной её сделало участие во французском реалити-шоу «Секретная история», которое она выиграла в 2015 году.

Вместе с Эми участие в девятом сезоне этого шоу принимал и её брат-близнец Лоик.

Фиорелли умеет ломать стереотипы. Раньше, например, она работала в скорой помощи.

Правда, сейчас девушка, как и многие подруги футболистов, нашла себя в модельном бизнесе.

Будучи верной подругой, Эми отправилась вместе со своим возлюбленным в Милан, где он играет в одноимённом клубе.

Пара старается проводить вместе как можно больше времени. И, конечно же, вместе путешествует.

Более того, пляжный отдых точно можно назвать главной страстью Фиорелли.

Сейчас «Спартак» активно интересуется французский нападающим, и «Милан» совсем не против продажи. Решение за игроком. И кто знает, может, именно Фиорелли уговорит Ньянга переехать в Россию.