Игра престолов, 7-й сезон. Всё, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо»

Реванш за Суперкубок

В этом сезоне «Спартак» и «Локомотив» уже играли друг с другом в Суперкубке. Поражение «железнодорожников» в Черкизово получилось обидным: хозяева держались у своих ворот 90 минут, но пропустили два мяча в дополнительное время. Тогда судья Безбородов должен был удалять Луиса Адриано за грубую игру против Дмитрия Тарасова, но не сделал этого, и бразилец забил первый гол. Особенно недоволен этим решением был главный тренер «Локо» Юрий Сёмин, жарко доказывавший это президенту РФПЛ во время вручения серебряных медалей Суперкубка.

Сёмин: судья полностью испортил матч – надо было удалять Адриано! Наставники действующего чемпиона и обладателя Кубка России Массимо Каррера и Юрий Сёмин делятся впечатлениями от Суперкубка.

К новому матчу с «Локо» Адриано снова готовится в общей группе. В матче с «Зенитом» он получил красную карточку после стычки со Смольниковым и Терентьевым, пропустив и игру с Тулой, и дерби с ЦСКА. После травмы задней поверхности бедра Зе Луиша у Массимо Карреры нет других вариантов в атаке, кроме бразильца на острие.



«Локомотив» тоже чуть изменился: до конца года выбыл главный бомбардир команды Ари, зато появилось усиление на левом фланге обороны в виде Мацея Рыбуся. Виталий Денисов пока не сыграет, так что латералем наверняка станет именно поляк.

Конфликты в «Спартаке»

На обычной предматчевой пресс-конференции Массимо Карреры в Тарасовке на этот раз было жарко. Корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову разрешили задать несколько вопросов главному тренеру «Спартака», и тот рассказал об увольнении сотрудников, конфликте с руководством и назначении диетологов.

«Я не увольнял водителя автобуса». Откровения Карреры Дмитрий Егоров наконец-то задал вопросы главному тренеру «Спартака», и он ответил на все.

Были и ответы на вопросы о предстоящем дерби с «Локо». Во-первых, у Карреры «нет претензий к физической форме Глушакова, на тренировках он выполняет весь объём работы». Значит, капитана «Спартака» снова стоит ждать в старте. Во-вторых, по мнению тренера, «Фернандо в матче с ЦСКА не отдавался на 100%», тем не менее «на этом этапе серьёзная ротация не нужна, как это было с «Арсеналом» после разгрома от «Зенита». Судя по всему, в основном составе перед «Локо» будет минимум изменений.

Главной претензией Карреры является то, что «Спартаку» не хватает трансферов. Два дня назад появилась информация, что в Москву приедет нападающий «Милана» М’Байе Ньянг, однако француз отказался от идеи играть в РФПЛ. Кроме того, в медиа были слухи о трансферах Магомеда Оздоева из «Рубина» и Романа Нойштедтера из «Фенербахче».

Он хотел стать капитаном «Милана». За кого «Спартак» предлагает 18 млн Главное про М’Байе Ньянга, возможного новичка команды Массимо Карреры.

Конфликты в «Локомотиве»

После поражения в Суперкубке «Локо» выдал лучший старт в РФПЛ, обыграв трёх аутсайдеров подряд — «Арсенал», «СКА-Хабаровск» и «Анжи», и победив московский ЦСКА. Ко второму дерби «железнодорожники» сбавили обороты — ничья с «Рубином» и поражение от дебютанта лиги «Тосно».



После недавней встречи президента клуба Ильи Геркуса с болельщиками появилось ещё больше слухов о конфликте между руководством и Сёминым. После поражения от «Тосно» главный тренер заявил, что «команде, очевидно, нужно усиление». А президент рассказал, что вскоре в «Локомотиве» будет иностранный нападающий, которого могут успеть заявить к дерби со «Спартаком».



В частности, в «Локомотив» может перейти форвард «Рубина» Жонатас. В медиа назывались другие варианты: бразилец из «Эшторила» Клебер, колумбиец из «Наполи» Дуван Сапата и аргентинец из «Нанта» Эмилиано Сала.